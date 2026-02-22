“La geografia in 30 lezioni”: nel libro di Francesca Carpanelli aggiornamenti e curiosità sul mondo che cambia

Lunedì 23 febbraio 2026 alle 17:00 incontro con l’autrice in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

FERRARA – Raccoglie dati, aggiornamenti e curiosità sul nostro pianeta il libro di Francesca Carpanelli “La geografia in 30 lezioni” (Bologna, Zanichelli, 2026) che, lunedì 23 febbraio 2026 alle 17:00, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

Dialogherà con l’autrice: Mario Bovenzi (Il Resto del Carlino).

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La prima edizione di La geografia in 30 lezioni è uscita nel 2015; nel 2026 è stata pubblicata la terza edizione, completamente rinnovata alla luce dei dati statistici e dei fatti più recenti. Il libro affronta 30 argomenti fondamentali della geografia: di ognuno vengono presentati i concetti necessari e le informazioni per capire la realtà che ci circonda. Carte tematiche e grafici aiutano ad approfondire i vari temi.

Purtroppo, da molti anni, l’insegnamento della geografia è in crisi: oggi il 90% degli studenti ha lacune in geografia, tanto che si può parlare di vero e proprio analfabetismo geografico. Diversi studi mostrano come molti studenti – e adulti – fatichino a collocare paesi e regioni, non sappiano leggere una carta geografica o non comprendano le cause alla base di eventi come migrazioni, conflitti o crisi climatiche.

Francesca Carpanelli è nata e vive a Ferrara. Si è laureata in Storia moderna all’Università di Bologna. Dopo la laurea si è trasferita a Seattle, negli Stati Uniti, poi a Firenze, dove ha lavorato come fonico e produttrice musicale. Dall’inizio degli anni 2000 si occupa di editoria, prima come editor, poi come autrice di libri scolastici di geografia, tutti pubblicati da Zanichelli. Si occupa di divulgazione della geografia e della geopolitica nel suo profilo Instagram.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l’archivio delle registrazioni degli incontri:

https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg