Teatro Diego Fabbri, Forlì: il 6 febbraio “WOW”, nuovo spettacolo di Francesco Tesei

FORLÌ – Teatro Diego Fabbri, Forlì

FUORI ABBONAMENTO

Venerdì 6 febbraio ore 21

Marangoni Spettacolo

FRANCESCO TESEI “Il Mentalista”

WOW

Il nuovo spettacolo del più grande Mentalista d’Italia

ideato da Francesco Tesei e Deniel Monti

testo e regia di Francesco Tesei

Il forlivese FRANCESCO TESEI, il più grande Mentalista italiano, torna nella sua città natale, al Teatro Diego Fabbri di Forlì, venerdì 6 febbraio alle ore 21, per presentare il nuovo spettacolo WOW, ideato insieme a Deniel Monti, di cui è anche autore e regista.

Se lo spettacolo precedente (Telepathy) costruiva un ponte tra l’Amleto di Shakespeare e le ferite – personali e sociali – del post-pandemia, giocando con il tema della follia, della perdita e dello smarrimento, con il nuovo spettacolo Tesei punta il riflettore verso una delle caratteristiche fondamentali del suo lavoro, ma anche una delle esperienze umane più gratificanti: la Meraviglia. Ecco, dunque, WOW: il titolo del quinto spettacolo teatrale di Francesco Tesei è l’esclamazione più frequente e spontanea di chi assiste agli spettacoli del Mentalista, ma anche la sintesi estrema dell’Esperienza della Meraviglia, che lo scrittore Alessandro Baricco descrive come l’unione di Stupore e Bellezza. A colpi di pennello, attraverso racconti ed “esperimenti” di Mentalismo costruiti con la partecipazione del pubblico, la Meraviglia emerge come emozione primordiale e come elemento fondamentale per sviluppare la capacità di cogliere sfumature della realtà che arricchiscono la nostra esistenza di dimensioni, significato e bellezza. Senza bisogno di scomodare alcun “potere paranormale”, e contemporaneamente senza ridurre l’esperienza ad una serie di “enigmi da risolvere”.

Perché coltivare la meraviglia significa riscoprire quella sostanza che il mondo, con l’avvento della modernità, è andato via via perdendo: travolti da una mole di informazioni e di stimoli, immersi in un mondo in cui il tempo tra la genesi di un desiderio e la sua realizzazione è praticamente immediato, con la risposta a qualsiasi domanda apparentemente a portata di click sul proprio cellulare, testimoni in tempo reale dell’ascesa di Intelligenze Artificiali, forse una terapia contro l’assuefazione e l’indifferenza arriva proprio dal concedersi “il lusso” di rimanere in attesa e godersi il piacere di perdersi e ritrovarsi di fronte all’ignoto. Noto e ignoto, perdersi e ritrovarsi. La Meraviglia è anche questo: una oscillazione, che concede tempo all’immaginazione creativa e apre così a inedite strade di pensiero.

Biglietti: 27 euro (Platea file 1-17); 25 euro (Platea file 18-25 e Galleria)

Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Ai biglietti acquistati o prenotati in prevendita sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro. Nel giorno di spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20.

Biglietti online: Vivaticket. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it