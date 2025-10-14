“L’ora del racconto”: alla Bassani il piacere della lettura e della scoperta, tra racconti, filastrocche e dolci suggestioni autunnali

Mercoledì 15 ottobre 2025 alle 17:00 appuntamento per bambini da 1 a 3 anni in via Grosoli 42. Aperte le iscrizioni

FERRARA – Sarò tutto dedicato alle magie dell’autunno l’appuntamento, per i piccolini da 1 a 3 anni, con “L’ora del racconto”, mercoledì 15 ottobre 2025 alle 17:00 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

L’incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare telefonando ai numeri 0532 797477 – 414 oppure scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

L’autunno porta con sé nuove storie e atmosfere da condividere: tra le pagine dei libri e i suoni della natura scopriremo foglie che danzano, piccoli animali che si preparano al riposo e magie che profumano di bosco. Un incontro speciale dedicato ai bambini e alle famiglie per vivere insieme il piacere della lettura e della scoperta, tra racconti, filastrocche e dolci suggestioni autunnali.

Un appuntamento pensato per i bimbi da 1 a 3 anni, per avvicinarsi al mondo delle storie con parole semplici, suoni morbidi e immagini poetiche, seguendo i piccoli passi di chi esplora per la prima volta il mondo.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it