Lunedì 29 settembre si riunisce il Consiglio comunale

BOLOGNA – Lunedì 29 settembre alle 13, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria in forma mista, in videoconferenza e in presenza nella sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio.

Dopo gli interventi d’inizio seduta il Consiglio esaminerà quattro delibere.

La prima riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive del Tribunale e Giudice di Pace.

La seconda è una delibera di approvazione dello schema di adesione del Comune alla convenzione quadro tra il Commissario straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Consap per la realizzazione di interventi urgenti dovuti all’alluvione.

La terza è un atto ricognitivo sulla disciplina relativa al mutamento di destinazione d’uso contenuta negli strumenti di pianificazione urbanistica.

L’ultima delibera riguarda la nomina dei consiglieri comunali all’interno dell’Osservatorio permanente sull’aeroporto Marconi.

Il Consiglio proseguirà con la trattazione degli ordini del giorno fino al termine previsto alle 18.

Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna e sulla piattaforma Digital for Democracy al link: https://www.digital4democracy.com/seduteonline/bologna/