‘Mistica e poesia nella prosa di María Zambrano’: riflessioni nel libro di Francesco Roat

Lunedì 17 novembre 2025 alle 17:00 incontro con l’autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – È dedicato alle riflessioni della filosofa e saggista spagnola il libro di Francesco Roat dal titolo “Mistica e poesia nella prosa di María Zambrano” che lunedì 17 novembre 2025 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Dialogherà con l’autore Marcello Girone Daloli.

L’iniziativa, fa parte del ciclo “Incontri con la Spiritualità applicata”, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Capolavoro della filosofa e saggista spagnola María Zambrano (1904-1991), Chiari del bosco è forse l’espressione più alta e matura del suo itinerario spirituale e intellettuale. Un testo che è al tempo stesso riflessione in prosa, poesia, e testimonianza mistica. Quella della pensatrice iberica è una filosofia che non si impone alla mente, ma si palesa come una voce interiore, fatta di intuizioni, metafore e immagini folgoranti. Zambrano parla di una “ragion poetica”: forma di sapere che non rinuncia alla verità, ma la cerca attraverso la meditazione e il sentire. Qui il soggetto che indaga non è l’io razionale, ma un pellegrino dello spirito.

Francesco Roat, trentino di nascita, già insegnante di Lettere nella Scuola Secondaria e consulente editoriale, scrive da decenni di argomenti culturali su quotidiani, settimanali e riviste. Ha pubblicato, oltre a vari testi narrativi, numerosi saggi. È puntuale studioso nell’ambito della religiosità e della mistica cristiana.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg