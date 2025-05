Le giornate del Patto Sociale. 9-11 maggio a Parma

PARMA – Dal 9 all’11 maggio Parma ospiterà “Le giornate del Patto Sociale”, una manifestazione per riflettere sul percorso del Patto Sociale per Parma attraverso un ricco programma di eventi, convegni e incontri aperti alla cittadinanza e agli stakeholder. Un’occasione per condividere i risultati raggiunti, confrontarsi sulle sfide ancora aperte e costruire una visione di una città più equa, solidale e inclusiva. PARMA – DalParma ospiterà “”, una manifestazione per riflettere sul percorso delattraverso un ricco programma di eventi, convegni e incontri aperti alla cittadinanza e agli stakeholder. Un’occasione per condividere i risultati raggiunti, confrontarsi sulle sfide ancora aperte e costruire una visione di una città più equa, solidale e inclusiva.

Il Patto Sociale per Parma è un’alleanza innovativa lanciata due anni fa dal Comune, che ha coinvolto Aziende Sanitarie, Università, mondo del Volontariato, Terzo Settore, Cooperazione Sociale, Sindacati, Fondazioni e Imprese, con l’intento di costruire una rete integrata e coordinata di servizi sociali e sanitari in grado di rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

Grazie a questo patto, risorse pubbliche e private, insieme al volontariato e alla cooperazione, sono state messe a sistema per realizzare progetti concreti che migliorano la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini. Dall’abitare alla salute, dal lavoro allo sport, passando per la cultura, la comunità e il tempo libero, l’obiettivo è promuovere il benessere integrale della persona, attraverso servizi che siano accessibili, inclusivi e partecipati.

Durante le tre giornate in programma, si terranno convegni, seminari tecnici, performance che coinvolgeranno la rete del Patto, offrendo a cittadine e cittadini l’opportunità di conoscere i progetti attivati, partecipare alle scelte future e contribuire a costruire una Parma più giusta, accogliente e solidale.

Programma di venerdì 9 maggio

Due anni di Patto Sociale raccontati alla città

La tre giorni si aprirà venerdì 9 maggio con un evento dal titolo “Il Patto Sociale per tutti noi: i risultati di due anni di lavoro”, che si terrà dalle ore 9 al Cinema ASTRA (P.le Alessandro Volta 3/a – Parma). Sarà un momento di restituzione e confronto, durante il quale verranno presentati i principali progetti e tavoli di lavoro attivati nell’ambito del Patto Sociale per Parma, alla presenza delle istituzioni e dei protagonisti del percorso.

Programma

9.00: Saluti istituzionali.

Sindaco Michele Guerra

Massimo Fabi, Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna

Isabella Conti, Assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola della Regione Emilia-Romagna, che interverrà con un video messaggio.

9.30: Introduzione dell’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti.

9.45: “Dall’ascolto all’azione integrata: il Punto Unico d’Accesso come nodo di Comunità inclusiva”, Andrea Zurlini, Francesco Necchi, Giovanna Vendemia, Margherita Polledri, Beatrice Notari.

10.05: “Sostenere progettualità integrate nelle dimissioni ospedaliere difficili e protette”, Elisa Azzali, Beatrice Prati, Monica Quattromini, Anna Rita Alemanno.

10.40: “La prevenzione attraverso il lavoro con le famiglie”, Erika Azzali e Antonella Squarcia.

11.15: “Ri – partenza, co-costruzione di legami di comunità e prossi-mità”, Michela Mazza e Silvia Codeluppi.

11.35: “La Casa delle Autonomie: abitare, crescere, includere. Un futuro di diritti e indipendenza per le persone con disabilità intellettiva”, Matteo Ghillani e Patrizia Vaccari, e “Progetto di vita: il modello sperimentale integrato DSM/Settore Sociale e l’apporto dell’Assessment Center BFactory”.

11.55: “Fa’ la Casa Giusta: le politiche comunali per l’abitare”, Ilaria Di Cerbo e Filomena Cautillo.

12.15: “Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione: la sfida della prevenzione”, Erika Azzali e Antonella Squarcia.

