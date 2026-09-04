Modcast goes Riviera Beat 2026, dal 4 al 7 settembre 2026 Cattolica e Gabicce diventano le capitali europee della cultura modernista contemporanea

CATTOLICA (RN) – Musica, cinema, fotografia, scooter culture, design, lifestyle, boat party, intrattenimento e cabaret britannico si incontrano in un festival internazionale che rafforza il dialogo culturale tra Italia e Regno Unito. Dal 4 al 7 settembre 2026, da mattina a sera, Cattolica, Gabicce Mare e Gabicce Monte ospiteranno la seconda edizione di Modcast Goes Riviera Beat, uno degli appuntamenti internazionali più originali dedicati alla cultura modernista contemporanea.

Ideato da Eddie Piller, fondatore della storica Acid Jazz Records, insieme a Sarah Bolshi e Piero Casanova, il progetto, patrocinato dai Comuni di Cattolica e Gabicce Mare-Monte, nasce dall’esperienza internazionale di The Modcast, punto di riferimento della cultura Mod britannica, e dopo il successo della prima edizione italiana del 2025, torna con un programma ancora più ricco e con un’ambizione precisa: trasformare Cattolica, Gabicce e la bellissima Riviera Adriatica in un luogo d’incontro stabile tra cultura, turismo, creatività e intrattenimento internazionale. Quattro giorni di eventi in cui il pubblico potrà vivere un’esperienza diffusa tra Cattolica e Gabicce, attraverso concerti, mostre fotografiche, esposizioni dedicate al mondo Lambretta, mercatini vintage, appuntamenti musicali, Hangover Yoga e numerose iniziative dedicate allo stile e alla cultura britannica contemporanea.

Tra gli ospiti internazionali figurano The James Taylor Quartet, protagonisti del concerto gratuito di sabato 5 settembre in Piazza Primo Maggio a Cattolica, alle ore 21, David Holmes, Steve Cradock, Andy Smith, Richard Searle, Neil Rushton, Wendy May, Hipshaker, Trevor Laird, storico interprete di Quadrophenia, Miguel Mantovani & The Cuban Brothers, Magic Mod, il fotografo Dean Chalkley e il collezionista Bruno Pisaniello, insieme a numerosi DJ, artisti e scooter club provenienti da tutta Europa.

Il festival si svilupperà in alcune delle location più rappresentative della Riviera. Venerdì 4 settembre il Mississippi – Riviera Beat Pier ospiterà l’inaugurazione dell’International Mod Expo con le mostre di Dean Chalkley e Bruno Pisaniello e il DJ set inaugurale di Steve Cradock ed Eddie Piller & Friends.

Sabato 5 sarà dedicato alla grande Scooter Run internazionale, al concerto gratuito dei The James Taylor Quartet e al tradizionale Allnighter del Lamparino. Domenica 6 settembre il programma proseguirà con il Boat Party, incontri con gli ospiti, spettacoli e intrattenimento britannico, mentre lunedì il festival si concluderà con la Sunset Soul Session dei Montefiori Cocktail a Gabicce Monte e il Closing Party al Mississippi.

“Dopo il successo della prima edizione, quest’anno Modcast goes Riviera Beat torna ancora più ricco di ospiti, eventi e contenuti – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – Già in tantissimi, circa 300 fino ad oggi, hanno prenotato il volo dall’Inghilterra al nostro aeroporto di Rimini per prendere parte al festival. Ma sono previsti anche tanti ospiti italiani provenienti da molte regioni di Italia. Questo evento ha un’importanza strategica unica dal punto di vista della comunicazione, valorizzazione e promozione di un territorio contiguo come quello dei nostri due Comuni, e sul fronte dell’incoming, considerato che soggiorneranno negli hotel di Cattolica e Gabicce. Il Festival sarà diffuso e farà vivere le nostre due città, piazze, spiagge e mare con un’offerta culturale e musicale importante. Grazie agli organizzatori per aver realizzato un evento unico e originale come Modcast goes Riviera beat”.

Ringraziamenti anche da parte della prima cittadina di Gabicce Mare, Marila Girolomoni e dell’Assessore al turismo Matteo Sanchioni che aggiunge: “Quello che noi abbiamo da mettere in campo nella grande collaborazione tra i nostri due Comuni è questo territorio che ha sempre vissuto di musica e dove la cultura Mod ha avuto una grande importanza storica e musicale di rilievo. Siamo onorati di far parte di questo progetto che ha visto coinvolta sia la zona mare che quella a monte. Saranno quattro giorni di grande festa, per cittadini e turisti, per vivere i due territori nel Mod style”.

