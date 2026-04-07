Mani che raccontano tra i ferri e l’uncinetto: alla Luppi continuano anche ad aprile gli appuntamenti con la creatività

Laboratori per adulti giovedì 9 e venerdì 17 aprile 2026 alle 16:00 in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni

FERRARA – Ritornano anche ad aprile, con due nuove date, giovedì 9 e venerdì 17 alle 16:00, alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via Arginone 320, Porotto), gli appuntamenti con la creatività dedicati all’arte dell’uncinetto e al lavoro a maglia.

Il gruppo di esperte e volontarie della Luppi condurrà i partecipanti a conoscere, sperimentare e approfondire la pratica dell’uncinetto e del lavoro a maglia. L’attività è aperta a tutti: sia a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, sia a chi ha già esperienza e desidera condividere la propria passione.

Sarà presentata anche una bibliografia tematica di letture legate al tema del cucito.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it