12.35: “L’Osservatorio dentro il Patto Sociale”, Francesca Bigliardi, Università di Parma.

13.00: Conclusioni.

Passeggiate di quartiere tra cura e cultura

Nell’ambito delle Giornate del Patto Sociale, le passeggiate di quartiere promosse da CSV Emilia e Comune di Parma – Ufficio Cultura valorizzano cultura, volontariato e relazioni di comunità per il benessere collettivo. I percorsi, ideati dai volontari di MiimpegnoaParma con il contributo delle cittadine e dei cittadini, intendono esplorare luoghi simbolo di solidarietà e partecipazione.

Primo appuntamento venerdì 9 maggio nel Quartiere Lubiana-San Lazzaro.

18:00: “Luoghi di cura di ieri e di oggi” – Quartiere Lubiana-San Lazzaro.

Partenza dalla Casa di Comunità Lubiana – San Lazzaro di Via XXIV Maggio 63.

Partecipazione libera e gratuita.

volontari@comune.parma.it Per info, telefono 0521.218297- 0521.228330; e-mail

Programma di sabato 10 maggio

Cultura e benessere al centro del welfare culturale

La mattinata di sabato 10 maggio sarà dedicata a un importante momento di riflessione sul legame tra cultura, benessere e welfare. Il seminario, che si terrà al Teatro Regio di Parma, metterà al centro esperienze, visioni e prospettive sul ruolo delle istituzioni culturali nello sviluppo del welfare culturale, tra etica, progettualità e impatto sociale.

Programma

9.30: Saluti istituzionali:

Michele Guerra Sindaco

Gessica Allegni, Assessora a Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna.

Isabella Conti, Assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola della Regione Emilia-Romagna, che interverrà con un video messaggio.

Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco con Delega alla Cultura

Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali

Luciano Messi, Sovrintendente della Fondazione Teatro Regio di Parma

Ruben Jais, Sovrintendente della Fondazione Arturo Toscanini

Coordina Antonio Nouvenne, Consigliere incaricato per le Politiche di integrazione tra Ospedale e Territorio del Comune di Parma.

10.00: Intervento musicale del Coro ARS CANTO “Più bel dì non può brillar” (Giuseppe Verdi: Un giorno di Regno: mai non rise; I due Foscari – Tace il vento; Nabucco – È L’Assiria una regina; Nabucco – Va pensiero).

10.20: “Un manifesto condiviso per il welfare culturale”

Cristina Ambrosini, Responsabile del Settore Patrimonio Culturale, Regione Emilia-Romagna.

10.40: “Ruolo delle istituzioni culturali nello sviluppo del welfare culturale: dal Manifesto Etico ai progetti sul campo”.

Luciano Messi, Sovrintendente Teatro Regio, e Barbara Minghetti, Curatrice Progetti Speciali e Verdi OFF Teatro Regio.

11.10: “Cultura e ben-essere. Misurare gli impatti delle pratiche di welfare culturale”.

Isabella Mozzoni, Docente Economia e Management delle Aziende Culturali, Università di Parma.

11.30: Tavola rotonda “Quale ruolo per il territorio?”

Antonio Nouvenne dialoga con Gabriella Corsaro, Direttrice Musicale di Opera in Carcere – Teatro Regio di Parma, Valentina Pomi, Settore Cultura Comune di Parma, Arnaldo Conforti, CSV Emilia, Fabio Faccini, Consorzio Solidarietà Sociale, Roberto Berselli, Forum Terzo Settore, Carlo Ferrari, Progetti&Teatro / L.O.F.T., Caterina Nizzoli, Artètipi.

12.30: Conclusioni, a cura di Ettore Brianti, Assessore alle Politiche sociali.

Inclusione, creatività e confronto al Teatro Regio

Il pomeriggio di sabato 10 maggio sarà ricco di eventi aperti a tutta la cittadinanza negli spazi del Teatro Regio di Parma, con iniziative dedicate all’inclusione, alla cultura accessibile, alla cooperazione tra generazioni e alla partecipazione giovanile. Un’opportunità per riflettere insieme, vivere esperienze artistiche e conoscere progetti che mettono al centro le persone e le comunità.

