Sabato 21 e domenica 22 marzo ERT dedica un weekend a Prospero NEW

Al Teatro delle Passioni di Modena Héritage di Cédric Eeckhout e all’Arena del Sole di Bologna Call me Parisdi Yana Eva Thönnes

MODENA – Un focus dedicato a Prospero New European Wave (Prospero NEW), la prima piattaforma teatrale di sostegno agli artisti emergenti riconosciuta dalla Commissione europea che raccoglie l’eredità del progetto iniziale nato nel 2006 e che quest’anno compie vent’anni. Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale fin dalle sue origini è parte di questa rete internazionale e dedica ora un weekend alla nuova fase e ai due artisti emergenti selezionati dalla piattaforma: sabato 21 e domenica 22 marzo al Teatro delle Passioni di Modena in prima nazionale lo spettacolo Héritage (sabato ore 19.00, domenica 16.00 e 20.30) del regista e attore belga Cédric Eeckhout prodotto da Théâtre de Liège; all’Arena del Sole di Bologna Call me Paris (sabato ore 19.00 e domenica 16.00) di Yana Eva Thönnes, prodotto da Schaubühne, National Kaunas Drama Theatre (Lituania), Biennale Teatro di Venezia – dove ha debuttato in prima assoluta a giugno 2025 – ed Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

In Héritage Cédric Eeckhout porta in scena sua madre Jo Libertiaux, donna libera e indipendente che ha costruito la propria vita sfidando un mondo dominato dagli uomini. Attraverso il racconto autobiografico di Jo – parrucchiera, madre di quattro figli che ha cresciuto da sola e oggi attrice insieme al figlio – lo spettacolo attraversa la storia sociale, economica e politica del secondo Novecento. Eeckhout intreccia memoria familiare e riflessione sull’emancipazione femminile, sul machismo e sui retaggi generazionali, mettendo in dialogo il proprio sguardo queer con quello della madre.

In un presente segnato da crisi globali, Héritage esplora come le scelte intime e personali possano diventare atti politici capaci di cambiare la società. Con intimità, umorismo ed emozione, lo spettacolo costruisce un ponte tra le generazioni, dando voce a storie spesso marginalizzate e aprendo uno spazio di ascolto, speranza e trasformazione.

Call me Paris di Yana Eva Thönnes rilegge uno degli scandali simbolo degli anni Duemila: la vicenda della nota ereditiera statunitense, sedicente inventrice del selfie, Paris Hilton, vittima in quegli anni della diffusione, contro la sua volontà, del primo sex tape, 1 Night in Paris, pubblicato del suo ex fidanzato; un accaduto ormai lontano ma tanto vicino al presente, che spinge a interrogarsi sulla cultura misogina agli albori di Internet. Lo spettacolo intreccia la storia della celebre Paris con quella di una sua giovanissima sosia tedesca, entrambe travolte dalla diffusione non consensuale di video sessuali. In questo memoir teatrale, due identità quasi sovrapponibili diventano lo specchio di un’intera generazione cresciuta sotto lo sguardo invasivo del web. Attraverso un viaggio nel trauma e nella memoria, la regista esplora la perdita di controllo sull’immagine, il corpo come territorio di violenza e di proiezione pubblica.

Come scrive la regista, «Call me Paris è il mio teatro anatomico: è il tentativo di scattare un selfie in cui c’è un furto d’immagine, è la dissezione di una proiezione violenta. È un body horror che incontra lo sbocciare dell’emancipazione sessuale».

Prospero

20 anni di rete europea (2006–2026)

Nato nel 2006 come alleanza tra alcuni fra i principali teatri e festival europei, Prospero è oggi una delle reti europee più longeve e incisive dedicate alla creazione e alla circolazione delle arti performative. In vent’anni di attività il progetto ha costruito un modello di cooperazione stabile che unisce coproduzione, mobilità degli artisti, residenze, sostegno alla drammaturgia contemporanea e circuitazione internazionale, favorendo l’incontro tra scene, pubblici e linguaggi.

Negli anni Prospero ha contribuito alla crescita artistica di alcuni dei nomi più riconoscibili della scena europea contemporanea fra cui Pippo Delbono, Romeo Castellucci / Socìetas, Alvis Hermanis, Angelica Liddell, Jan Fabre, Thomas Ostermeier, Krzysztof Warlikowski, Milo Rau, Rimini Protokoll, Katie Mitchell e Ivo van Hove. Molti dei loro lavori hanno attraversato la rete e sono stati presentati in prime assolute o in circuitazione nei teatri aderenti a Prospero.

Nel 2008 nasce Prospero I attivo fino al 2012: la prima fase strutturata del network, cofinanziato dal programma Culture dell’Unione Europea, è stata incentrata su attività di coproduzione di nuove opere, circolazione di spettacoli e promozione della cooperazione tra teatri europei.

Dal 2014 al 2020 una fase di consolidamento della rete, con un focus sullo sviluppo e sulla creazione europea, scambi culturali, educazione e ricerca sulla scena contemporanea.

Dal 2020 al 2024 Prospero – Extended Theatre, ancora una volta cofinanziato dall’UE. La rete ha inaugurato una nuova fase di espansione del teatro europeo oltre i confini della sala, sviluppando la piattaforma digitale prospero-theatre.tv e un sistema di produzione e diffusione audiovisiva delle opere, affiancato da azioni di audience development e nuovi modelli di fruizione.

Dal 2025 Prospero entra in una nuova stagione con Prospero – New European Wave (2025–2028), una piattaforma europea che coinvolge 19 istituzioni e si estende nel 2026 a altri 3 nuovi partner e che ha l’obiettivo di individuare, sostenere e far circolare le nuove generazioni di artisti, attraverso selezioni annuali, residenze, mentoring, coproduzioni e tournée internazionali. Fra gli artisti della prima selezione per le tournèe internazionali, è stata scelta la compagnia Kepler-452 con A place of safety, Viaggio nel Mediterraneo centrale, Premio Ubu 2025 come Miglior spettacolo di teatro, Premio Franco Enriquez per la drammaturgia e Premio Le Maschere del Teatro come migliori autori di novità italiana nel 2025, prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Metastasio di Prato, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Théâtre des 13 vents CDN Montpellier in collaborazione con Sea-Watch e EMERGENCY.

I membri di Prospero NEW sono: Théâtre de Liège (Liegi, Belgio), Temporada Alta Festival (Girona, Spagna), Centro Cultural de Belém (Lisbona, Portogallo), Ivan Zajc Croatian National Theatre (Rijeka, Croazia), Dublin Theatre Festival (Dublino, Irlanda), Emilia Romagna Teatro Fondazione (Modena, Italia), Göteborg Dance and Theatre Festival (Goteborgs Stadsteater) (Goteborg, Svezia), Avignon Festival (Avignone, Francia), Ivan Franko National Academic Drama Theatre (Kiev, Ucraina), Ivan Vazov National Theatre (Sofia, Bulgaria), Kaunas National Drama Theatre (Kaunas, Lituania), National Theatre Prague (Praga, Repubblica Ceca), NTGent (Ghent, Belgio), Onassis Stegi (Atente, Grecia), Powszechny Theatre (Varsavia, Polonia), Schaubühne am Lehniner Platz (Berlino, Germania), Sibiu International Theatre Festival (Sibiu, Romania), Tbilisi International Theatre Festival (Tbilisi, Georgia), Wiener Festwochen (Vienna, Austria) e i tre nuovi membri dal 2026: Dailes Theatre (Riga, Lettonia), Théâtres de la Ville de Luxembourg (Lussemburgo), Espoo Theatre (Espoo, Finlandia).