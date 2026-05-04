martedì 5 maggio POLIS Teatro Festival – Ravenna – apertura Fesrival

RAVENNA – POLIS Teatro Festival

5-10 maggio 2026

Ravenna

direzione artistica

Davide Sacco e Agata Tomsic / ErosAntEros

NORDIC FOCUS

Via Zirardini Open-Air Gallery (Ravenna)

Teatro Rasi, via di Roma 39

Artificerie Almagià, via dell’Almagià 2

MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna, via di Roma 13

Teatro Socjale, via Piangipane 153 – Piangipane (Ravenna)

GIANLUCA COSTANTINI, ADEXO ARTI CREATIVE, SANTE DI LANA,

LAURA KUTKAITĖ / MMLAB THEATRE, DEMETRIO CASTELLUCCI,

AGATA TOMSIC / EROSANTEROS, STINA FORS,

CAMILLA PARINI / COLLETTIVO TREPPENWITZ, SIIM TÕNISTE,

KAROLIS KAUPINIS / OPEROMANIJA, CARULLO-MINASI,

EUGENIO SIDERI / MAMIMÒ / EEVA TURUNEN, STUDIO DOIZ / MARTIN ALGUS

…E MOLTO ALTRO

Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza.

Greta Thunberg

Martedì 5 maggio 2026 (dalle ore 20)

Teatro Rasi via di Roma 39, Ravenna

ore 20

Adexo Arti Creative – Ismene per sempre (selezione Visionari) prima nazionale

ore 21.30

Sante di Lana – Capelli – M. si desta un mattino da sogni inquieti (selezione Visionari)

ore 22.30 saletta Mandiaye N’Diaye – Teatro Rasi

incontro con le compagnie e il gruppo Visionar*

Martedì 5 maggio 2026 (a partire dalle ore 20, Teatro Rasi), si apre, a Ravenna, la nona edizione di POLIS Teatro Festival, con la direzione artistica di Davide Sacco e Agata Tomsic/ ErosAntEros, dedicato quest’anno a un NORDIC FOCUS, incentrato sul teatro contemporaneo dei Paesi baltici e scandinavi.

La prima giornata di festival è dedicata, come da tradizione, alle compagnie emergenti con i due spettacoli scelti dalle persone del territorio che partecipano al progetto L’Italia dei Visionari.

Inaugura il festival (ore 20) lo spettacolo Ismene per sempre di Adexo Arti Creative, in prima nazionale, drammaturgia Katia Colica, regia Matteo Tarasco con Arianna Ilari e Giulia Carrara. Uno spettacolo dal potente impatto emotivo: gli spettatori, come carcerieri, vengono introdotti nelle segrete della reggia di Tebe, una dark room in cui potranno scegliere se illuminare l’angusta gabbia in cui le due sorelle sono incarcerate, private di tutto tranne che della dignità, dell’orgoglio e dell’amore che lenisce. Il teatro gestuale, compresso dallo spazio ridotto, diventa paradigma dell’azione come necessità vitale: ogni movimento è sopravvivenza, ogni parola è atto di resistenza.

Adexo Arti Creative è una compagnia teatrale che si propone come voce originale nel panorama italiano: una scrittura scenica che agisce sul presente attraverso uno sguardo poetico e profondo capace di parlare al nostro tempo. Lavora sul Mito come strumento di lettura critica del mondo e fa del teatro un atto poetico e politico insieme. Accanto alla produzione di spettacoli, Adexo realizza laboratori teatrali in carcere (sezione femminile) e percorsi formativi, utilizzando il linguaggio scenico come strumento di empowerment, alfabetizzazione emotiva e costruzione di pensiero critico.

A seguire (ore 21.30) la compagnia Sante di Lana porta in scena lo spettacolo Capelli, scritto, diretto e interpretato da Luisa Casasanta con Arianna Battilana. Capelli vuole ribaltare la condizione di vittima riservata alle donne dalla cultura patriarcale. È un racconto polifonico, politico, arrabbiato e spaventoso, femminile e femminista, ironico e crudele. Difficile, come la vita delle donne. M. si desta un mattino da sogni inquieti e si ritrova tramutata, nel suo letto, in una donna vittima di stupro. È agosto, la calura estiva mangia la campagna pugliese e in un solitario paesino di provincia si consuma l’ennesima violenza di genere, all’ombra degli estatici festeggiamenti per la patrona Santa Maddalena.

