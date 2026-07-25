Provincia di Modena: al via l’undicesima edizione della “Fanano Saxophone week”

Si parte domenica 26 luglio con il quartetto Saxofollia

MODENA – Ritorna per l’undicesimo anno consecutivo Fanano Saxophone Week: la settimana di lezioni, masterclass e concerti dedicata al saxofono, organizzata da Giovanni Contri, Fabrizio Benevelli e Marco Ferri, componenti del quartetto Saxofollia.

Il corso, che inizia domenica 26 luglio, ospita ragazzi provenienti da conservatori, licei musicali e scuole civiche che si ritrovano a Fanano per una intensa settimana di studio.

Durante le lezioni gli allievi potranno approfondire, attraverso gli incontri con i membri del Quartetto Saxofollia e altri importanti docenti ospiti, molte delle tematiche riguardanti la didattica del saxofono in ognuna delle sfaccettature che lo contraddistinguono: dalla musica classica al jazz.

Come tradizione, accanto al corso si articola una importante rassegna (ad ingresso libero e gratuito) il cui cartellone, variegato per stili e generi, è certamente allettante sia per gli addetti ai lavori che per gli amanti di musica in generale.

Si inizia domenica 26 con l’esibizione del Quartetto Saxofollia che con la sua trentennale attività concertistica si staglia come una delle più attive e longeve compagini cameristiche di tutto il territorio nazionale ed europeo. Il programma proposto sarà una sintesi della doppia natura classica e jazzistica del quartetto con una prima parte dedicata a Bach e Puccini ed una seconda parte che omaggia il centenario della nascita di John Coltrane e Miles Davis.

Lunedì 27 si esibirà Seamus Blake, uno dei maggiori esponenti del jazz contemporaneo, virtuoso ed innovatore, noto al grande pubblico per la sua duratura collaborazione con Roger Water fondatore dei Pink Floyd. Martedì 28 sarà la volta del Milano Saxophone Quartet, formazione che dal 2010 si distingue nel panorama musicale internazionale per l’eccellenza interpretativa, il virtuosismo e l’originalità dei programmi proposti, conquistando il favore del pubblico e della critica.

Mercoledì 29 si terrà la finale pubblica della categoria superiore della 2ª edizione del Fanano Saxophone International Competition. I cinque finalisti hanno conquistato l’accesso a questa fase dopo aver superato una prova di preselezione che ha visto la partecipazione di oltre venti candidati. Nel corso della serata si esibiranno dal vivo, dando prova di talento, maturità artistica e raffinatezza interpretativa di fronte al pubblico e a una giuria d’eccezione, composta da docenti e solisti di fama internazionale. Ad accompagnarli al pianoforte sarà Susanna Pagano, in una serata che celebra l’eccellenza musicale e valorizza le nuove generazioni di saxofonisti.

Giovedì 30 sul palco un collettivo di saxofonisti composto dai docenti dei corsi: Nicolas Prost (Francia), David Salleras (Spagna) e Salvatore Miceli (Italia) : figure di spicco del panorama saxofonistico europeo che si esibiranno in un recital collettivo, dedicato alla musica classica originale per saxofono che accompagnerà il pubblico in un raffinato viaggio cameristico tra virtuosismo, eleganza e intensità espressiva.

Venerdì 31 luglio si ritorna alle atmosfere del jazz con Attilio Troiano, autentico ambasciatore dello swing e del jazz italiano nel mondo. Accompagnato dal suo trio, formato da Alberto Gurrisi all’organo Hammond e Adam Pache alla batteria, sarà protagonista di un concerto all’aperto nella centrale Piazza Corsini. Ogni sua esibizione è un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, capace di fondere il linguaggio del grande jazz con una forte personalità interpretativa, regalando al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente.

Dice Giovanni Contri «Fanano Saxophone Week è nato quasi per gioco nel 2016 e, da allora, è cresciuto, si è evoluto e consolidato fino a diventare un contenitore unico, capace di riunire l’attività didattica classica e jazz, una settimana di concerti e un concorso articolato in sei categorie suddivise per età.

Posso dire con certezza e con orgoglio che sono davvero pochi, nel mondo, gli eventi strutturati in questo modo. Oggi rappresentiamo un punto di riferimento sia per la didattica del saxofono sia per la vita artistica e musicale legata a questo strumento.

La rassegna, sostenuta dal Comune di Fanano e dalla Fondazione di Modena, che ringrazio, propone un cartellone di artisti di caratura internazionale e riesce, allo stesso tempo, a coniugare cultura e intrattenimento. È un equilibrio tutt’altro che scontato, frutto di un’attenta progettazione artistica condivisa con i miei colleghi, che guarda sia alle novità proposte dal panorama saxofonistico sia le aspettative del pubblico fananese, a cui si affianca ormai da anni, una nutrita schiera di appassionati ed esperti, anche molto esigenti, che raggiungono il nostro Appennino appositamente per seguire la rassegna.

Quest’anno il corso accoglie 40 studenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, con partecipanti da Germania, Cina e Romania. Un risultato che ci rende particolarmente soddisfatti, anche perché rappresenta un’importante occasione per far conoscere Fanano e il suo splendido territorio agli allievi e alle loro famiglie.

Se siamo riusciti a raggiungere questi traguardi, il merito è della solida e duratura sinergia costruita negli anni tra Saxofollia, l’assessore Paola Guiducci e il sindaco Stefano Muzzarelli, alla guida di un’amministrazione che ha sempre dimostrato grande attenzione verso la cultura e la crescita delle giovani generazioni».