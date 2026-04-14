15 aprile: agli Aperitivi della conoscenza “In debito con chi? Storia, politica e vita quotidiana del debito pubblico”

Alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point con Stefano Magagnoli

PARMA –In debito con chi? Storia, politica e vita quotidiana del debito pubblico è il tema scelto per il prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma patrocinati dal Comune.

Ne parlerà Stefano Magagnoli, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, mercoledì 15 aprile alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte Romano.

Abstract dell’incontro: «Il debito pubblico è spesso raccontato come una colpa, un peso, una minaccia per il futuro. Ma è davvero solo questo? Partendo dalla mostra Un Paese in debito. Risparmio e prestiti nella storia d’Italia (realizzata nel 2025 da Fondazione Cariparma in collaborazione con l’Università di Parma), l’incontro propone un viaggio rapido e accessibile dentro una parola che usiamo tutti, ma capiamo poco. Il debito non riguarda solo i conti dello Stato: entra nelle politiche ambientali, nei servizi pubblici, nelle scelte sul lavoro, nell’istruzione e – in forme diverse – nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Attraverso esempi storici, immagini e casi concreti, il dialogo offrirà strumenti critici per distinguere tra allarmismi, semplificazioni e reali problemi di sostenibilità economica e sociale. Un aperitivo per smontare luoghi comuni, restituire complessità a un tema centrale del dibattito contemporaneo e capire perché parlare di debito pubblico significa, in fondo, parlare di cittadinanza e futuro condiviso».

I seminari in programma, 26 appuntamenti in tutto suddivisi in due tranches (una primaverile e una autunnale), saranno registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata. Gli incontri sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info:

web https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

e-mail uopublicengagement@unipr.it

Gli “Aperitivi” sono presenti anche sui canali social Facebook, Instagram e YouTube “facciamoconoscenza”.