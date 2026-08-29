MACINARE CULTURA 2026 Al Mulino Mazzone di Monghidoro (BO)

MONGHIDORO (BO) – Al Mulino Mazzone di Monghidoro (BO) va in scena un nuovo appuntamento con l’8ª edizione della rassegna culturale

MACINARE CULTURA 2026

FESTIVAL DEI MULINI STORICI

DELL’EMILIA ROMAGNA



Un ricco cartellone tra teatro, musica, letteratura e performance live nella magnifica cornice dei mulini storici della nostra regione

6 SETTEMBRE, MACINARE CULTURA 2026:

VISITE GUIDATE, LIBRI E CONCERTO

AL MULINO MAZZONE DI MONGHIDORO (BO)

Un nuovo, ricchissimo appuntamento di MACINARE CULTURA 2026, la rassegna di teatro, musica, letteratura e performance live ospitate nelle magnifiche cornici dei mulini storici dell’Emilia Romagna, è in calendario domenica 6 settembre al Mulino Mazzone in località #Piamaggio (via Antonio Galli) di Monghidoro (BO).

Dalle ore 15.30 la visita guidata alla parte antica del mulino in cui spiccano sala macina, museo e catinaia. Dalle ore 16 Federica Sazzini presenta il suo ultimo romanzo dal titolo Una solitudine quasi perfetta. A partire dalle ore 17 un 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 da non perdere: la voce di Sara Zaccarelli sarà accompagnata dalla batteria di Ivano Zanotti, dal basso di Pier Mingotti e dalle tastiere di Alberto Linari. Al termine della performance seguirà un’#apericena (a pagamento). Le visite guidate, la presentazione letteraria e il concerto sono a ingresso libero.

𝗜𝗻𝗳𝗼: 338 4965842, 051 6553174.

MACINARE CULTURA 2026 – I PARTNER

è un’iniziativa con il contributo di Regione Emilia-Romagna organizzata da Amici del Mulino Scodellino APS | AIAMAS – Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici Emilia Romagna, in collaborazione con i Comuni dei mulini coinvolti, Molino Naldoni e Serma srl.

IL RECUPERO DEI MULINI STORICI EMILIANO ROMAGNOLI

I mulini ad acqua per secoli hanno rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per le comunità rurali. Un motore non solo economico ma anche di tradizioni identitarie e cultura popolare. L’Emilia Romagna in questo panorama non fa eccezione. L’avvento della modernità, dell’economia industriale, l’abbandono della collina in favore delle città, hanno certamente dilavato questo patrimonio: molti mulini sono andati in rovina, altri sono semplicemente stati abbandonati cessando la loro funzione primaria di molitura dei cereali.

Oggi, fortunatamente, si segnano passi importanti in direzione contraria: grazie a un progetto di Regione Emilia-Romagna, vengono censite e catalogate minuziosamente centinaia di queste meraviglie architettoniche. Cristina Ambrosini, dirigente responsabile del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, coordina il progetto di recupero di questi preziosi lasciti della storia rurale. «Abbiamo svolto, in collaborazione con l’Istituto centrale per il Catalogo e la documentazione del Ministero della Cultura, un’attività di mappatura e catalogazione di più di 300 mulini nelle sole province di Bologna, Reggio Emilia e Modena e ora stiamo procedendo nelle restanti parti della regione. Parliamo di architetture rurali in maggior parte disabitate da tempo ma particolarmente interessanti perché testimoniano culture materiali e artigianali che si sono sviluppate e tramandate nei diversi territori della regione. Abbiamo all’attivo anche un accordo con l’Associazione Italiana Amici dei Mulini, che ci aiuta in questo processo. Il lavoro di catalogazione prevede sopralluoghi, ricognizioni a tappeto, una schedatura fotografica ricchissima e anche sorvoli con droni. Tutto ciò è stato pensato poter leggere questi contesti nel paesaggio che li circonda e che li ha visti nascere. Le schede descrivono lo stato di conservazione, la funzionalità attuale e l’accessibilità di questi siti. Si forniscono inoltre cronologia, bibliografia specifica e mappatura geografica». Il tutto è consultabile sul magnifico catalogo PatER cliccando su questo link veloce: https://bit.ly/MULINI_STORICI_EMILIA_ROMAGNA

MACINARE CULTURA 2026 – MULINI E COMUNI IN CARTELLONE

PIACENZA

Mulino del Lentino, loc. Lentino di Nibbiano, Alta Val Tidone

PARMA

Mulino Le Latte, Neviano degli Arduini

MODENA

Mulino delle Coveraie, loc. Maserno di Montese

Antico Mulino su Dolo, Macognano

BOLOGNA

Mulino della Madonna, Castel del Rio

Mulino delle Fosse di Sotto

Antico Mulino della Rocca di Rocca Pitigliana, Gaggio Montano

Mulino di Chicon Guccini a Pavana di Sambuca Pistoiese

Mulino della Grolla, Valsamoggia

Mulino Mazzone, loc Piamaggio di Monghidoro

RAVENNA

Mulino Benini, Santo Stefano di Ravenna

Mulino Calcagnini, Fusignano

Molino Scodellino, Castel Bolognese

FORLÌ-CESENA

Mulino Biondi, Castel dell’Alpe di Premilcuore

Mulino Mengozzi, Fiumicello di Premilcuore

RIMINI E REPUBBLICA DI SAN MARINO

Mulino della Polvere, Novafeltria

Mulino Sapignoli, Poggio Berni di Poggio Torriana

Mulini di Canepa, Canepa, Repubblica di San Marino

Info: https://bit.ly/MACINARE_CULTURA_26

scodellino@gmail.com – 339 648 7370