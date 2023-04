“Le pneumopatie fibrosanti progressive: attualità e prospettive diagnostiche e terapeutiche” il 14 aprile a Torino

TORINO – Venerdì 14 aprile alle ore 21, l’Accademia di Medicina di Torino terrà una riunione scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “Le pneumopatie fibrosanti progressive: attualità e prospettive diagnostiche e terapeutiche”. Introduce la serata Edoardo Comino, Primario Emerito di Radiologia A.O. San Giovanni Bosco di Torino e socio emerito dell’Accademia. Intervengono come relatori Carlo Albera, Professore Associato Malattie dell’apparato respiratorio, Università di Torino, Direttore S.C. Pneumologia Universitaria, A.O. Città della Salute e della Scienza, Presidio Molinette e Giancarlo Cortese, Direttore S.C. Radiologia, A. O. San Giovanni Bosco di Torino.

Le malattie fibrosanti del polmone rappresentano una sfida tanto nella loro diagnosi quanto nella loro gestione clinica in quanto spesso gravate da una prognosi non differente da quella di una neoplasia. Con lo sviluppo delle conoscenze dei meccanismi etiopatogenetici piuttosto che la differenziazione tra le molteplici e diverse patologie, l’interesse si sta focalizzando sull’individuazione delle forme progressive e sul loro trattamento con farmaci antifibrotici in grado di limitare il danno ingravescente ed irreversibile che provoca incremento del rischio di morte e riduzione della qualità di vita. Il “Gold standard” per il corretto approccio diagnostico e terapeutico è oggi riconosciuto nell’intervento di un team multidisciplinare di figure professionali esperte in materia tra cui in primis il clinico ed il radiologo.

Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino), sia collegandosi da remoto al sito https://www.accademiadimedicina.unito.it/attivita/sedute-scientifiche/prossime-sedute.html.