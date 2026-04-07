“L’Ansalda”: nel libro di Annalisa Ferrari testimonianze e ricordi per celebrare gli ottant’anni dell’Udi

Giovedì 9 aprile 2026 alle 16:30 incontro con l’autrice in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – Ripercorre la vita e l’attività di Ansalda Siroli, colonna portante dell’Udi di Ferrara, il libro di Annalisa Ferrari, con la collaborazione di Liviana Zagagnoni, dal titolo “L’Ansalda” che giovedì 9 aprile 2026 alle 16:30 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Oltre all’autrice, interverranno: Stefania Guglielmi (Presidente UDI Ferrara), Liviana Zagagnoni (Coordinamento UDI Ferrara), Antonella Guarnieri (Storica), Rosangela Pesenti (Segreteria Nazionale UDI) e Barbara Pizzo (Professional Counselor)

In chiusura, omaggio del Coro delle mondine di Porporana

L’incontro, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Si celebrano gli ottant’anni di UDI, con il racconto della vita di una delle sue maggiori esponenti locali: Ansalda Siroli di Filo d’Argenta. Da mondina a donna politica.

Si tratta di un vero viaggio nel tempo, con Ansalda in primo piano e nello sfondo la storia del nostro territorio, dal dopoguerra ai giorni nostri. Un viaggio raccontato in un libro composito la cui dinamica narrativa è svelata dall’indice, il filo rosso di una narrazione biografica/cronologica/sentimentale/storica, che indirizza e accompagna la lettura in un continuo rimando tra aneddoti, documenti, riflessioni, ricordi, ringraziamenti e ben 42 testimonianze di compagne e compagni di viaggio che hanno voluto lasciare un aneddoto o un pensiero riconoscente.

Nata e residente a Ferrara, Annalisa Ferrari è sociologa, formatrice e comunicatrice per professione, storyteller per passione. Attiva sia in ambito ‘formazione permanente’ con aggiornamenti su linguaggio e identità di genere, scrittura e comunicazione, sia in ambito ‘politico-amministrativo’ quale Commissaria Circoscrizionale dal 2004 al 2009 e, per la legislatura 2009-2014, Consigliera Comunale di Ferrara. Componente dell’Organismo Conferenza Donne Democratiche del PD, è attiva in ambito Terzo Settore quale sostenitrice e socia di numerose associazioni locali.

A cura di UDI Unione Donne in Italia

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri:

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg