MACINARE CULTURA 2026 Al Mulino Mazzone di Monghidoro (BO)

MONGHIDORO (BO) – Al Mulino Mazzone di Monghidoro (BO) va in scena un nuovo appuntamento con l’8ª edizione della rassegna culturale
MACINARE CULTURA 2026
FESTIVAL DEI MULINI STORICI
DELL’EMILIA ROMAGNA
Un ricco cartellone tra teatro, musica, letteratura e performance live nella magnifica cornice dei mulini storici della nostra regione
6 SETTEMBRE, MACINARE CULTURA 2026:
VISITE GUIDATE, LIBRI E CONCERTO
AL MULINO MAZZONE DI MONGHIDORO (BO)
Un nuovo, ricchissimo appuntamento di MACINARE CULTURA 2026, la rassegna di teatro, musica, letteratura e performance live ospitate nelle magnifiche cornici dei mulini storici dell’Emilia Romagna, è in calendario domenica 6 settembre al Mulino Mazzone in località #Piamaggio (via Antonio Galli) di Monghidoro (BO).
Dalle ore 15.30 la visita guidata alla parte antica del mulino in cui spiccano sala macina, museo e catinaia. Dalle ore 16 Federica Sazzini presenta il suo ultimo romanzo dal titolo Una solitudine quasi perfetta. A partire dalle ore 17 un 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗼 da non perdere: la voce di Sara Zaccarelli sarà accompagnata dalla batteria di Ivano Zanotti, dal basso di Pier Mingotti e dalle tastiere di Alberto Linari. Al termine della performance seguirà un’#apericena (a pagamento). Le visite guidate, la presentazione letteraria e il concerto sono a ingresso libero.
𝗜𝗻𝗳𝗼: 338 4965842, 051 6553174.
MACINARE CULTURA 2026 – I PARTNER
è un’iniziativa con il contributo di Regione Emilia-Romagna organizzata da Amici del Mulino Scodellino APS | AIAMAS – Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici Emilia Romagna, in collaborazione con i Comuni dei mulini coinvolti, Molino Naldoni e Serma srl.
IL RECUPERO DEI MULINI STORICI EMILIANO ROMAGNOLI
I mulini ad acqua per secoli hanno rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per le comunità rurali. Un motore non solo economico ma anche di tradizioni identitarie e cultura popolare. L’Emilia Romagna in questo panorama non fa eccezione. L’avvento della modernità, dell’economia industriale, l’abbandono della collina in favore delle città, hanno certamente dilavato questo patrimonio: molti mulini sono andati in rovina, altri sono semplicemente stati abbandonati cessando la loro funzione primaria di molitura dei cereali.
Oggi, fortunatamente, si segnano passi importanti in direzione contraria: grazie a un progetto di Regione Emilia-Romagna, vengono censite e catalogate minuziosamente centinaia di queste meraviglie architettoniche. Cristina Ambrosini, dirigente responsabile del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, coordina il progetto di recupero di questi preziosi lasciti della storia rurale. «Abbiamo svolto, in collaborazione con l’Istituto centrale per il Catalogo e la documentazione del Ministero della Cultura, un’attività di mappatura e catalogazione di più di 300 mulini nelle sole province di Bologna, Reggio Emilia e Modena e ora stiamo procedendo nelle restanti parti della regione. Parliamo di architetture rurali in maggior parte disabitate da tempo ma particolarmente interessanti perché testimoniano culture materiali e artigianali che si sono sviluppate e tramandate nei diversi territori della regione. Abbiamo all’attivo anche un accordo con l’Associazione Italiana Amici dei Mulini, che ci aiuta in questo processo. Il lavoro di catalogazione prevede sopralluoghi, ricognizioni a tappeto, una schedatura fotografica ricchissima e anche sorvoli con droni. Tutto ciò è stato pensato poter leggere questi contesti nel paesaggio che li circonda e che li ha visti nascere. Le schede descrivono lo stato di conservazione, la funzionalità attuale e l’accessibilità di questi siti. Si forniscono inoltre cronologia, bibliografia specifica e mappatura geografica». Il tutto è consultabile sul magnifico catalogo PatER cliccando su questo link veloce: https://bit.ly/MULINI_STORICI_EMILIA_ROMAGNA
MACINARE CULTURA 2026 – MULINI E COMUNI IN CARTELLONE
PIACENZA
Mulino del Lentino, loc. Lentino di Nibbiano, Alta Val Tidone
PARMA
Mulino Le Latte, Neviano degli Arduini
MODENA
Mulino delle Coveraie, loc. Maserno di Montese
Antico Mulino su Dolo, Macognano
BOLOGNA
Mulino della Madonna, Castel del Rio
Mulino delle Fosse di Sotto
Antico Mulino della Rocca di Rocca Pitigliana, Gaggio Montano
Mulino di Chicon Guccini a Pavana di Sambuca Pistoiese
Mulino della Grolla, Valsamoggia
Mulino Mazzone, loc Piamaggio di Monghidoro
RAVENNA
Mulino Benini, Santo Stefano di Ravenna
Mulino Calcagnini, Fusignano
Molino Scodellino, Castel Bolognese
FORLÌ-CESENA
Mulino Biondi, Castel dell’Alpe di Premilcuore
Mulino Mengozzi, Fiumicello di Premilcuore
RIMINI E REPUBBLICA DI SAN MARINO
Mulino della Polvere, Novafeltria
Mulino Sapignoli, Poggio Berni di Poggio Torriana
Mulini di Canepa, Canepa, Repubblica di San Marino
Info: https://bit.ly/MACINARE_CULTURA_26
scodellino@gmail.com – 339 648 7370