“Le parole fanno più male delle botte”

FINALE EMILIA (MO) – Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per riflettere sul valore delle parole, sulle responsabilità educative e sull'impatto reale dei comportamenti digitali nella vita dei ragazzi e delle ragazze.

Lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare di Piazza Italia 100 a San Felice sul Panaro, si terrà l’incontro pubblico “Rispetto online e offline”, una conferenza dedicata ai temi del bullismo e del cyberbullismo.

Ospite della serata sarà il dott. Paolo Picchio, che porterà la propria intensa testimonianza a partire dalla storia della figlia Carolina, divenuta simbolo nazionale della lotta al cyberbullismo. Attraverso il racconto personale, l’incontro offrirà strumenti di consapevolezza per comprendere come l’odio online, le parole e i comportamenti digitali possano avere conseguenze profonde e concrete nella vita reale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto nelle relazioni, online e offline e sensibilizzare sui rischi del cyberbullismo.

La serata rappresenta un’occasione importante per tutta la comunità per confrontarsi su un fenomeno che riguarda sempre più da vicino il mondo giovanile e le dinamiche relazionali contemporanee.

L’evento è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di San Felice sul Panaro, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, l’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro e la Fondazione Carolina, impegnata nella promozione di una cultura digitale positiva e sicura.

Un incontro rivolto a cittadini, famiglie, insegnanti, educatori e giovani, per ribadire un messaggio semplice ma fondamentale: un abbraccio vale più di mille like.