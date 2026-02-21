La sparanoia di e con Niccolò Fettarappa il 21 febbraio al Teatro Petrella di Longiano

LONGIANO (FC) – AL TEATRO PETRELLA DI LONGIANO IL RITRATTO DI UNA GENERAZIONE

CON LA SPARANOIA DI NICCOLÒ FETTARAPPA

SABATO 21 FEBBRAIO PER LA RASSEGNA NESSUN DORMA!

Per la rassegna Nessun dorma! sabato 21 febbraio arriva al Teatro Petrella di Longiano La sparanoia di e con Niccolò Fettarappa, sul palco con Lorenzo Guerrieri in una impietosa fotografia di una generazione oppressa, sfruttata, addomesticata.

Un progetto ideato e scritto da Niccolò Fettarappa con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, il contributo intellettuale di Christian Raimo e la regia di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.

Non ci sono buone notizie. La Sinistra è defunta ed è meglio così. I giovani, addomesticati, non trovano più il piacere di delinquere: vivono a casa, perimetrati da un metro quadro e con l’ossessione dei lavaggi delicati. Il compagno Niccolò si innamora di colonnelli e programma orgasmi in caserma. La Sparanoia è il grido perforante che muore in gola, è il pianto dei serial killer narcolettici e dei bolscevichi da divano. Felice repressione, a tutti. Dal profondo del cuore.

Protagonista è una generazione che vive il conflitto tra il desiderio di incendiare le piazze e l’immobilismo di una realtà precaria, fatta di pigiami, ansia sociale e frustrazioni quotidiane. Con una lingua tagliente che mescola la satira politica al surrealismo, Fettarappa e Guerrieri danno voce a un malessere profondo, trasformando l’apatia e il senso di inadeguatezza in una raffica di parole ed energia fisica.

Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri sono autori, attori e registi. Tra le realtà teatrali giovani più apprezzate sul panorama nazionale, i loro lavori vengono rappresentati e prodotti da importanti realtà teatrali. Attraverso un uso dinamico del corpo e un’atletica agitata della parola, portano in scena con drammaticità e graffiante ironia i temi più scomodi del contemporaneo dando voce sulla scena ai conflitti politici di una generazione oppressa e sfruttata, per riaccendere nel pubblico la rabbia rivoluzionaria.

BIGLIETTI

Intero € 15,00, ridotto under 30 € 10,00

Vendita on-line su www.vivaticket.it e in tutti i punti Vivaticket

Prenotazioni telefoniche al numero 0547 666008 il giorno prima dello spettacolo dalle ore 17 alle ore 20. Vendita presso la biglietteria del Teatro il giorno dello spettacolo 2 ore prima dell’inizio.

www.teatropetrella.it