PIACENZA – Si è svolta il 4 settembre 2026, al Mercato rionale di via Alberici, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Bleech Festival.

Hanno partecipato gli assessori comunali Simone Fornasari e Francesco Brianzi, Riccardo Covelli presidente di Bleech APS con Matteo Tiboni, Isacco Mezzadri per il Mercato rionale di via Alberici e Robert Giornelli consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

I 10 anni di Bleech Festival trasformano Piacenza in una Città Incantata

Dal 7 al 13 settembre Piacenza diventa un boutique festival diffuso tra palazzi nascosti, vinili e due grandi notti di concerti a Palazzo Farnese.

C’è un modo diverso di scoprire una città: seguirne la musica.

Dal 7 al 13 settembre 2026, Bleech Festival celebra la sua 10° edizione con il progetto più ambizioso della sua storia. Per la prima volta il festival abbandona il formato concentrato in un’unica venue e si trasforma in un festival diffuso, capace di abitare il centro storico di Piacenza attraverso concerti, performance, mercati, danza, libri, vino e luoghi normalmente invisibili.

Non un evento da raggiungere, ma una città da attraversare.

Tra cortili ottocenteschi, liuterie, librerie indipendenti, cocktail bar, mura rinascimentali e negozi di dischi, Bleech invita il pubblico a costruire il proprio itinerario. Molti appuntamenti saranno gratuiti, mentre il cuore del programma sarà rappresentato dalle due serate dell’11 e 12 settembre nella corte monumentale di Palazzo Farnese, con una line-up dedicata alla nuova musica italiana e internazionale.

Due notti magiche a Palazzo Farnese

L’11 e il 12 settembre la corte rinascimentale di Palazzo Farnese ospiterà i concerti principali del Festival per due notti magiche.

Venerdì 11 settembre saliranno sul palco Caradonna, Bhadmari, TÄRA e Rares, con il closing set di Fenoaltea, tra le figure più interessanti della nuova elettronica italiana.

Sabato 12 settembre sarà invece dedicato ai linguaggi afro-latini ed elettronici con Jam Caramel, Pepeta, IROSSA, Come Mamma M’ha Fatto e il djset dei peruviani DNGDNGDNG (aka Dengue Dengue Dengue), uno dei progetti più iconici della club culture internazionale.

Due lineup costruite per raccontare il presente della musica indipendente in una delle location storiche più spettacolari dell’Emilia Romagna. Biglietti disponibili su DICE o sul sito www.bleechfestival.it.

Il programma della settimana

Bleech Festival si sviluppa come un itinerario urbano: ogni giornata accende un luogo diverso della città e invita il pubblico a scoprirlo attraverso la musica.

L’inaugurazione ufficiale è lunedì 7 settembre con l’Opening Party in Via San Siro: i live di Elica, la performance elettronica di Alì Hosseini & Giuseppe Messineo e il dj set di Nino aprono la decima edizione.

Martedì Sound City Session trasforma una liuteria in sala concerti con i Morbid Cut. Mercoledì il festival vive uno dei suoi momenti più iconici con il Pic-Nic in Serra, una cena sull’erba nel giardino ottocentesco di Palazzo Ghizzoni Nasalli accompagnata dal live completamente unplugged di Me Boys (aka Bob Corn).

Giovedì è il momento del Bar Dino Block Party, tra hip hop in vinile, con Robin Loop in b2b con Peppignoz, e la Piacenza Brass Band che invade Via Veneto.

Sabato, dalle 10 alle 19, i Portici di Palazzo Gotico ospitano il Vinyl Market, con espositori da tutta Italia, rarità, nuove uscite e centinaia di dischi da scoprire.

Domenica il Mercato Coperto di Via Alberici accoglie l’Abat-Jour Market tra vintage, design e artigianato contemporaneo, prima del grande Closing Party nel Vallo delle Mura Farnesiane: open class afro, live dei Mesosauna e i dj set di 2obay, ric.hi e TINCAN accompagneranno il tramonto sull’ultima sera della decima edizione.

Off The Records: tutti gli eventi collaterali

Accanto al programma ufficiale nasce OFF THE RECORDS, il lato B del festival: una rassegna di eventi ideati e ospitati dalle realtà culturali che, durante Bleech, aprono le proprie porte e costruiscono un palinsesto indipendente di musica, libri, teatro e convivialità. OFF THE RECORDS non è un programma parallelo, ma il racconto della rete di librerie, bar, associazioni e spazi culturali che rende Piacenza viva tutto l’anno e che, per una settimana, diventa parte integrante dell’universo Bleech. Programma completo sul sito web del festival.

Il tema 2026: La Città Incantata

Ogni edizione di Bleech nasce da un’immagine. Quella del 2026 è La Città Incantata.

Per una settimana Piacenza cambia prospettiva: i luoghi che attraversiamo ogni giorno smettono di essere semplici scenografie urbane e diventano spazi magici, dove ogni angolo può trasformarsi in un palco e ogni incontro in un’esperienza culturale.

A dare forma a questa visione è l’illustrazione originale realizzata da Giulia Ripa (WIPA), artista e illustratrice piacentina che ha immaginato una città sospesa tra realtà e fantasia, attraversata dalla musica e dalle persone.

Dieci anni guardando il futuro

Nato nel 2015 a Piacenza, Bleech è cresciuto diventando uno dei festival boutique più riconoscibili del panorama indipendente italiano. Sui suoi palchi sono passati Venerus, Giorgio Poi, Franco126, Carl Brave, Generic Animal, Canova, Massimo Pericolo, Marco Castello, Selton, Populous e Ninos Du Brasil, confermando una linea curatoriale che ha sempre privilegiato la ricerca.

La decima edizione non guarda al passato con nostalgia: lo usa come promessa. Continuare a scoprire la musica che verrà, nei luoghi più inaspettati.

Un festival che non si fa da solo

La decima edizione di Bleech Festival nasce grazie a una rete di istituzioni e partner che condividono un’idea comune: fare della cultura uno strumento per abitare la città.

Il festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano. A rendere possibile questa edizione contribuiscono inoltre i partner Iren, Il Poggiarello, La Buttiga, RYTO.

Si ringraziano i partner tecnici, che mettono a disposizione strumenti, know-how ed attrezzature fondamentali: GBS (mobility partner), WHITEPAGE Studio (merchandise partner), Themalibero, PrintForLove, Krèati e LTP.

Insieme a loro, e non per ultime, le numerose realtà culturali, associative e commerciali che aprono i propri spazi e diventano parte della Città Incantata.

Perché un festival diffuso non si costruisce da soli: si costruisce insieme a una comunità.