Passaggio di Consegne al Rotary Club Rimini – Cerimonia del 19 giugno 2025

RIMINI – Giovedì 19 giugno si è svolta, presso il Grand Hotel di Rimini, la tradizionale cerimonia del cambio della Presidenza del Rotary Club Rimini, fondato nel 1953. Il Presidente uscente, Ing. Virgilio Pagliarani, ha consegnato il testimone al nuovo Presidente per l’anno 2025-2026, Dott. Stefano Santucci.

Stefano Santucci, classe 1968, è socio del Rotary Club Rimini dal 2014. Dottore Commercialista e Revisore Legale, svolge da anni attività professionale come consulente aziendale con particolare specializzazione in piani di ristrutturazione aziendale, gestione delle crisi d’impresa e passaggio generazionale nelle imprese familiari. Parallelamente all’attività professionale, svolge incarichi accademici come ricercatore di economia aziendale presso l’Università degli Studi di Pavia, dove tiene corsi nell’area dell’economia aziendale e del bilancio integrato. Ha inoltre collaborato con enti formativi e associazioni professionali locali in qualità di relatore e formatore

All’inizio della cerimonia l’Ing. Pagliarani ha ringraziato i soci per la collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi dell’annata e nell’organizzazione di eventi dedicati alla promozione dei valori rotariani e al rafforzamento del legame tra i membri.

Il collare presidenziale è stato poi formalmente consegnato a Stefano Santucci, che ha espresso emozione e determinazione nel garantire il coinvolgimento attivo dei soci e rafforzare il ruolo del Rotary nella comunità locale.

Il Consiglio Direttivo che coadiuverà il nuovo Presidente Stefano Santucci è composto dal Presidente Incoming Fabio Masini, dal Past President Virgilio Pagliarani, dal Vice Presidente Fabio Assirelli Sampaolesi, dal Segretario Roberto Muccini, dal Tesoriere Meris Montemaggi, dal Prefetto Fabio Retini e dai Consiglieri Francesca Raggi e Alessandra Urbinati.

Nel corso della serata sono stati conferiti i Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza del Rotary, a soci distintisi nel corso dell’annata per l’impegno rotariano.