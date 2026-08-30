Racconti di sport e coraggio, a Ci vediamo al Parco

Il progetto di socialità a cura del Teatro Due Mondi ospita lo spettacolo della Compagnia la Pulce Invincibili – storie di atleti che non si sono arresi. Partecipazione libera e gratuita

FAENZA (RA) – Martedì 1 settembre alle ore 21 continua al Giardino della Legalità in Piazza Dante a Faenza il fortunato progetto di socialità Ci vediamo al Parco a cura del Teatro Due Mondi: la Compagnia teatrale La Pulce presenta lo spettacolo con musica dal vivo Invincibili – storie di atleti che non si sono arresi.

«Si può perdere ed essere grandissimi, così come vincere ed essere dimenticati» riflette l’autore e interprete Enzo Valeri Peruta «Lo sport, come la vita, è fatto di vittorie e di sconfitte, ma anche di molto altro. È fatto soprattutto di umanità e meraviglia. Essere un campione non significa soltanto conquistare una medaglia o battere un record, ma dare tutti sé stessi per un ideale, spingersi oltre, lasciare un segno».

«A volte l’avversario è invisibile e subdolo come la discriminazione razziale, politica o sessuale» aggiunge «L’ottusità delle persone e dei sistemi sociali. Una malattia o un infortunio gravissimo, una crisi interiore. I protagonisti di questi quattro racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può dare un senso alla vita, esaltarla, addirittura salvarla. Può cambiare il mondo».

«Da Ottavio Bottecchia, campione al Tour de France degli anni ’20 poco considerato in Italia per le sue idee politiche, a Katherine Switzer che corse la maratona di Boston quando ancora era vietata alle donne; da Eugenio Monti, che si distinse per la sua audacia nel bob ma passò alla storia per un gesto incredibile, sino ai nostri giorni, per rivivere l’odissea della nuotatrice siriana Yusra Mardini, costretta a fuggire affrontando il Mar Egeo» conclude «Uomini e donne che hanno vinto senza arrivare primi. Hanno trasceso la sfida sportiva e varcato un confine. A loro modo, invincibili».

Lo spettacolo si avvale della collaborazione alla drammaturgia di Silvia Briozzo delle musiche dal vivo di Pierangelo Frugnoli.

Prossimo appuntamento della rassegna Ci vediamo al Parco: giovedì 3 settembre, ore 18 al Giardino della Legalità in Piazza Dante a Faenza, L’omino blu, spettacolo teatrale di acrobatica verticale di e con Luca Piallini e Lara Patrizio.

Partecipazione libera e gratuita a tutti gli appuntamenti.

Chi lo desidera potrà lasciare un contributo per la popolazione di Gaza, che verrà devoluto all’Associazione Gazzella OdV.

Programma completo Ci vediamo al Parco 2026: https://teatroduemondi.it/ci-vediamo-al-parco-2026/.

Contatti: 0546 622999, info@teatroduemondi.it.