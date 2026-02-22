Inaugurazione A.A. 2025/26 di ISIA Faenza

FAENZA (RA) – Lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 16 alle 19, ISIA Faenza inaugura l’Anno Accademico 2025/2026 presso l’Aula Magna “Andrea Emiliani”, con la presentazione del grande evento Nuove Radici – Design, materia, cultura e futuro sostenibile.

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività promosse da ISIA Faenza nell’ambito del progetto di internazionalizzazione CREATIVE COMPETENCIES for the social change: tradition and future of Made in Italy, finanziato con fondi PNRR, in partenariato con ISIA Roma quale istituzione capofila. Il progetto indaga il ruolo del design come strumento di trasformazione sociale, culturale e ambientale, mettendo in dialogo tradizione e innovazione, materia e sostenibilità, locale e globale.

All’inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2026 interverranno Emanuela Fiori, Presidente ISIA Faenza, Massimo Isola, Sindaco di Faenza, Martina Laghi, Assessore alla Formazione e Università del Comune di Faenza, Tommaso Salvatori, Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori e dei Presidenti ISIA e Direttore ISIA Roma, e Giovanna Cassese, Presidente CNAM e Presidente ISIA Roma.

Nuove Radici – Design, materia, cultura e futuro sostenibile è un articolato programma di eventi che si svolgerà a partire dal 23 febbraio fino 7 marzo 2026, inserito nei progetti di internazionalizzazione di cui ISIA Faenza fa parte; ne parleranno: Maria Concetta Cossa, Direttrice ISIA Faenza, Vicepresidente Conferenza nazionale dei Direttori e dei Presidenti ISIA, Stefano Pratesi, coordinatore progetto di internazionalizzazione “CREATIVE COMPETENCIES for the social change: tradition and future of Made in Italy”, Ivan Severi, coordinatore progetti di internazionalizzazione per ISIA Faenza.

La programmazione di Nuove Radici vedrà lo svolgersi sincronico e armonico di progetti che affrontano le tre seguenti tematiche:

– “Images for the future. Visualizing climate change”, coordinato da Valentina Manchia, che indaga, attraverso sei conferenze e un workshop, il cambiamento climatico come mutazione ecologica profonda, riflettendo su come rendere visibile un fenomeno spesso invisibile e sul ruolo delle immagini – dalla fotografia al design speculativo – nella costruzione di consapevolezza critica e responsabilità;

– “Racconti Migranti”, coordinato da Laura Liverani, Alessandra Sposetti (Brasile) ed Emilio Macchia, che esplora, in forma laboratoriale, il rapporto tra cibo, identità e migrazione, utilizzando il cibo come chiave narrativa per raccontare storie individuali e collettive legate alle diaspore;

– “Post Materia – Rethink Waste for Conscious Design”, coordinato da Mariachiara Gaspari, che con una conferenza di apertura e una serie di workshop, pone al centro il tema degli scarti come risorsa per la messa a punto di nuovi materiali e il ruolo del design come pratica responsabile e rigenerativa.

All’evento inaugurale, con l’introduzione di Mariachiara Gaspari, interverranno i designer internazionali: Rania Mazen Elkalla (Egitto), Bernadita Marambio (Cile), Luis Paco Böckelmann(Olanda) e Lukas Klein (Germania), che porteranno contributi e ricerche dedicate alla sperimentazione sui materiali, al riuso degli scarti industriali e alla progettazione consapevole.

Nuove Radici proseguirà fino al 7 marzo 2026 presso ISIA Faenza con un ricco calendario di workshop, conferenze ed esposizioni aperte al pubblico, che vedrà protagonisti altre figure quali filosofi, artisti, designer, studiosi e professionisti contemporanei provenienti dall’Italia e dall’estero, tra cui: Paolo Pecere, Silvia Camporesi, Oriana Persico, Salvatore Zingale, Guilherme Englert Corrêa Meyer e Wu Ming 1, chiamati a riflettere sui temi della crisi climatica, della narrazione, dell’immaginario e del progetto nel tempo dell’Antropocene.

I workshop offriranno agli studenti un’esperienza immersiva e interdisciplinare, con laboratori dedicati alla fotografia e alla microeditoria, alla progettazione di nuovi materiali e al design speculativo sul cambiamento climatico. Il percorso si concluderà con tre momenti espositivi aperti al pubblico: il 28 febbraio 2026, inaugurerà l’esposizione della materioteca realizzata durante i workshop di Post Materia, mentre il 7 marzo 2026, sarà la volta dell’esposizione dei progetti dei workshop Racconti Migranti e Images for the future

Con Nuove Radici, ISIA Faenza rinnova il proprio impegno nella formazione di designer capaci di affinare visioni di futuro affrontando il presente, valorizzare la cultura del progetto come pratica critica, sostenibile e profondamente connessa al contesto sociale e ambientale.

Consulta il programma dettagliato al seguente link:

https://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2026/02/Nuove_Radici_programma_dettagliato.pdf

Ingresso libero

ISIA Faenza Design & Comunicazione è un istituto di formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca, settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Nata nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan, è un’istituzione di primo piano nel mondo della creatività e della progettazione contemporanee che forma professionisti nel settore, sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione, ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design. Presieduta da Emanuela Fiori e diretta da Maria Concetta Cossa, rilascia Diplomi Accademici di I livello in Disegno Industriale e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi e di II livello in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi nonché in Design della Comunicazione, equiparati ed equipollenti rispettivamente ai titoli di Laurea L4 e Laurea Magistrale LM12. ISIA Faenza può contare su alcuni punti di forza esclusivi: l’accesso a un numero programmato (l’iscrizione infatti è consentita a un massimo di 30 studenti per anno), la presenza di numerosi laboratori di comunicazione e di modellistica dedicati ai diversi corsi di progettazione; rapporti diretti e assidui con il mondo dell’industria e della ricerca, grazie all’intervento di professionisti del design, artisti, esperti di settore e docenti universitari. ISIA Faenza è dotata di una specifica Biblioteca di design intitolata a Bruno Munari e promuove l’internazionalizzazione attraverso gli scambi Erasmus con numerosi Paesi comunitari