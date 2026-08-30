Cesena ospita la conferenza nazionale dell’Osservatorio sulle minoranze

Mercoledì 2 settembre istituzioni riunite a palazzo Albornoz per una cultura dell’inclusione

CESENA – Mercoledì prossimo 2 settembre, alle ore 11:30, la Sala del Consiglio comunale di Cesena ospiterà la conferenza nazionale dell’Osservatorio sulle Minoranze (ONM), organismo indipendente e apartitico dedicato alla tutela dei diritti e dei doveri delle minoranze linguistiche, religiose ed etniche presenti in Italia. Nato sotto l’egida della Cattedra della Pace di Assisi e sviluppato in collaborazione con realtà accademiche e culturali, l’ONM promuove coesione sociale, rispetto dei diritti umani e valorizzazione delle diversità, in piena sintonia con la Costituzione e con gli standard internazionali. Un appuntamento di rilievo nazionale che riunirà autorità civili, militari e religiose, amministratori locali, rappresentanti del mondo accademico e della società civile.

Rilevante è il ruolo internazionale dell’Osservatorio, la cui direzione scientifica è affidata a Renato Ongania, Minorities Fellow presso l’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani (OHCHR). Grazie a questa competenza, l’ONM contribuisce ai lavori del Forum ONU sulle Minoranze, che si svolge ogni anno al Palais des Nations di Ginevra, portando la voce delle comunità italiane nei luoghi dove si definiscono le politiche globali sui diritti umani.

Ad aprire i lavori sarà Andrea Antonioli, Presidente del Centro Studi Olim Flaminia e Funzionario delegato dell’ONM, promotore dell’iniziativa insieme al Comune, rappresentato dal Sindaco Enzo Lattuca, dall’Assessora alle Pari Opportunità Giorgia Macrelli e dall’Assessora ai Servizi per le persone e per le famiglie Carmelina Labruzzo.

La capacità di valorizzare il dialogo tra istituzioni rappresenta un esempio prezioso di servizio pubblico e conferma quanto il tema della tutela delle minoranze sia oggi centrale per la vita democratica del nostro Paese. Questa conferenza non rappresenta solo un momento di confronto tra le istituzioni e i movimenti delle minoranze, ma una responsabilità civile e istituzionale che chiama tutti a un impegno condiviso. L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di costruire ponti, favorire il rispetto reciproco e riconoscere la diversità come una risorsa.

Alla mattinata di lavori prenderanno parte il Direttore dell’ONM Rocco Lanatà, la Funzionaria Rossana Lanati, l’Amb. Comm. Fra. Leopoldo Rizzi, e numerosi Sindaci e Amministratori. Durante l’incontro verranno illustrate le linee operative dell’ONM, la condivisione delle esperienze dei Comuni coinvolti e testimonianze significative raccolte sui territori. Seguirà l’esposizione dei progetti in corso, delle linee operative e delle raccomandazioni elaborate dall’Osservatorio, per poi giungere a un momento di confronto diretto con le amministrazioni presenti, finalizzato a definire le prossime tappe del percorso comune.

“L’ONM si propone come strumento concreto per gli enti locali e per chi opera sul territorio – commenta Andrea Antonioli, promotore dell’iniziativa – raccoglie dati, analizza dinamiche sociali, formula raccomandazioni e diffonde conoscenza attraverso rapporti, eventi e attività formative. Spero che questa conferenza possa segnare l’inizio di un percorso condiviso e che i Comuni e le istituzioni coinvolte possano trovare nell’ONM un compagno di viaggio affidabile. Il nostro lavoro è un contributo per costruire un’Italia più consapevole, più giusta e più attenta alle sue diversità”.