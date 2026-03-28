La Pasqua solidale con Fondazione ANT

BOLOGNA – Uova e Colombe Solidali ANT sostengono le attività gratuite di assistenza sanitaria domiciliare ai malati di tumore, prevenzione oncologica e ricerca clinica

Con i prodotti pasquali di Fondazione ANT si compie una scelta di cura.

Ogni uovo o colomba ANT, infatti, sostiene il lavoro del personale sanitario che ogni anno assiste gratuitamente a domicilio oltre 11mila persone malate di tumore, i progetti di prevenzione oncologica e gli studi clinici che permettono di migliorare la qualità di vita dei pazienti.

In particolare, in occasione della Pasqua 2026, è possibile effettuare una donazione e portare a casa uova di cioccolata al latte o fondente e colombe della tradizione attraverso tanti canali diversi:

– di persona presso le centinaia di postazioni che i volontari ANT allestiscono nelle piazze in tutta Italia – nei 66 Charity Point “da Cuore a Cuore”, le vetrine solidali di Fondazione ANT gestite dai volontari e presenti in tutta Italia https://ant.it/come-sostenerci/da-cuore-a-cuore-charity-point/trova-il-tuo-charity-piu-vicino/

– online sul sito ANT https://regalisolidali.ant.it/

– la vetrina di Fondazione ANT sulla piattaforma Amazon

https://www.amazon.it/stores/FondazioneANTItaliaOnlus/page/BB5B4BFB-480B-4467-8877-C3E369BAFDF2

Oltre alle classiche dolcezze ANT: uova, colombe, ceste e una selezione di delizie al cioccolato, anche quest’anno sarà possibile donare per un uovo ‘sospeso’, come nella tradizione napoletana legata al caffè: le uova sospese saranno donate da ANT a realtà del territorio selezionate o su richiesta del donatore. Qui tutte le informazioni: https://ant.it/iniziative/uovo-sospeso/

PROFILO FONDAZIONE ANT ‘FRANCO PANNUTI’ ETS

Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 177.000 persone in 12 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria e Sardegna). Ogni anno oltre 11.000 persone vengono assistite nelle loro case da équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 471 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 314.000 pazienti in 91 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e a bordo dei due Ambulatori Mobili – BUS della Prevenzione. I mezzi, dotati di strumentazione diagnostica, consentono di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 111 delegazioni e 66 “da Cuore a Cuore – Charity Point” (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (42%) al contributo del 5×1000 (11%) a lasciti e donazioni (22%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). L’indagine è stata ripetuta tra il 2020 e il 2021 basandosi sulla Teoria del cambiamento. La ricerca, realizzata sempre da Human Foundation, rileva come a ogni euro investito negli ODO-ANT corrispondano circa 5 euro di beneficio (stime effettuate su valori medi, per un periodo di assistenza di 4 mesi). Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).