Parma, la Scozia presente ancora all’evento Mercato Europeo con artigianato e street food

Appuntamento in Via Verdi con l’importante manifestazione nazionale dal pomeriggio dell’11 fino alla tarda sera di domenica 14 aprile 2024

PARMA – Confermata anche per l’edizione 2024 la presenza di una delegazione scozzese alla manifestazione Mercato Europeo, evento itinerante organizzato da Anva Confesercenti nazionale, che si terrà a Parma in Via Verdi dall’11 al 14 aprile. Un evento che farà arrivare in città circa cinquanta aziende di prodotti artigianali e cibo di strada da tutta Europa. Dall’Austria alla Francia, dalla Spagna al Belgio, dalla Germania alla Polonia, dalla Grecia all’Olanda. Poi le tradizioni italiane di Sicilia, Puglia e altre regioni con le loro eccellenze. Quattro giorni che trasformeranno Via Verdi nel.cuore.pulsante di Parma, con gli stand che saranno aperti con orario continuato.

La Scozia anche quest’anno sarà presente con la sua delegazione offrendo ai tanti visitatori la possibilità di conoscere i prodotti del suo territorio. Nell’area allestita troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, haggis, irn bru, fudges e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e Harris Tweed, la lana delle ebridi conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità. Occasione anche per conoscere i colori del Clan Italia, fondato dall’italo-scozzese Micael Lemetti

La manifestazione organizzata da Anva e Confesercenti sarà ad ingresso gratuito. Inizio nel pomeriggio di giovedi 11 aprile per proseguire tutto il weekend e concludersi domenica 14 aprile in tarda serata.