Programma

15.30 – Foyer

Città in CAA – Comunicazione Aumentativa e Alternativa

Presentazione del progetto di comunicazione urbana inclusiva che rimuove barriere comunicative e facilita l’accesso agli spazi culturali per persone con bisogni comunicativi complessi. In collaborazione con Fare Leggere Tutti.

15.30 – Sale del Ridotto

Go Young – Connessioni cooperative tra generazioni

Un dibattito in formato innovativo promosso da Legacoop Emilia Ovest, tra testimonianze, musica live con Sportpercussion e confronto tra giovani, scuole, istituzioni e mondo cooperativo.

15.30 – Sala Tebaldi

Parmawelfare

Proiezione di video e materiali dell’associazione. Il progetto lavora sull’accesso alle risorse territoriali e sul supporto relazionale nei momenti di fragilità.

16.30 e 17.30 – Sala Tebaldi

Inclowntro – Starnuto teatrale

Performance artistica a cura di Pato Valderrama (Migrantour Parma) sul tema “comunità e salute”, tra ironia, emozione e riflessione.

15.30 – Sala Negri

Il piccolo Mozart

Laboratorio musicale per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, a cura de La Scuola di Edith (Eidè Coop. Sociale). Un percorso ludico per scoprire Mozart e giocare con la musica.

15.30 – Fornici del Teatro Regio

Centri Giovani di Parma

Esposizione del progetto “Regioinsieme”, frutto della collaborazione tra giovani artiste e artisti under 30, i Centri Giovani gestiti da Colser Aurora Domus e il curatore Alessandro Canu. Live painting finale dell’artista Sara Vincenzi, realizzato con i giovani de Il Punto, l’hub creativo di Piazza Garibaldi.

La Toscanini, 50 anni di musica per la comunità

Una giornata densa di appuntamenti tra musica, incontri e cultura per celebrare i cinquant’anni della Fondazione Arturo Toscanini, protagonista sabato 10 maggio con eventi diffusi tra il Teatro Regio, l’Auditorium Paganini e il Parco della Musica.

Programma

10.00 – Teatro Regio

“La musica come strumento di welfare culturale”.

Intervento di Ruben Jais, sovrintendente e direttore artistico de La Toscanini, all’interno della conferenza sul welfare culturale della Festa del Patto Sociale.

12.00 – Foyer alto dell’Auditorium Paganini

Presentazione dei nuovi volumi dell’Enciclopedia della Musica Contemporanea Treccani, a cura di Sandro Cappelletto con la partecipazione di Carlo Ossola, in occasione del centenario della Fondazione Treccani.

14.30 – Ingresso del CPM Toscanini al Parco della Musica

Si aprono gli Info Point de La Toscanini, per celebrare i 50 anni dell’orchestra, e del Gruppo FAI Giovani di Parma, in occasione del 50° anniversario del FAI.

Dalle 15.00 alle 17.00, visite guidate agli spazi del Consorzio Paganini (Auditorium, spazi ipogei e Centro di Produzione Musicale), organizzate dal FAI Giovani Parma con La Toscanini e Paganini Congressi, con partenze ogni 30 minuti.

16.00 e 17.00 – Sala Gavazzeni del CPM Toscanini.

Nel pomeriggio, spazio alla musica con due concerti della Toscanini Academy – Big Band.

20.30 – Auditorium Paganini

Concerto sinfonico celebrativo dei 50 anni della Toscanini: alla direzione Christoph Eschenbach, con Vadym Kholodenko al pianoforte. In programma il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Brahms e la Sinfonia n. 1 “Titano” di Mahler.

In parallelo, alle ore 20.30 al CPM Toscanini, torna anche il “Nido di Musica”, laboratorio inclusivo di arte e movimento per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni, a cura dell’Associazione Tangram con il supporto delle educatrici della Cooperativa Kaleidoscopio, per permettere ai genitori di godersi il concerto mentre i più piccoli vivono un’esperienza creativa.

