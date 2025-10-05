Progetto EmpowHER: Professione Baby sitter

Iscrizioni aperte al primo corso di formazione gratuito per baby-sitter, funzionale alla creazione di un elenco comunale in cui le famiglie possono reperire nominativi qualificati. Scadenza di presentazione delle domande: 15 ottobre 2025

RUSSI (RA) – Il Comune di Russi nell’ambito del progetto “EmpowHER”, co-finanzato dal Comune e dalla Regione Emilia-Romagna, ha aperto le iscrizioni al primo corso di formazione gratuito per Baby-sitter, funzionale alla creazione di un elenco in cui le famiglie possano reperire nominativi qualificati.

Il corso, organizzato in collaborazione con AECA, sarà finalizzato a fornire alle persone interessate le conoscenze di base necessarie per lo svolgimento dell’attività di Baby-sitter e il conseguente inserimento nell’elenco Baby-sitter del Comune.

Il percorso formativo proposto affronterà i seguenti temi: elementi di base di pedagogia e psicologia, elementi base di puericultura, gioco e lettura, elementi base della corretta alimentazione del bambino, primo soccorso e sicurezza in ambiente domestico, la relazione con la famiglia.

Le lezioni si svolgeranno da ottobre a dicembre 2025 per un totale di 60 ore, la metà delle quali dedicate alla formazione teorica, più 30 ore di stage, da realizzare presso i servizi educativi presenti nel Comune di Russi.

«Il progetto EmpowHER – spiega l’Assessora alle Politiche sociali Eleonora Mazzoni – nasce con due obiettivi principali, fortemente sostenuti dalla nostra Amministrazione: sostenere l’ingresso o il rientro nel mondo del lavoro di donne impegnate in attività di cura non retribuite (verso figli, genitori o familiari con disabilità) e favorire una gestione più equa dei tempi di vita e lavoro per tutte le donne lavoratrici, ancora oggi penalizzate dalla diseguale distribuzione del carico di cura familiare. Tra le azioni previste c’è la creazione di un “albo baby sitter”, per dare dignità e struttura a un ruolo spesso sottovalutato, con nominativi formati specificamente attraverso un corso di formazione dedicato. Questo strumento offrirà nuove opportunità occupazionali e un supporto concreto alle famiglie. L’albo per baby sitter si aggiunge al ciclo di incontri gratuiti per aiutare le donne disoccupate a cercare lavoro. Nei prossimi mesi metteremo in campo anche altre azioni a sostegno dei caregiver e avvieremo una Banca del tempo, per incentivare il mutuo aiuto tra cittadini».

TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni al corso di formazione propedeutico all’inserimento nell’elenco Baby-sitter del Comune di Russi sono aperte fino a mercoledì 15 ottobre 2025.

Saranno pertanto considerate solamente le domande inoltrate entro le ore 23.59 di mercoledì 15 ottobre 2025.

Per INFORMAZIONI SU REQUISITI, MODALITA’ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI si veda l’AVVISO pubblicato sul sito del Comune di Russi nella notizia in homepage.

ISCRIZIONI online

https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=mkBgN3lVhEC_qrtyPt6yO2XDfzuCeYxKh1yfzI7JEqpUMjQ2M0ZRM1Q4Q0gwMVpQUlpRSE5IVEsxSS4u&route=shorturl

Le domande verranno raccolte dall’ente gestore del corso AECA.

Il Comune di Russi offre un servizio di consulenza per l’iscrizione; è possibile contattare:

Informagiovani Russi

via Godo Vecchia 10

martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle 17.30

tel. 0544 587662

email informagiovani@comune.russi.ra.it

Progetto EmpowHER: incontri gratuiti per donne disoccupate

Ci sono ancora posti disponibili per partecipare al ciclo di quattro incontri gratuiti, dal titolo «Pronti, partenza…lavoro!», rivolto alle donne inoccupate o disoccupate, ai margini del sistema lavoro perché impegnate nel lavoro di cura verso figli/genitori/disabili.

Gli incontri si terranno tutti presso presso la Biblioteca comunale, in via Godo Vecchia 10, dalle ore 10 alle 12. L’iscrizione è obbligatoria (posti limitati) ed è consigliata la frequenza dell’intero ciclo di incontri.

Mercoledì 24 settembre 2025

LE SOFT SKILLS SPENDIBILI NEL LAVORO

Alla scoperta delle competenze e abilità per crescere professionalmente e personalmente

Venerdì 26 settembre 2025

IL CURRICULUM CHE PARLA DI TE: metti in evidenza le tue competenze!

Gli strumenti principali per la ricerca del lavoro: dal curriculum alla lettera di presentazione, dall’autocandidatura alla compilazione di form sul web

Mercoledì 1 ottobre 2025

METTI IN MOTO LA TUA RICERCA: pianifica, cerca e scopri i servizi per il lavoro

La Rete attiva per il lavoro: orientamento e affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative, promozione tirocini, incrocio domanda/offerta di lavoro, accompagnamento al fare impresa, formazione mirata all’inserimento lavorativo

Venerdì 3 ottobre 2025

LE FAREMO SAPERE… IL COLLOQUIO DI SELEZIONE

Strategie e tecniche per una presentazione efficace e per comprendere meglio come avviene un processo di selezione

Per iscrizioni:

Compilare il modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecM7IMpTnD1YTI5bC13jEe4z7Rw_Jh_YLB9OaZTbo9cOmUtA/viewform.

oppure rivolgersi a:

