Favola al Teatro Masini di Faenza: il 22 febbraio Centro Teatrale Da Ponte in “Il principe Ranocchio”

FAENZA (RA) – Favola al Teatro Masini di Faenza

Favole

Domenica 22 febbraio 2026 ore 16

CENTRO TEATRALE DA PONTE

Il principe ranocchio

regia e drammaturgia e musiche Edoardo Fainello

con Davide Ostan, Bianca Padoin, Eleonora Ruzza

Il Centro Teatrale da Ponte presenta, al Teatro Masini di Faenza, domenica 22 febbraio alle ore 16, nell’ambito del cartellone dedicato alle Favole, Il principe ranocchio, uno spettacolo di teatro d’attore e canzoni cantate dal vivo, scritto e diretto da Edoardo Fainello e interpretato da Davide Ostan, Bianca Padoin ed Eleonora Ruzza.

La storia racconta del viaggio attraverso l’Italia della principessa Biancofiore, accompagnata dal suo fedele servitore Grissino e dal ranocchio Guglielmo, in realtà figlio del Re Demetrio II e vittima di un incantesimo della strega Carpazia.

Tra incontri spaventosi e improbabili, la principessa arriverà dalla maga Alcina, l’unica che può spezzare il maleficio. Ma sarà proprio Alcina a svelare alla principessa un segreto che cambierà per sempre il suo modo di vedere le cose.

Uno spettacolo divertente, ricco di musica e canzoni come nella migliore tradizione dei musical per bambini e famiglie, che servirà per raccontare un po’ di geografia e un po’ di scienze, assieme a quelli che sono i valori dell’amicizia e della lealtà.

Il tema principale dello spettacolo è quello dell’amicizia, che si sviluppa tra la principessa e il servitore Grissino, andando oltre qualunque differenza sociale. Inoltre in tutto lo spettacolo ci si concentra sulla geografia dell’Italia, poiché il viaggio dei protagonisti si svolge dalla Sicilia al Nord Italia, tra tutte le bellezze artistiche del nostro Paese. Altro tema è quello dell’apparenza che, come i bambini scopriranno, inganna sempre: la principessa, nel finale, scoprirà che l’amore che tanto cercava è proprio quello del suo servitore.

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini e bambine 0-3 anni.

La vendita dei biglietti sarà effettuata il pomeriggio di spettacolo a partire dalle ore 15 presso la biglietteria del Teatro Masini.

È tuttavia possibile acquistare i biglietti in prevendita tramite il servizio Vivaticket. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it