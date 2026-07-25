Electronic BBQ cresce, il festival ideato da Giorgio Zanni e Benny Benassi raddoppia

Sabato 25 e domenica 26 luglio due giornate di musica e food al Parco dei Popoli, con quattro palchi e una lineup internazionale. Dopo le oltre 28.000 presenze del 2025, il progetto costruito da Giorgio Zanni, Benny Benassi e Filippo Bedeschi cresce insieme al territorio, agli sponsor e alla comunità. Venerdì 24 luglio l’anteprima con “la Notte delle Discoteche”.

CASTELLARANO (RE) – Electronic BBQ cresce e, per la prima volta, raddoppia. Sabato 25 e domenica 26 luglio il Parco dei Popoli di Castellarano ospiterà due giornate di musica elettronica, food e attività aperte al pubblico, precedute venerdì 24 luglio dalla Notte delle Discoteche.

L’edizione 2026 arriva dopo le oltre 28.000 presenze registrate nel 2025 e rappresenta un nuovo passaggio nella crescita di un appuntamento che, anno dopo anno, ha ampliato il proprio pubblico, la qualità della proposta artistica e l’interesse da parte dei media, delle realtà locali, delle imprese e degli sponsor.

Una crescita che non modifica la natura del progetto. Electronic BBQ resta un festival a ingresso gratuito, pensato per offrire musica elettronica di livello internazionale e tempo di qualità in uno dei luoghi più suggestivi delle colline reggiane.

Il progetto nasce dall’amicizia tra Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano e presidente della Provincia di Reggio Emilia, Benny Benassi, che ne cura la direzione artistica, e Filippo Bedeschi. Attorno alla loro intuizione si è progressivamente costruita una rete composta dal Comune, dalla Pro Loco, dalle associazioni, dagli sponsor, dalle imprese del territorio e da centinaia di volontarie e volontari.

«Quando io, Benny Benassi e Filippo Bedeschi abbiamo iniziato a pensare a Electronic BBQ, immaginavamo due cose: un festival gratuito, con nomi e musica internazionali, e un luogo capace di raccontare la comunità che lo accoglie – dichiara Giorgio Zanni –. Non volevamo un evento calato dall’alto, ma un progetto costruito attorno allo spirito della nostra comunità. Quell’intuizione è cresciuta insieme a noi e oggi ci permette di proporre non più una, ma due giornate di festival.

Dietro alle oltre 28.000 presenze dello scorso anno – prosegue Zanni – ci sono centinaia di persone che dedicano tempo, energie e passione. Ci sono associazioni, Pro Loco, sponsor, imprese e cittadini che lavorano insieme. La crescita di Electronic BBQ è credibile proprio perché poggia su queste fondamenta e resta in dialogo costante con il territorio. Guardiamo ai grandi festival internazionali senza voler imitare altri luoghi: siamo a Castellarano e vogliamo valorizzare ciò che siamo».

Quattro palchi, quattro identità musicali e una proposta artistica internazionale

La proposta artistica di Electronic BBQ 2026 si svilupperà su quattro palchi immersi nel verde, ciascuno caratterizzato da una propria identità e pensato per accompagnare il pubblico attraverso generi ed esperienze musicali differenti.

Il Main Stage sarà il cuore della programmazione elettronica italiana e internazionale. Sabato 25 luglio ospiterà SQU4RE b2b ESSENTIA, Felix Da Housecat, Tiga e Benny Benassi; domenica 26 saliranno sul palco Euro Nettuno, Sam Ruffillo, Camoufly e PARISI.

Il Riff Stage sarà dedicato alle sonorità disco, italo disco e funky, con un’estetica vintage che richiama il mondo del vinile. Sabato si alterneranno Massimo Santi, Euro Nettuno, Mario Marini e Giu Nunez; domenica sarà la volta di Bonzo, Sound Selvatico, Marco Campani b2b SQU4RE e Crazy D.

Il Live Stage sarà lo spazio dedicato alla musica dal vivo, con band e progetti capaci di affiancare agli strumenti diverse contaminazioni musicali. Sabato saranno protagonisti S’Ambarkamo, Mora & Bronski e JJOE; domenica si esibiranno Giovanni Grandi, Lele Leonardi Band e JJOE.

Il palco Leche de Tigre sarà dedicato alle sonorità afro house e alle loro contaminazioni elettroniche. Sabato 25 luglio saranno protagonisti la dj keniota Whitney Mkok e il sudafricano Shoba; domenica 26 luglio la programmazione proseguirà con K Vision, CAVALLI e Kaoriu.

Quattro anime differenti che permetteranno al pubblico di muoversi, dall’aperitivo fino a notte fonda, tra i grandi nomi della musica elettronica internazionale, le nuove produzioni, il suono caldo dei vinili, la musica dal vivo e i ritmi dell’afro house.

«Fin dal primo giorno ho voluto che Electronic BBQ fosse riconosciuto prima di tutto per la qualità della sua proposta musicale – dichiara Benny Benassi, direttore artistico del festival, dj e produttore -. In questo Giorgio Zanni e Filippo Bedeschi mi hanno sempre sostenuto, condividendo la volontà di costruire un festival capace di crescere attraverso la sua identità artistica.

Quest’anno siamo riusciti a portare a Castellarano artisti che hanno scritto pagine importanti della storia della musica elettronica e che continuano ancora oggi a influenzare la scena internazionale. Felix Da Housecat e Tiga sono da sempre due grandi punti di riferimento per me, ma allo stesso tempo era importante dare spazio anche alla nuova generazione di talenti, come Parisi, Essentia e Squ4re, le cui produzioni vengono oggi suonate nei principali festival internazionali e nei club di Ibiza.