“L’edizione inaugurale del 2025 ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative, con circa trecento visitatori provenienti dalla sola Londra. Per il 2026 il festival amplia ulteriormente la propria proposta, evolvendo da International Mod Expo a un vero festival diffuso capace di coinvolgere appassionati, turisti e pubblico generalista – interviene uno degli organizzatori Piero Casanova – La scelta della Riviera romagnola ha solide radici storiche. Da oltre sessant’anni questo territorio rappresenta uno dei principali riferimenti europei per la cultura modernista: qui si sono svolti alcuni dei primi raduni Mod italiani, il marchio britannico Gabicci prende il nome da Gabicce e, con l’esperienza di RiViERA BEAT e delle storiche serate Soul Shaker Party, si è consolidato negli anni un dialogo culturale tra la scena britannica e quella italiana che oggi trova una naturale evoluzione in Modcast Goes Riviera Beat. Più che un festival musicale, Modcast Goes Riviera Beat è una esposizione internazionale della cultura modernista contemporanea, nella quale convivono concerti, DJ set, fotografia, cinema, scooter culture, design, editoria, mercati vintage, incontri culturali, mostre, lifestyle e benessere. Un format aperto non soltanto alla comunità modernista, ma a tutti coloro che desiderano conoscere una delle sottoculture britanniche più influenti e longeve”. “Per quattro giorni – aggiungono Eddie Pilelr e Sarah Bolshi – la Riviera ospiterà protagonisti del cinema (Quadrophenia, Crudelia, Ocean’s Eleven), della fotografia internazionale (NME, Dazed & Confused, Mixmag), della musica britannica (Paul Weller bands, Ocean Colour Scene, Portished, Acid Jazz, James Taylor Quartet), della comicità televisiva, della club culture londinese e del mondo degli scooter storici, riuniti in un unico grande festival diffuso tra Cattolica e Gabicce”.

Nella foto: da sx Eddie Piller, Sindaca di Gabicce Mare e Monte Marila Girolomoni, Sindaca di Cattolica Franca Foronchi, Sarah Bolshi, Assessora al turismo di Cattolica Elisabetta Bartolucci, Piero Casanova

MODCAST GOES RIVIERA BEAT 2026

Date 4–7 settembre 2026 Località

Cattolica • Gabicce Mare • Gabicce Monte

Riviera Adriatica – Italia

PROGRAMMA

4–7 settembre 2026 | Cattolica • Gabicce Mare • Gabicce Monte

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

OPENING DAY

Mississippi – Riviera Beat Pier, Gabicce Mare

Apertura dell’ International Mod Expo, ore 12 (apertura biglietteria) Lamparino

A seguire dj rotation

Vernissage della mostra fotografica di Dean Chalkley (ore 18 fino alle 22)

Esposizione Scooters & Vinyl in Cinemascope di Bruno Pisaniello (ore 18-22)

Esposizione di scooter storici con Lambretta Club Marche Lamparino Beach, Cattolica

Beach party e apertura ufficiale del festival, opening DJ set con Steve Cradock, ore 22, Lamparino, Eddie Piller & Friends

SABATO 5 SETTEMBRE

THE BIG CELEBRATION

Mattina

Hangover Yoga (ore 11), Mississippi)

International Mod Expo (Mississippi, dalle ore 9 alle 20)

Pomeriggio

Grande International Scooter Run (ore 14.30, partenza da piazza Gian Franco Micucci ex piazza del Tramonto)

Percorso tra Cattolica, Gabicce e le colline della Vallugola

Arrivo scooter in piazza Valbruna Gabicce Monte e Dj set Rotation (ore 16)

Arrivo alle ore 20 in Piazza Primo Maggio, Cattolica

Ore 21 Concerto gratuito dei The James Taylor Quartet Lamparino Beach, Cattolica

Concerto gratuito dei Ore 22.30 Grande Allnighter: David Holmes e Eddie Piller & Friends

DOMENICA 6 SETTEMBRE

MUSIC, STYLE & ENTERTAINMENT

Mattina

Hangover Yoga (ore 11), Mississippi)

International Mod Expo (Mississippi, dalle ore 9 alle 20)

Lamparino Beach

Dj Rotation

Presentazione del libro di Andrea Maccarone, talk con Riccardo Pedrini (ore 15.30)

A seguire Dj set di Piero Casanova (ore 17.30)

Spettacolo e cabaret britannico, presentatore Trevor Laird, interprete di Ferdy in Quadrophenia (ore 19)

Comedy: Miguel Mantovani & The Cuban Brothers

Spettacolo e illusionismo Magic Mod

Beach Party

Andy Smith + Eddie Piller & Friends

Dj set

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE

RIVIERA FAREWELL

Piazza Valbruna – Café Riviera – Gabicce Monte

Sunset Soul Session

Ore 18 Concerto dei Montefiori Cocktail

Rocky Sunset DJ

Mississippi – Riviera Beat Pier, Gabicce Mare

Ore 21 Closing Party

Eddie Piller & Friends

All Star Jam Session con artisti, fotografi e DJ del festival

Piero Casanova dj set

WEB & INFO

Official Website

The Modcast https://www.themodcast.co.uk

Tickets Generici

https://www.skiddle.com/whats-on/italy/Various-Venues/Modcast-Goes-Riviera-Beat/41453698/ (QR Code + link)

Promozione scooter friendly https://www.skiddle.com/whats-on/italy/Various-Venues/

Instagram

@the_modcast Official Hashtag #ModcastRivieraBeat