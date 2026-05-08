Libreria Atlantide, Castel S. Pietro, Venerdì 8 maggio ore 20:30 – Presentazione di Operazione Bologna

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) –

Venerdì 8 maggio 2026, ore 20.30

Libreria Atlantide, Via Mazzini 93 – Castel S. Pietro Terme (BO)

Le parole necessarie: perché tornare a parlare della Strage di Bologna. Presentazione del libro Operazione Bologna. 1975-1980: l’inarrestabile onda della strategia della tensione, Castelvecchi ed. Saranno presenti le autrici del libro, Antonella Beccaria e Cinzia Venturoli. A dialogare con loro Sonia Zanotti, Vicepresidente Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, Fabrizia Capitani, Fabrizio Dondi.

A ridosso del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, venerdì 8 maggio, alle ore 20.30, alla Libreria Atlantide di Castel S. Pietro, Antonella Beccaria e Cinzia Venturoli parleranno del loro libro Operazione Bologna. 1975-1980: l’inarrestabile onda della strategia della tensione, Castelvecchi ed. con Sonia Zanotti, Vicepresidente Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, Fabrizia Capitani, Fabrizio Dondi.

Lo studio del materiale giudiziario, alla base del libro, ha permesso di delineare il quadro strategico alla base della strage. Un quadro che diventa uno strumento attuale per interrogare e codificare anche il momento storico attuale.

Il libro svela il contesto e la trama politica dietro il 2 agosto 1980, dimostrando che la strage non fu un episodio isolato, ma il culmine di una strategia lucida e complessa.

Ridiscutere queste pagine non significa solo fare memoria, ma offrire uno stimolo per approfondire la ricerca e conoscere la verità. Soprattutto, fornisce gli strumenti critici per leggere con maggiore consapevolezza la nostra attualità, trasformando l’analisi storica in una bussola per interpretare il presente.

La scheda del libro. A lungo si è creduto che la strategia della tensione si fosse conclusa a ridosso della metà degli anni Settanta. Le ultime inchieste giudiziarie, culminate nel processo ai mandanti celebrato a Bologna, certificano che quell’ipotesi è sbagliata. Tra il 1975 e il 1980 c’è stato un crescendo di violenza che non è l’esito di un progetto concepito e attuato unicamente dalla generazione più giovane di terroristi di estrema destra. La documentazione più recente dimostra infatti la regia delle organizzazioni neofasciste della vecchia guardia, legate a piani geopolitici orchestrati dalla loggia P2. Uno scenario di trame oscure che «scavallò la metà degli anni Settanta e preparò il più ferale degli attentati che l’Italia repubblicana abbia conosciuto»: la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Antonella Beccaria – Giornalista e scrittrice, collabora con testate nazionali e trasmissioni televisive, tra cui quelle ideate e condotte da Carlo Lucarelli. Coordinatrice e docente dell’area non-fiction della Bottega Finzioni – la scuola di scrittura fondata dello stesso Lucarelli –, ha firmato vari libri che si occupano di terrorismo, strategia della tensione e criminalità politica. Tra questi: Il faccendiere. Storia di Elio Ciolini, l’uomo che sapeva tutto (2013), I segreti di Tangentopoli. 1992: l’anno che ha cambiato l’Italia (2015), I segreti della massoneria in Italia. Dalla prima Gran Loggia alla P2 (2017). Dell’autrice Castelvecchi ha pubblicato Morire al Cairo. I misteri dell’uccisione di Giulio Regeni (con Gigi Marcucci, 2016) e Il boss. Luciano Liggio: da Corleone a Milano, una storia di mafia e complicità (con Giuliano Turone, 2018).

Cinzia Venturoli – Professoressa a contratto all’Università di Bologna, si occupa in particolar modo del rapporto fra storia e memoria, di public history, di storia di genere, di didattica della storia contemporanea. Da molti anni studia i temi legati alle stragi che colpirono l’Italia e Bologna in modo particolare negli anni ’70 e ’80 analizzando la reazione della città e del Paese, i processi, la comunicazione, lo strutturarsi di una memoria collettiva, pubblica, culturale inserendoli nella storia degli anni ’70. Tra a i suoi libri, Stragi fra memorie e storia (Sette città 2012), Terrorismi (Unicopli 2014), Storia di una bomba. bologna, 2 agosto 1980: la strage, i processi, la memoria (Castelvecchi 2020) oltre ad articoli in pubblicazioni accademiche.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: Libreria Atlantide tel./Whatsapp 0516951180 – email info@atlantidelibri.it