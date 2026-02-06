La rivoluzione degli “Spritz” di Baladam B-side dal 6 all’8 febbraio a Teatri di Vita Studio

BOLOGNA – La rivoluzione degli spritz

nello spettacolo erotico-politico-comico-alcolico

di Baladam B-side

A Teatri di Vita Studio, Bologna, 6-8 febbraio

Spritz di tutto il mondo, ribellatevi! Sottoposti alla schiavitù dell’aperitivo, due bicchieri di spritz sono pronti alla rivoluzione. È il divertente assunto del nuovo spettacolo “erotico politico comico alcolico” del Collettivo Baladam B-side, un’opera tutta “a tavolino”, visti i protagonisti che calcano la scena: due bicchieri e i loro schiavisti, ovvero Giacomo Tamburini e Beatrice Baruffini, diretti da Antonio “Tony” Baladam. L’appuntamento con “Spritz” è a Teatri di Vita Studio (via del Pratello 90/a, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it) da venerdì 6 a domenica 8 febbraio alle ore 19, l’ora dello spritz ovviamente.

Lo spettacolo è programmato nella sala nel centro storico di Teatri di Vita, in occasione della mostra di ART CITY Bologna 2026 e nell’ambito della stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita “Nutrimenti di stagione”, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

Nel bel mezzo di un aperitivo, due bicchieri di Spritz prendono vita e si rendono conto delle loro esistenze terribili e meschine. Sono schiavizzati e sfruttati da terribili padroni-vampiri, che stanno succhiando il loro fluido vitale fino all’ultima goccia. Ma gli Spritz non ci stanno: acquisiscono autocoscienza politica e decidono di ribellarsi alle persone che li stanno bevendo. Inizia così la rivoluzione proletaria degli Spritz… Il Collettivo Baladam B-side torna a Teatri di Vita con Beatrice Baruffini, presentando un corto sperimentale di teatro di figura da tavolo, che mescola e parodizza diversi immaginari collettivi, legati in particolare al socialismo, all’erotismo, al cinema mainstream: un progetto che nasce da un generale desiderio di divertissement delirante applicato a tematiche significative, e che utilizza l’ironia complessa come filtro interpretativo della realtà e della comunicazione odierna.

Il Collettivo Baladam B-side, fondato dal regista e linguista Antonio “Tony” Baladam e dalla poeta e semiologa Rebecca Buiaforte, prende forma con Surrealismo capitalista, nel 2021, Menzione speciale ottenuta al Premio Scenario e vincitore del Premio dello Spettatore 2023 a Teatri di Vita, dove l’ensemble ha presentato anche Pigiama party. Il gruppo ha realizzato altri progetti, come Calfornia Under Routine (Menzione speciale al Premio Scenario Infanzia), Spelling Wachowski, Washing out e il podcast Folk Open Mic.

Beatrice Baruffini è attrice, regista, docente e formatrice. La sua attività nasce al Teatro delle Briciole di Parma, dove realizza numerose creazioni per l’infanzia e le nuove generazioni. Nel 2013 inizia a sperimentare il teatro di oggetti con W (prova di resistenza), segnalazione speciale del Premio Scenario. Da anni conduce una ricerca drammaturgica con l’infanzia per un pubblico adulto. Attualmente fa parte dell’associazione Micro Macro (co-direzione artistica Insolito Festival 2021) per la quale ha ideato numerosi progetti artistici e di arte comunitaria.