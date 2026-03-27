‘Prima del Temporale’ con Umberto Orsini dal 27 al 29 marzo al Teatro Duse di Bologna

BOLOGNA – AL TEATRO DUSE UMBERTO ORSINI SI RACCONTA IN ‘PRIMA DEL TEMPORALE’

Dal 27 al 29 marzo 2026 | ore 21, dom. ore 16

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Cresce l’attesa per l’arrivo al Teatro Duse di Bologna di Umberto Orsini, in scena dal 27 al 29 marzo (ore 21, domenica ore 16) con ‘Prima del Temporale’ spettacolo nato da un’idea dello stesso Orsini e di Massimo Popolizio, che firma la regia. La pièce, dal netto carattere autobiografico, dipinge il ritratto dell’attore, oggi novantunenne, alle prese con i fantasmi del suo passato, tra incontri e perdite, amicizie, passioni e amori, gioie e silenzi.

Con un rovesciamento della percezione temporale tipica dei sogni, nella mezz’ora che lo separa dall’entrare in scena per recitare nel ‘Temporale’ di Strindberg, Orsini si ritrova in camerino a rivivere i momenti salienti di un’intera vita. Ad innescare i ricordi sono i rumori e le voci degli spettatori che si accomodano in sala prima che si alzi il sipario. Una colonna sonora della realtà che diventa il pretesto per avviare il dialogo immaginario tra l’attore e le figure chiave della sua esistenza. Senza alcuna logica cronologica, un suono ne evoca un altro, una risata lo riporta a un momento di gioia, un lungo silenzio fa eco ad una perdita lontana. Si genera così un gioco ironico e commovente che racconta settanta anni della vita artistica e privata di un gigante della scena come è Orsini, ma anche della storia del teatro e dell’Italia dal Dopoguerra a oggi.

“Il titolo ‘Prima del Temporale’ – svela Umberto Orsini – testimonia un progetto che da tempo avevo in mente: allestire ‘Temporale’ di Strindberg con la regia di Massimo e nove interpreti, progetto azzerato dallo scoppio della pandemia di Covid. Massimo allora mi ha spinto a raccontare la mia vita, prendendo spunto dal mio libro ‘Sold out’, ma riflettendo anche su episodi che in parte non sono nel libro, raccontandomi e dialogando con due figure tipiche del mondo teatrale, la sarta di compagnia e un addetto del teatro”.

L’idea nasce, dunque, dal libro autobiografico che Orsini ha pubblicato con Laterza nel 2019, conferma Popolizio che aggiunge “in una città qualunque, prima dell’ultima replica del testo di Strindberg, in una situazione bernhardiana” si dipana “la storia di un ragazzo italiano che, negli anni Cinquanta, parte dalla provincia con pochi soldi e arriva nella grande città, Roma, con il sogno di iscriversi all’Accademia d’Arte Drammatica e, nonostante il marcato accento novarese, viene accettato”.

Nel dirigere Orsini, Popolizio avvolge la figura dell’attore con la delicatezza con cui si cerca di svelare dei segreti che vogliono comunque restare misteriosi e offre un ritratto d’artista privo di ogni intento celebrativo. In una scenografia dal forte impatto evocativo, si assiste al lungo viaggio verso quel ‘Temporale’ vissuto come un’ultima meta non ancora raggiunta, ma appena rimandata. Dal canto suo, Orsini si lascia guidare da Popolizio con la fiducia del vecchio attore che affida alla discrezione del più giovane il compito di raccontare frammenti della sua vita e della storia del nostro Paese.

Sul palco accanto ad Orsini ci sono Flavio Francucci e Diamara Ferrero. Le scene sono di Marco Rossi e Francesca Sgariboldi, i costumi di Gianluca Sbicca. I video sono a cura di Lorenzo Letizia, le luci di Carlo Pediani, il suono di Alessandro Saviozzi. Mario Scandale è assistente alla regia. Lo spettacolo è una produzione della Compagnia Orsini.

Compagnia Umberto Orsini

Umberto Orsini

PRIMA DEL TEMPORALE

da un’idea di Umberto Orsini e Massimo Popolizio

e con Flavio Francucci e Diamara Ferrero

regia Massimo Popolizio

scene Marco Rossi e Francesca Sgariboldi

costumi Gianluca Sbicca

video Lorenzo Letizia

luci Carlo Pediani

suono Alessandro Saviozzi

assistente alla regia Mario Scandale

BIGLIETTI Intero Ridotto Mini

Platea 33 euro 30 euro 28 euro

Prima galleria e palchi 29 euro 26 euro 24,50 euro

Prima galleria con visibilità ridotta 25 euro 22,50 euro 21 euro

e seconda galleria

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner: BPER. Funding Partner: Pelliconi.