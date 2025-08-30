Polizia Locale, intervento per ubriachezza molesta su segnalazione degli street tutor

Soccorsa anche una nidiata di piccioni alla Veggioletta

PIACENZA – Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, nel corso del servizio prolungato della Polizia Locale mirato a garantire un maggior presidio del territorio nelle zone più sensibili, le pattuglie sono intervenute nella zona di via Calciati. Qui, su segnalazione degli “street tutor”, in servizio nei fine settimana nell’ambito del progetto promosso dall’Amministrazione comunale, gli agenti hanno identificato due persone in stato di ubriachezza, una delle quali è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale perché in condizioni di coma etilico. L’altra, trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso, ha manifestato comportamenti molesti nei confronti sia del personale sanitario, sia dei pazienti nelle sale d’attesa, tentando successivamente di allontanarsi.

L’uomo, un 32enne, è stato accompagnato presso il Comando di Polizia Locale di via Rogerio dove, dopo essere stato identificato, è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Sono ancora in corso gli accertamenti di rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, che proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Stato di ebbrezza anche per un ciclista, caduto autonomamente qualche sera fa nei pressi di via Veneto, dove la Polizia Locale è intervenuta su richiesta del 118 per gli accertamenti del caso. L’uomo, un 38enne, a seguito dei traumi riportati è stato condotto in ospedale dove è stato sottoposto ai controlli previsti per legge in caso di sinistro stradale, finalizzati all’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si è potuto così accertare che al momento dell’incidente era in sella alla bici con un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite minimo, pari a 0.5 grammi per litro di sangue. Gli esami medici hanno appurato, inoltre, la positività per quanto riguarda l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il ciclista – da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile – è stato deferito all’autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi, nel corso di un turno serale, alla centrale operativa della Polizia Locale sono state segnalate le ricerche in corso per una persona scomparsa. Una volta ricevuti tutti gli elementi utili alla possibile identificazione dell’uomo, un cittadino novantenne, le pattuglie impegnate hanno effettuato mirati controlli nelle zone dove era stato segnalato l’allontanamento, risalente al pomeriggio. L’anziano è stato ritrovato in buono stato di salute e successivamente accompagnato presso la Questura di Piacenza per il ricongiungimento con i familiari in apprensione.

Insolita segnalazione, infine, ricevuta la settimana scorsa dal Comando di via Rogerio: un cittadino ha individuato, in zona Veggioletta, un trasportino per animali abbandonato e in stato di incuria, contenente una nidiata di piccioni appena nati. Gli agenti giunti sul posto, al fine di accertare le condizioni dei volatili, hanno attivato dapprima il servizio Veterinario dell’Azienda Usl e successivamente alcune associazioni locali che potessero prendersi cura dei piccoli, non ancora in condizione di volare. Gli operatori di Polizia Locale, presi i contatti con una volontaria attiva tra le province di Parma e Reggio Emilia, resasi prontamente disponibile a prendere in carico gli animali al fine di un loro recupero fisico, l’hanno raggiunta a Parma affidandole i piccioni appena nati.