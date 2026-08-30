A Cersaie il mondo della Posa protagonista nel Padiglione 19

BOLOGNA – Il mondo della posa protagonista a Cersaie 2026, in programma a BolognaFiere dal 21 al 25 settembre prossimi. Per il secondo anno, il rinnovato Padiglione 19 accoglie gli espositori e gli eventi del comparto, con i suoi oltre 5.400 mq totalmente occupati. Fiore all’occhiello del padiglione sarà la 14ª edizione de ‘Città della Posa’, organizzata da Assoposa (Associazione nazionale posatori e rivendite di ceramiche), che agevola il dialogo tra gli operatori promuovendo la Certificazione del Posatore Piastrellista, secondo la Norma 11493-2. In Città della Posa si svolgeranno ogni giorno dimostrazioni tecniche sulle grandi lastre ceramiche, rivolte ad architetti, ingegneri e geometri.

Una grande area è dedicata alla collaborazione tra Assoposa e Indexlab con dimostrazioni tecnologiche dedicate all’innovazione dei processi di posa della ceramica: dall’utilizzo di sistemi di Realtà Virtuale per la visualizzazione immersiva di ambienti rivestiti in ceramica, a dimostrazioni di Realtà Aumentata a supporto delle operazioni di posa e taglio con sistemi di scansione e rilievo degli spazi, fino a demo di sistemi robotici e di automazione applicati alla composizione di mosaici o pattern ceramici.

Confermata anche quest’anno la presenza di Casa Radio (www.casaradio.it), emittente specializzata nel mondo dell’abitare, con una postazione dedicata nella quale svilupperà un ricco palinsesto di interviste in diretta con temi ed ospiti in ciascuno dei cinque giorni della fiera. Anche quest’anno sono previste conferenze, da martedì a giovedì, su temi specifici del mondo delle costruzioni, quali il sistema pavimento ed il dialogo produzione-distribuzione-posa per la promozione del prodotto ceramico.

Ampio spazio sarà dedicato a Formedil (ente unico nazionale di formazione e sicurezza) con un desk informativo per essere aggiornati sulle ultime proposte formative delle scuole edili italiane, in particolare quelle rivolte ai posatori di ceramica. Inoltre, in collaborazione con quattro Scuole Edili italiane (Cuneo, Torino, Parma, Roma), nell’area dimostrativa riservata a Formedil, ogni giorno saranno presenti dai 9 agli 11 ragazzi che – sotto la guida dei Maestri Piastrellisti di Assoposa – si cimenteranno nella movimentazione, lavorazione e posa in opera delle superfici ceramiche.

Grande curiosità anche quest’anno per l’iniziativa “Cersaie World Tiling Lab“, un’area di oltre 200 metri quadrati nella quale sei squadre di posatori provenienti da Italia, Svizzera, Danimarca, Marocco, Stati Uniti e Brasile si cimentano nella posa di superfici ceramiche per la realizzazione di altrettanti ambienti: bagni con doccia e vasca, un ambiente outdoor con piscina, una zona living con una scala e camino, un rivestimento a facciata con porta finestra e davanzale, rivestimenti di panche. L’iniziativa – giunta alla sua quarta edizione – è realizzata grazie alla collaborazione tra Cersaie, Confindustria Ceramica, EUF (associazione dei posatori europei) e le singole Associazioni dei posatori dei paesi partecipanti.

Infine, a Cersaie le Associazioni dei posatori provenienti da Europa, Stati Uniti, Marocco, Brasile e UK discuteranno delle principali tematiche legate al mondo della posa e della formazione degli installatori.