Giovani – Creatività, confronto e partecipazione giovanile a “Il Punto”

Sabato 10 maggio sarà dedicato alle ragazze e ai ragazzi, protagonisti di un ricco programma di eventi presso “Il Punto”, l’hub creativo in Piazza Garibaldi. Un’occasione per raccontare il welfare attraverso l’arte, la musica e le voci dei giovani, in vista della candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027.

Programma

17:00: Concerto con Arsintéla

Esibizione di musica sperimentale a cura del duo Arsintéla, progetto nato nel 2022 dall’incontro tra il pianista Alberto Leoni e il sassofonista Pietro Vecchi, all’epoca studenti del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.

18:00: Incontro con Emma Nicolazzi Bonati e un rappresentante della Commissione Giovani.

Un dialogo aperto per discutere di welfare, prospettive future e protagonismo giovanile, con uno sguardo all’Europa. Un confronto sui bisogni reali delle nuove generazioni e delle loro famiglie, per stimolare partecipazione e speranza.

Per tutta la giornata: Laboratori creativi e live painting con le artiste Sara Vincenzi ed Erica Boschi, dedicati ai temi e ai valori del welfare, tra espressione artistica, partecipazione attiva e cittadinanza consapevole.

Programma di domenica 11 maggio

Fondazione Toscanini: Musica per tutte e tutti al Parco della Musica

In occasione del cinquantesimo anniversario della Fondazione Toscanini, domenica 11 maggio il Parco della Musica e gli spazi del Centro di Produzione Musicale Toscanini (CPM) Toscanini si animeranno con una giornata di eventi aperti al pubblico, all’insegna della condivisione e dell’accessibilità. In programma concerti interattivi, info point e momenti di partecipazione pensati per bambine, bambini, famiglie, giovani e realtà associative, in collaborazione con l’Associazione ITACA, che celebra i suoi dieci anni di attività a Parma.

Programma

10.00 – Ingresso del CPM

Info Point de La Toscanini, dell’Associazione ITACA e del Consorzio Forestale KilometroVerde Parma.

Verranno distribuite piantine nell’ambito della campagna regionale “Mettiamo radici per il futuro”.

10.30 – Tettoie Liberty.

“Libri con le ruote… in musica!”

La biblioteca itinerante di Parma Kids proporrà letture ad alta voce per bambine e bambini accompagnate dalla musica dal vivo di Matteo Fagiani, prima tromba della Filarmonica Toscanini.

11.00 – Sala Delman del CPM Toscanini

Toscanini Academy – Sax.

11.00 – Complesso Monumentale della Pilotta.

Concerto “Favorita e Delfina”, con Chiara De Zuani al clavicembalo e Lorenzo Montenz all’arpa.

15.00 – Parco della Musica

Anteprima della videoproiezione dello spettacolo “The Joy of Life”, parte del progetto europeo Let’s PASS – Promoting Accessible Shows, a cura del CAPAS – Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo dell’Università di Parma.

16.00 – Ingresso CPM Toscanini

Info Point – La Toscanini e Associazione ITACA

Presenza informativa aperta al pubblico, con materiali, dialogo e approfondimenti sulle attività della Fondazione Toscanini e sul progetto Club Itaca Parma.

16.00 – Sala Gavazzeni – CPM Toscanini

La musica nello zaino – Cerchio di musica

Concerto interattivo dedicato a bambine, bambini e famiglie, a cura delle musicoterapeute Debora Lambruschi e Martina Spagnuolo, con il Quartetto d’archi de La Toscanini.

Ingresso gratuito con prenotazione, scrivendo un’e-mail a: biglietteria@latoscanini.it

17.30 – Sala Gavazzeni – CPM Toscanini

La musica nello zaino – Cerchio di musica

Secondo appuntamento, dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle Associazioni NUPA e ITACA, con il Duo d’archi de La Toscanini.

Ingresso gratuito con prenotazione, scrivendo un’e-mail a: biglietteria@latoscanini.it

20.00 – Sala Gavazzeni – CPM Toscanini

Concerto del Trio d’Ance de La Toscanini

Musiche di Mozart e Beethoven, con Gian Piero Fortini (oboe), Miriam Caldarini (clarinetto) e Davide Fumagalli (fagotto).

Ingresso a pagamento, biglietti sui canali di vendita de La Toscanini.