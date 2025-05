L’istituto Zavalloni di Riccione celebra la 28esima edizione del “Progetto Lettura” con una mostra finale

RICCIONE (RN) – Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Statale “G. Zavalloni” propone una mostra come momento conclusivo di restituzione e condivisione dei percorsi svolti durante l’anno scolastico nell’ambito del “Progetto Lettura”. Un’occasione per raccontare, attraverso parole, immagini e creazioni, i lavori realizzati dai bambini e il cammino educativo che li ha accompagnati. Dal 17 maggio al 7 giugno, presso il Centro della Pesa (viale Lazio 10), sarà allestita l’esposizione “La scoperta: siamo tutti osservatori, siamo tutti esploratori”: un invito a guardare il mondo con occhi curiosi e spirito esplorativo (aperta il lunedì dalle 14 alle 18:50, dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50).

L’inaugurazione, in programma sabato 17 maggio alle 15, offrirà un pomeriggio ricco di eventi pensati per coinvolgere il pubblico in esperienze creative e partecipative. Ad aprire la giornata sarà l’esibizione del coro “Coricchiando”, diretto dal maestro Fabio Pecci, seguita da “I racconti di Rodari in musica”, una performance a cura di Graziano Giovanetti che vedrà anche la partecipazione dei bambini. Spazio poi alla fantasia con il laboratorio artistico “La scoperta della creatività”, guidato da Lucia Bianchi e Cesare Bagli con la collaborazione dei genitori, e con il laboratorio “Alla scoperta della natura” a cura del Centro Ca’ Santino, che condurrà i partecipanti alla scoperta delle tracce e delle impronte della vita nel sottobosco. La giornata sarà animata anche dal Ludobus “Scombussolo”, con giochi per tutte le età, e da un laboratorio creativo proposto da Arcipelago ragazzi, condotto da Alessia Neri.

Il “Progetto Lettura”

Il “Progetto Lettura” nasce con l’intento di avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dei libri, promuovendo la lettura come strumento di crescita personale, creativa ed emotiva. Attraverso attività calibrate in base all’età e ai bisogni formativi, il progetto guida gli alunni in un percorso di scoperta di sé e del mondo, stimolando immaginazione, empatia e capacità espressive.

Nelle classi prime della scuola primaria, i bambini partecipano a un laboratorio di lettura guidato dalla maestra Elisa Scarpellini, ispirato al libro “Il piccolo Ragno tesse e tace”, da cui nascono riflessioni e disegni. Le classi seconde sono coinvolte in un laboratorio creativo con la maestra Lucia Pritelli, in cui decorano la copertina di un taccuino con tecniche pittoriche su pannolenci, sviluppando manualità e senso estetico. Nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni delle classi prime realizzano un libro digitale partendo dalla lettura e analisi di testi narrativi o poetici: creano tavole illustrate, preparano la narrazione a voce e trasformano il tutto in un racconto multimediale, la cui versione cartacea sarà esposta in mostra.

Il progetto promuove anche attività di continuità tra bambini di età diverse, con alunni delle classi seconde e quinte impegnati in letture ad alta voce nelle scuole primarie e dell’infanzia, favorendo lo scambio e l’interazione tra gli alunni. Inoltre, l’Istituto partecipa all’iniziativa “Leggere in biblioteca 2024-2025”, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Riccione. A rendere ancora più ricco il percorso, anche il coinvolgimento dei genitori, protagonisti di un laboratorio pomeridiano condotto dalla professoressa Lucia Bianchi: un’occasione per riscoprire la propria creatività, mettersi in gioco e condividere un’esperienza espressiva accanto ai figli.

Lo spettacolo ispirato alla favola di Pinocchio

Mercoledì 14 maggio alle 21, presso la Granturismo (piazzale Ceccarini 11), andrà in scena lo spettacolo “C’era una volta… un pezzo di legno”, a ingresso libero e aperto al pubblico. La replica si terrà giovedì 15 maggio alle 9, in una matinée riservata agli alunni delle classi coinvolte. Liberamente ispirato alla favola di Pinocchio, lo spettacolo propone un viaggio simbolico alla scoperta di sé, in cui ogni bambino è chiamato a riflettere su chi è, chi desidera diventare e quale cammino intraprendere.

Lo spettacolo rappresenta l’evento conclusivo del laboratorio teatrale che ha coinvolto alcuni alunni delle classi quinte della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di primo grado, guidati dalle insegnanti Antonella De Berardinis, coadiuvata da Silvia Valente e con la collaborazione di Elisa Scarpellini.

Da molti anni il laboratorio teatrale dell’Istituto Comprensivo Statale G. Zavalloni rappresenta un’occasione preziosa per gli alunni coinvolti, un’esperienza espressiva che si svolge in orario extrascolastico e che permette ai partecipanti di sperimentarsi in un ambiente creativo e non convenzionale. Attraverso il gioco teatrale, i bambini scoprono le proprie peculiarità, lavorando sull’uso del corpo, della voce, sull’improvvisazione e sulla relazione con gli altri. Il percorso mira a valorizzare l’espressione individuale e la costruzione del gruppo, stimolando creatività, flessibilità e capacità di mettersi in gioco, fondamentali non solo in ambito artistico ma anche nella crescita personale.