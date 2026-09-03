Gli appuntamenti principali dal 4 al 10 settembre

BOLOGNA – Tra i numerosi appuntamenti del cartellone di Bologna Estate 2026, segnaliamo alcune iniziative nella settimana dal 4 al 10 settembre

A questo link la pagina con tutte le segnalazioni: https://www.bolognaestate.it/news-bologna-estate-2026/bologna-estate-consiglia-15-2026

dal 4 al 10 settembre 2026

Danza Urbana 2026

Trentesima edizione del Festival Internazionale di Danza nei paesaggi urbani, la prima rassegna italiana dedicata al rapporto tra danza contemporanea e spazio urbano. Piazze, parchi, ex-chiese, musei e spazi culturali della città, dal centro alla periferia, diventano altrettanti palcoscenici per le performance di artiste, artisti e compagnie della nuova danza d’autore e della coreografia italiana e internazionale. Tra i protagonisti: Roger Bernat, Alejandro Moya, Silvia Rampelli, Mehdi Dahkan, Irene Russolillo, Mattia Quintavalle Sly, CollettivO CineticO e molti altri. A Bologna dal 4 al 10 settembre, con una tappa a Ferrara il 15 settembre.

https://www.bolognaestate.it/mappa-rassegne-bolognaestate/danza-urbana-2026

4 settembre 2026, ore 21:00

Francamente

Riprendono i concerti di DumBO Summertime Live. Francamente è tra i nomi più interessanti emersi dalla nuova scena italiana e arriva la Baia di DumBO con il tour full band di Bitte Leben, il suo album d’esordio. In via Camillo Casarini 19/a, Bologna.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/francamente-live-4set2026

4 – 5 – 6 settembre 2026

Si Gira! | cinema in Quartiere 2026

Ultime proiezioni della rassegna di cinema itinerante. Al Giardino delle Popolarissime Le assaggiatrici di Silvio Soldini il 4 settembre, Kung Fu Panda 2 di Jennifer Yuh Nelson il 5 settembre, e in chiusura il 6 settembre il film di Michael Mann Alì. Tutte le proiezioni iniziano alle 21:00. A Bologna, in via dello Scalo 16.

https://www.bolognaestate.it/festivals/si-gira-cinema-in-quartiere-2026

5 settembre 2026, ore 21.00

Samira Brahmia

Sul palco di DiMondi in piazza Lucio Dalla, una delle voci più magnetiche della scena nordafricana contemporanea. Samira Brahmia, protagonista del tour Pink Casbah, arriva a Bologna con un live che mescola Raï, Rock, Afrobeat e World Music in un vortice di energia pura. Un concerto che unisce eredità e modernità, danza e significato, Algeria e mondo. Nell’ambito di DiMondi 2026

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/samira-brahmia

6 settembre 2026, dalle ore 17.00

Wunderkammer Orchestra al Castello di Mongiorgio

Al Castello di Mongiorgio, a Monte San Pietro, un appuntamento realizzato in collaborazione con la Wunderkammer Orchestra e la Camerata degli Ammutinati, nell’ambito di una residenza artistica dedicata al rapporto tra musica, luogo e patrimonio storico. Alle 17 visita guidata al Castello per conoscere la storia, gli spazi e le testimonianze che caratterizzano il complesso monumentale. Alle 19.00 il concerto che vede protagonisti Margherita Niro e Alessandro Da Silva ai violini, Paolo Fumagalli e Marta Cappetta alle viole e Victoria Saldarini e Luca Colardo ai violoncelli. A Monte San Pietro, in Via Mongiorgio 40-42.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/wunderkammer-orchestra-al-castello-di-mongiorgio

dal 7 al 27 settembre 2026

Naturalmente Imola 2026

XIX edizione della rassegna dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e architettonico della città di Imola e del suo territorio. L’Essenziale visibile agli occhi è il tema di questa edizione, che invita a guardare con occhi nuovi parchi, giardini storici, aree verdi e luoghi della quotidianità per riscoprirne storia, biodiversità e valore per la comunità. In programma visite guidate, passeggiate, concerti, letture, attività all’aperto e incontri di approfondimento.

https://www.bolognaestate.it/festivals/naturalmente-imola-2026

8 – 15 – 22 settembre 2026, ore 21.00

Bo-noir

Torna la rassegna dedicata alla letteratura e alla cronaca nera. Scrittori, giornalisti, esperti si incontrano per ripercorrere le tappe di alcuni casi di cronaca nera che hanno segnato l’Italia: Nelle notti del mostro Firenze 1968 – 1985 – La lunga caccia al serial killer che cambiò l’Italia (8 settembre), L’ultimo giorno di Serena – Il caso Mollicone tra indagini, depistaggi e misteri mai risolti (15 settembre,) Uno Bianca, tante ombre – Ventiquattro vittime. Una lunga scia di sangue. Troppe domande ancora aperte (22 settembre). Tutti gli incontri sono alle 21.00. All’Oratorio San Filippo Neri in via Manzoni 4, Bologna.

https://www.bolognaestate.it/festivals/bo-noir-2026

dal 8 al 10 settembre e dal 15 al 17 settembre

Un’estate… classica!

A settembre la Compagnia Fantateatro presenta due spettacoli pensati per avvicinare i più piccoli al linguaggio della danza. Il primo appuntamento è L’uccello di fuoco dal balletto di Igor Stravinskij (8-9-10 settembre). La bella addormentata sulle musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij è il secondo spettacolo, in programma dal 15 al 17 settembre. L’inizio è sempre alle ore 18.00. Al Teatro Duse, via Cartoleria 42 Bologna.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/un-estate-classica

9 settembre 2026

Fuochi di Gioia

Gran Ballo dell’Ottocento con la magia dei fuochi pirici storici. La giornata inizia alle 18.30 al Filla Auditorium nel Parco della Montagnola con l’incontro “Fuochi di Gioia in Montagnola” a cura di Mirtide Gavelli, seguito alle 19.00 da una passeggiata naturalistica. Alle 21.00 il Gran Ballo in Piazza Maggiore con la ricostruzione dell’apparato scenografico dei fuochi d’artificio. A cura di 8cento APS, ricostruzione della macchina dei fuochi della scenografa Roberta Martelli.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/fuochi-di-gioia

dal 9 al 13 settembre 2026

PerformAzioni – International Performing Arts Festival

Dopo la prima parte che si è svolta nell’Appennino bolognese, a settembre la XV edizione del festival internazionale di arti performative arriva a Bologna. Cinque giorni di teatro, performance, danza, un’installazione immersiva site-specific, workshop, con ospiti della scena contemporanea italiana e internazionale. All’Oratorio di San Filippo Neri, ad Ateliersi e al Museo Civico Medievale di Bologna.

https://www.bolognaestate.it/festivals/performazioni-international-performing-arts-festival-2026

10 settembre 2026, ore 21.00

EAD Ensemble | Tra gesto e memoria: dialoghi del primo Novecento

Tornano gli appuntamenti di Membrane Culturali 2026 in Pinacoteca. Il 10 settembre il quintetto misto tra fiati e archi propone un programma che mette in relazione due traiettorie fondamentali del primo Novecento: l’energia teatrale e incisiva di Sergej Prokof’ev e la raffinata scrittura neoclassica di Maurice Ravel. Il concerto sarà preceduto alle ore 20.00 dalla visita guidata di Serate ad arte. Pinacoteca Nazionale di Bologna, via delle Belle Arti 56.

https://www.bolognaestate.it/calendario-bolognaestate-2026/ead-ensemble-tra-gesto-e-memoria-dialoghi-del-primo-novecento