Sante di Lana nasce nel 2024 dalla mente di Luisa Casasanta e Arianna Battilana come formazione artistica femminile multidisciplinare e da subito innesta la sua ricerca nell’incontro fra evoluzioni ritmiche, sperimentazioni vocaliche, drammaturgia contemporanea, immaginario poetico e sguardo politico. La sua opera prima Capelli vince il Premio Scintille 2024, due premi al Festival InDivenire 2024, è finalista di Direction Under30 ed è selezionata al Torino Fringe Festival, al Festival Asti Teatro e alla rassegna Under35 Un disperato entusiasmo.

Il Nordic Focus è anche l’ispiratore della mostra a cielo aperto Shieldmaiden. Versi che combattono il silenzio dell’artista-attivista ravennate Gianluca Costantini (fino al 19 maggio in Via Zirardini Open-Air Gallery, in collaborazione con il Servizio Turismo del Comune di Ravenna). Il progetto riunisce quattordici ritratti di poetesse del Novecento, due per ciascuno dei sette Paesi al centro di POLIS 2026 — Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania — in una costellazione di ritratti e parole contro la censura, l’esilio, l’emarginazione.

POLIS Teatro Festival è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna. Ogni anno accede ai contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (dal 2021) e dei fondi dell’Otto per mille luterano (dal 2025), e di altri soggetti pubblici e privati. In particolare, nel 2026, per il Nordic Focus gode del sostegno del Lithuanian Cultural Institute, e ha il patrocinio di Forum austriaco di Cultura di Milano, Reale Ambasciata di Danimarca, Ambasciata d’Estonia a Roma, Ambasciata di Finlandia a Roma, Ambasciata della Repubblica di Lettonia presso la Repubblica Italiana, Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia, Ambasciata di Svezia a Roma

INFO: info@polisteatrofestival.org | http://polisteatrofestival.org

Pagina FB: https://www.facebook.com/ErosAntEros

Profilo IG: : https://www.instagram.com/erosanteros_polis/

Ufficio Stampa Rossella Gibellini/PepitapuntoCom –3472105801 info@pepitapuntocom.it

Il programma di POLIS è online

http://polisteatrofestival.org

BIGLIETTI

TEATRO RASI, TEATRO RASI RIDOTTO, ARTIFICERIE ALMAGIÀ, TEATRO SOCJALE

Intero 15€ | Under30 5€

MAR

Intero 12€ | Under30 5€

per accedere alle performance sarà necessario acquistare presso la biglietteria del MAR un ingresso alle collezioni museali al prezzo ridotto di 3€

tutti gli incontri e la mostra sono a ingresso libero

BIGLIETTERIA E PREVENDITE

TEATRO RASI

dalle 16 alle 18 giovedì 7 maggio

a partire da un’ora prima di ogni spettacolo nel luogo di spettacolo

online e presso i punti vendita Vivaticket

a causa della minore capienza delle sale del MAR e del Ridotto del Teatro Rasi, si consiglia l’acquisto in prevendita

LUOGHI

Teatro Rasi – via di Roma 39, Ravenna

Artificerie Almagià – via dell’Almagià 2, Ravenna

MAR Museo d’Arte della città di Ravenna – via di Roma 13, Ravenna

Teatro Socjale – via Piangipane 153, Piangipane (RA)

Via Zirardini Open-Air Gallery, via Antonio Zirardini, Ravenna

ACCESSIBILITÀ

l’accessibilità varia a seconda della sede: consigliamo di consultare i dettagli online alle pagine dei rispettivi luoghi

INFO

info@polisteatrofestival.org

+39 393 203 8883 (lun-ven 10.30-17.30 e durante il festival)