Credo che questo debba essere il cuore di Electronic BBQ: creare un’esperienza musicale autentica, capace di unire generazioni diverse, dagli appassionati di lunga data ai ragazzi che stanno scoprendo oggi questa cultura. Il territorio, il food, lo sport e l’accoglienza rendono questa esperienza ancora più speciale. È quello che ho sempre vissuto nei grandi festival in cui ho avuto la fortuna di suonare in tutto il mondo: la musica è il motivo per cui si parte, ma ciò che rende un festival davvero indimenticabile è tutto quello che gli cresce intorno», conclude Benassi.

Food, territorio e tempo da condividere

Electronic BBQ non è pensato soltanto per chi frequenta abitualmente i club o segue la musica elettronica. È un’esperienza aperta a tutte e tutti: a chi vuole ballare sotto un palco e a chi preferisce trascorrere qualche ora con gli amici o con la famiglia, mangiare qualcosa, incontrare persone e vivere il Parco dei Popoli.

Il food resta uno degli elementi distintivi del festival. Accanto ai food truck provenienti da diverse parti d’Italia, lo street food emiliano sarà curato dai volontari del territorio, unendo qualità, tradizione, convivialità e spirito di comunità.

Nel programma troveranno spazio anche un torneo di padel e un torneo di beach volley, organizzati dall’associazione castellaranese Happy Time.

Il Parco dei Popoli, immerso tra il fiume Secchia, il centro storico e le colline, tornerà così a trasformarsi in un grande spazio di incontro: un luogo nel quale ascoltare musica, vivere il tramonto, mangiare insieme e trascorrere del tempo di qualità.

Un festival gratuito costruito insieme

La gratuità non è un elemento accessorio, ma una delle scelte che definiscono l’identità di Electronic BBQ. Mantenerla mentre il festival cresce per durata, pubblico e proposta artistica è possibile grazie alla disponibilità dei tanti castellaranesi coinvolti, al lavoro delle associazioni e dei volontari e alla fiducia e all’importantissimo contributo degli sponsor.

Negli anni, infatti, è cresciuto anche l’interesse delle imprese, che hanno scelto di sostenere un progetto capace di generare attenzione, partecipazione e ricadute positive sul territorio. Il loro contributo permette al festival di restare accessibile e di offrire a migliaia di persone una proposta artistica e organizzativa di qualità.

«L’invito che rivolgo alla comunità – conclude Zanni – è quello di vivere Electronic BBQ. Venire al Parco dei Popoli, ascoltare musica, mangiare qualcosa insieme e trascorrere due belle giornate con gli amici, con la famiglia e con le persone a cui vogliamo bene. Electronic BBQ è pensato per tutte e tutti, per chi ama questa musica e per chi vuole semplicemente stare bene insieme agli altri. Per due giorni Castellarano si trasforma e si racconta, mostrando la propria capacità di accogliere, fare squadra e costruire qualcosa insieme».

Il fine settimana si aprirà venerdì 24 luglio con la Notte delle Discoteche, appuntamento distinto da Electronic BBQ e dedicato alle atmosfere e alle musiche che hanno fatto ballare intere generazioni. Protagonisti saranno Picchio Rosso e Marabù, due nomi storici del territorio.

Electronic BBQ si svolgerà quindi sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, al Parco dei Popoli di Castellarano.

L’ingresso sarà gratuito.

I protagonisti della lineup

Felix Da Housecat è uno dei protagonisti della seconda generazione della Chicago house e tra i pionieri dell’electroclash. Avvicinatosi giovanissimo alla scena acid house, pubblica a quindici anni il singolo Phantasy Girl sotto la guida di DJ Pierre. Dopo aver fondato la propria etichetta, Radikal Fear Records, raggiunge la notorietà internazionale con l’album Kittenz and Thee Glitz del 2001, nel quale house, synth pop e cultura degli anni Ottanta si incontrano. Nel corso della carriera ha realizzato remix per artisti come Madonna, New Order, Pet Shop Boys e Kylie Minogue.

Tiga, dj, produttore e cantante canadese, è una delle figure più riconoscibili dell’incontro tra techno, cultura rave ed estetica pop. Protagonista della scena di Montréal fin dagli anni Novanta, nel 1998 ha fondato Turbo Recordings, etichetta diventata un punto di riferimento per l’elettronica contemporanea. Ha raggiunto il pubblico internazionale con la reinterpretazione di Sunglasses at Night, con l’album d’esordio Sexor e con brani come Mind Dimension, Let’s Go Dancing e Bugatti, costruendo un linguaggio capace di tenere insieme club culture e immediatezza pop.

PARISI è il duo italiano formato dai fratelli Marco e Giampaolo “Jack” Parisi, produttori, musicisti, sound designer e polistrumentisti che dalla scena italiana sono arrivati sui principali palcoscenici internazionali. La loro stretta collaborazione con Fred again.. li ha portati a contribuire alla produzione di Actual Life 3, premiato nel 2024 con il Grammy Award come miglior album dance/elettronico. Il loro percorso unisce ricerca tecnologica, scrittura, produzione e performance dal vivo, rendendoli uno dei progetti italiani più interessanti della nuova scena elettronica internazionale.

Benny Benassi, dj e produttore reggiano di fama mondiale, ha portato la musica elettronica italiana nei club e nei festival internazionali. Il successo globale arriva con Satisfaction, brano diventato uno dei simboli della musica dance dei primi anni Duemila. Nel 2008 ha vinto il Grammy Award per il remix di Bring the Noise dei Public Enemy e, nel corso della carriera, ha collaborato con artisti come Madonna, Chris Brown, David Guetta e John Legend. È direttore artistico di Electronic BBQ e cura una proposta capace di affiancare grandi protagonisti della storia dell’elettronica e talenti delle nuove generazioni.