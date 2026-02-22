Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di ERT

Online il bando di selezione per il percorso formativo “La magia dell’umano”. È possibile presentare domanda fino all’8 marzo

EMILIA ROMAGNA – La Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale apre le selezioni per La magia dell’umano, un percorso di specializzazione rivolto a giovani attrici, attori e performer dalla più ampia visione dei linguaggi artistici, con un particolare interesse per la scena contemporanea e con vocazione alla pedagogia, regia e drammaturgia, oltre che alla funzione narrativa e sociale dell’arte, in particolare teatrale.

Il corso, gratuito e a numero chiuso (massimo 15 partecipanti), rientra nell’operazione Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro 2026 – Rif. PA 2025-25397/RER, finanziata con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna, ed è curato dalla direttrice artistica di ERT Elena Di Gioia e dal regista, drammaturgo e pedagogista Davide Iodice, nel segno di una prima azione della nuova linea progettuale della Scuola.

La magia dell’umano si svolgerà da aprire a ottobre 2026 a Modena, per un totale di 710 ore (480 in aula e 230 di project work), con settimane a frequenza obbligatoria e a tempo pieno, e culminerà in una mise en espace pubblica diretta da Davide Iodice, in scena indicativamente il 22 e 23 ottobre 2026 al Teatro delle Passioni di Modena all’interno delle Stagioni di ERT.

Per alcuni degli allievi, il lavoro potrà proseguire anche oltre la fase formativa, con un possibile coinvolgimento in futuri progetti teatrali della ricerca di Davide Iodice nei territori di ERT.

Il percorso formativo nasce dalla volontà di riportare il teatro «nel vivo del corpo sociale», come scrive lo stesso Davide Iodice, dentro i conflitti, le fragilità e nelle contraddizioni del contemporaneo; si rivolge a un teatro che mette in relazione “specialisti della scena” e “specialisti della realtà”, aprendo la creazione artistica alle biografie, ai corpi e alle storie delle persone comuni. Nel corso della formazione si cercherà di rafforzare l’autorialità, la capacità progettuale e la responsabilità etica dell’artista, lavorando su recitazione, voce, movimento, drammaturgia e pratiche performative in dialogo continuo fra ricerca artistica e mondo reale.

Ad affiancare Davide Iodice, un nutrito gruppo di artisti fra cui Emma Dante, Francesca Della Monica, Raffaella Giordano, Fabiana Iacozzilli, Danio Manfredini, Rossella Menna e Armando Punzo. Alcuni interventi sono affidati a importanti partner dell’Operazione fra cui Fondazione Teatro Comunale di Modena e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Quando: dal 13 aprile 2026 al 16 ottobre 2026 (con possibilità di eventuali recuperi di lezioni fino al 21 ottobre 2026) e con attività di project work da gestire in autonomia nel mese di agosto.

Numero massimo di partecipanti: 15 candidature da inviare entro le ore 00.00 del 8 marzo 2026.

I partecipanti dovranno frequentare, indipendentemente dalle singole modalità formative che compongono il corso, almeno il 70% delle ore complessive previste dal programma.

Informazioni e contatti:

Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro – laboratorio permanente per l’attore

viale Buon Pastore 43 – Modena

tel. 059/214039

iscrizioni. scuola@emiliaromagnateatro.com