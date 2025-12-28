La Granfondo Riccione si prepara alla sfida il 3 maggio 2026

RICCIONE (RN) – La città di Riccione scalda i motori, o meglio, prepara i pedali. Il 3 maggio 2026 torna la Granfondo Riccione, una manifestazione che non è soltanto una competizione ciclistica, ma un vero e proprio viaggio attraverso la tradizione e la bellezza di un territorio unico al mondo.

Il percorso, un suggestivo nastro d’asfalto che unisce Romagna, Marche e Repubblica di San Marino, porterà i ciclisti a sfidare le asperità dell’entroterra fino a toccare il cuore della provincia di Pesaro per poi rientrare verso il mare. La Granfondo Riccione 2026 si conferma un evento a misura di famiglia. Accanto alla sfida agonistica, sono previsti servizi e intrattenimento dedicati ad accompagnatori e bambini, trasformando il weekend in un’occasione di vacanza e sport per tutti, indipendentemente dal pettorale di gara.

“La Granfondo Riccione è una manifestazione che incarna l’anima sportiva della nostra città e la sua naturale vocazione all’ospitalità.Abbiamo sposato questo progetto con l’obiettivo di renderlo una vera eccellenza, un polo d’incontro per tutti gli amanti della bicicletta che desiderano scoprire il nostro meraviglioso territorio – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Simone Imola-.

Info Iscrizioni e Promo Natale

Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma ENDU.

PROMO NATALE: Per chi sceglie di regalarsi un’emozione a due ruote entro il 15 gennaio 2026, è disponibile il codice sconto NATALE25, che garantisce una riduzione immediata di 5€ sulla quota di iscrizione.

Per consultare il regolamento completo e i dettagli tecnici del percorso, è possibile visitare il sito ufficiale: www.granfondoriccione.com