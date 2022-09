Lavori pubblici e viabilità a Ferrara dal 12 settembre 2022

In corso lavori su illuminazione, sottoservizi e verde

FERRARA – Di seguito alcuni aggiornamenti relativi a lavori pubblici e provvedimenti di viabilità attualmente in corso o in partenza nella settimana del 12 settembre 2022 nel territorio comunale di Ferrara, condotti sotto la supervisione dei tecnici e degli operatori del Settore Opere pubbliche e Patrimonio del Comune di Ferrara.

BENI MONUMENTALI

– Prospettiva di corso Giovecca: in corso l’ultima fase del restauro

E’ in corso dal 5 settembre la terza e ultima parte dell’intervento a cura del Comune di Ferrara per il restauro della Prospettiva di corso della Giovecca. In questa fase i lavori interessano il corpo laterale di sinistra del monumento (lato via Caneva), con la chiusura del solo passaggio pedonale e ciclabile.

Iniziati a fine giugno scorso, i lavori sono già stati realizzati nel corpo laterale di destra (lato Cittadella San Rocco) e nel corpo centrale.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA



– In corso il secondo lotto di interventi di ammodernamento dell’intera rete comunale di illuminazione pubblica – AGGIORNAMENTO del 9 settembre 2022

E’ in corso il secondo lotto di interventi di riqualificazione energetica e impiantistica degli impianti di pubblica illuminazione, previsti nel “Servizio di rendimento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Ferrara”, affidato ad Hera Luce S.r.l. In programma interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo per circa 7.374 punti luce. Dall’inizio dei lavori ad oggi sono stati sostituiti circa 5.158 apparecchi illuminanti.

>> Nella SETTIMANA DEL 12 SETTEMBRE 2022 i lavori interesseranno le seguenti aree:

– C.so Porta Mare, Via Arianuova, Via Wagner, Via Veneziani, Via Chendi, Via Pontegradella (ciclabile), Via della Ginestra e limitrofe, Loc. Francolino , Loc. Fossadalbero e loc. Sabbioni con opere efficientamento energetico, posa linee elettriche e nuovi sostegni;

– Via Veneziani, Via Albinoni, Via Leopardi, Finzi, Piazzi, Belletti, Colagrande, Hanau, Teglio, Zanatta, Parcheggio Diamanti e limitrofe, con le opere civili (cavidotti, plinti, pozzetti, ecc.) necessarie alla posa dei componenti, per la realizzazione dei nuovi impianti.

Le opere non dovrebbero comportare rallentamenti alla viabilità ordinaria.

– Illuminazione architetturale: in corso interventi su diversi edifici monumentali di Ferrara

Dopo l’accensione della nuova illuminazione architetturale del Castello estense di Ferrara, proseguono i lavori del programma di riqualificazione dell’illuminazione architetturale di una serie di monumenti di Ferrara, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e urbanistico della citta sfruttando le potenzialità espressive della luce. I lavori rientrano nell’ambito dell’opera di riqualificazione energetica e impiantistica della pubblica illuminazione del territorio comunale di Ferrara, affidata dal Comune ad Hera Luce srl.

Sono attualmente in corso le opere civili nell’area del Sottomura, con la posa dei basamenti, utili all’installazione dei manufatti di contenimento dei nuovi proiettori. Sempre nell’area Sottomura, sono in corso opere elettriche, con la posa dei nuovi manufatti e relativi proiettori, per l’illuminazione architetturale della cinta muraria.

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI HERA E INRETE – Aggiornamento del 9 settembre 2022

Questo l’elenco dei lavori in corso o in programma a cura di Hera spa e Inrete spa (eseguiti in accordo con l’Ufficio Scavi del Comune di Ferrara), per la posa di nuove condotte in diverse zone del territorio comunale:

– via Don Pietro Rizzo: posa condotte del teleriscaldamento;

– via A. Frank: posa nuova condotta idrica;

– via Gramicia (breve tratto in prossimità dell’impianto di depurazione): posa nuova condotta gas;

– via Conchetta (breve tratto in prossimità dell’impianto di depurazione): posa nuova condotta gas;

– corso Vittorio Veneto: posa tratto di nuova condotta fognaria;

– via Bologna (tratto di fronte al cantiere “Suburbana”): posa condotte del teleriscaldamento;

– via Zanatta angolo via Piazzi: posa tratto di nuova condotta fognaria;

– via Bentivoglio (tratto da via Masaniello a via Battara): posa condotte del teleriscaldamento.

INTERVENTI DI SCAVO A CURA DI TIM/FiberCop – Aggiornamento del 9 settembre 2022

Sono in corso interventi, a cura delle Società TIM / FiberCop, per la posa di nuovi impianti teefonici in diverse vie del territorio comunale di Ferrara. I lavori prevedono scavi con tecniche innovative (minitrincea e sonde che eseguono la trivellazione orizzontale sotterranea teleguidata) e brevi tratti di scavo tradizionale, in modo tale da arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Gli interventi sono programmati e condotti da Tim/Fibercop, in accordo e con la sorveglianza dell’Ufficio Scavi del Comune di Ferrara.

Al momento gli interventi sono in corso o in programma in: Via Smeraldina, Via Baraldi, Via Carboni, Via della Spagnara, Via Modena, Via Carletti, Via X Martiri, Via Tagliaferri, Viale Po, Via Porta Catena, Via A.F. Oroboni, Corso del Popolo, via Montefiorino, Via G. Bianchi, Via Scutellari, Via Porta Catena, Via Stefani, Via Don Pietro Rizzo, Viale Olanda, Via del Naviglio, Via Belgio, Via Valle Rillo, Via Sammartina, Via Bologna, Via Messidoro, Via Falce, Via Piopponi, via Bentivoglio, Via della Canapa, Via Battara.

VERDE PUBBLICO

Prosegue il programma di interventi di manutenzione del verde nel territorio comunale a cura di Ferrara Tua, in accordo con l’Amministrazione comunale. Sono in corso in queste settimane gli interventi di sfalcio dell’erba programmati nelle aree verdi, parchi, banchine e bauletti stradali, cortili scolastici e cimiteri del territorio comunale.

Alla pagina https://programmaverde.ferraratua.it/website/planning il calendario degli sfalci dei prossimi giorni con l’indicazione delle zone interessate giorno per giorno