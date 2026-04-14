Leonardo Decarli con “La vita è una mer…aviglia” il 15 aprile al Teatro Dehon di Bologna

BOLOGNA – 15 Aprile 2026

mercoledì ore 21.00

LEONARDO DECARLI

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La vita è una mer…aviglia

Leonardo Decarli, tra i primi youtuber italiani, cantante, attore, conduttore tv e speaker radiofonico, con una community di oltre 2 milioni di followers tra Instagram e TikTok, in scena al Teatro Dehon di Bologna mercoledì 15 aprile ore 21 con il suo nuovo show: “La vita è una mer…aviglia“, prodotto da Vera Produzione.

Dopo anni di social e YouTube, Leonardo torna finalmente a incontrare di persona i suoi fan di sempre, raccontando avventure e disavventure mai rivelate prima. Portando sul palco i personaggi e gli sketch più celebri dei suoi canali social, Leonardo guiderà il suo pubblico attraverso la vita di un trentenne che ha scelto un percorso professionale alternativo, lontano dagli schemi convenzionali.

Tra aneddoti divertenti (sua madre che continua a inviare il suo curriculum all’Enel) e momenti di riflessione (sulle cadute e le rinascite che ognuno di noi deve affrontare) scopriremo il lato più autentico di un ragazzo che ha deciso di seguire le proprie passioni, affrontando sfide e scoprendo che, nonostante tutto, la vita è davvero una mer…aviglia. Un’occasione unica per tutti i fan che l’hanno seguito sempre a distanza in tutti questi anni e che potranno rivederlo dopo 10 anni in un evento dal vivo.

Leonardo Decarli è nato a Civitavecchia (RM) il 2 novembre 1990. Sin da piccolo si interessa al teatro ed è quando partecipa come comparsa nel film di Virzì “Caterina va in città” che si innamora del mondo della recitazione. Nel 2006 apre un canale Youtube che con gli “Stupidissimi video”, sketch di vita quotidiana e parodie, diventa uno dei più seguiti canali italiani. Le migliaia di visualizzazioni che ottiene con i suoi video e le sue gag lo fanno approdare in tv dove diventa prima Veejay del canale “Music Life“, poi presenta il backstage di X Factor su Sky e successivamente conduce su Real Time “Adesso parlo io“, dove affronta il tema del bullismo e “Piccoli Giganti”. Dopo tre anni trascorsi a Valencia, Leonardo decide di tornare in Italia nel 2021 continuando a creare contenuti per le sue piattaforme, oltre che fondare un’agenzia di management dedicata a content creator.

Prezzo Unico € 25,00

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket e TicketOne.

15 Aprile 2026

mercoledì ore 21.00

LEONARDO DECARLI

ne

La vita è una mer…aviglia

di e con Leonardo Decarli

Vera Produzione

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel. 051.342934

www.teatrodehon.it