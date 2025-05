Le “Storie tra le nuvole”: i racconti ad alta voce e il laboratorio creativo per scoprire la bellezza della lettura

RICCIONE (RN) – Torna venerdì prossimo, 16 maggio alle 17, il secondo appuntamento con il ciclo di letture ad alta voce per bambini “Storie tra le nuvole”, proposto dalle lettrici volontarie della Biblioteca comunale di Riccione.

Il secondo incontro prenderà le mosse dalla lettura del libro di Barbara Marini “Ma che brutta giornata” (Il Ciliegio Edizioni) per scoprire insieme il potere della lettura, dell’immaginazione e della condivisione di queste esperienze con gli altri, mostrando ai giovani lettori che si possono vivere avventure sorprendenti anche quando si è chiusi in casa in una giornata piovosa. Durante l’incontro l’illustratrice e autrice Barbara Marini coinvolgerà i bambini in un laboratorio creativo per realizzare un libro con il collage. Il laboratorio permetterà di inventare un mondo fantastico realizzato con il collage a partire dalla stampa della cameretta presente nel libro oppure (per i bimbi più grandi) partendo dal disegno della propria stanza. Con cartone, fogli trasparenti e materiale riciclato di vario genere i bambini saranno invitati a trasformare il disegno della stanza in un mondo immaginario ispirandosi alle letture preferite. La creazione così finita potrà essere piegata in modo da rappresentare un libro aperto. Per questo appuntamento la fascia d’età indicata è compresa tra i 5 e 10 anni.

Per l’ultimo appuntamento, in programma venerdì 23 maggio, le lettrici volontarie della biblioteca inviteranno i giovani ascoltatori a partecipare a un picnic in giardino: i bambini porteranno coperta e merenda mentre nel giardino saranno predisposti più punti di lettura dove le lettrici volontarie leggeranno le storie.

L’ingresso agli incontri è libero; i posti sono limitati. È richiesta la prenotazione, da effettuarsi presso la Biblioteca comunale (viale Lazio 10, tel. 0541 600504 biblioteca@comune.riccione.rn.it)