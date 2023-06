La Campeggia FS / Festival Sperimentale a Bologna

La I edizione dall’8 giugno al 16 luglio 2023 al Parco del Paleotto

BOLOGNA – Da giovedì 8 giugno a domenica 16 luglio al via la prima edizione di La Campeggia FS, il festival sperimentale creato da Ekodanza per il parco del Paleotto e il suo centro culturale, uno spazio di pensiero e d’azione artistico che suggerisce un vivere in comune, in modo immersivo, costruendo comunità temporanee con le quali riflettere sui temi dell’abitare e del convivere su un pianeta danneggiato.

La Campeggia FS nasce in un momento di grande fragilità del parco del Paleotto, a seguito dell’inizio dei lavori per una diversa mobilità su gomma a Rastignano BO. Negli anni l’associazione ha tessuto una lunga relazione con il parco: tramite la gestione del centro culturale Paleotto11 è stato attivato un presidio natural-culturale e accumulato una profonda conoscenza della comunità multispecie che lo anima.

FS = Festival Sperimentale, Fabulazione Speculativa, Fottutissimo

Sistema, FantaScienza, Fatto Scientifico, Fuori Servizio, Fermata

Spettacolo, Ferrovie dello stato, Festa a Sorpresa, Fiaba Silenziosa,

Futuro Sostenibile

Abitare e vivere i margini restando aderenti al problema, questa la colonna vertebrale della stagione estiva curata da Ekodanza in collaborazione con la rete Paleotto11.

Un invito a incontrarsi in luoghi decentrati, meno affollati: luoghi di confine e laterali che chiedono presenza, cura e protezione. Il parco diventa un luogo da vivere nella sua cicatrice con un invito allo stare per comprendere, riflettere, abitare.

La Campeggia favorisce la possibilità di vivere in modo immersivo il festival restando a campeggiare negli spazi dedicati, fruire delle proposte culturali e dei momenti di condivisione e socialità. Lungo 14 appuntamenti, suddivisi in quattro weekend, dal giovedì alla domenica, il festival riunisce artisti e artiste italian* interessat* a condividere performance, concerti, letture e parole a sostegno del focus del festival con i linguaggi dell’arte contemporanea, i temi cari al centro culturale: marginalità, ecosistema, con- divenire.

I giovedì saranno dedicati alle performances di danza con artiste italiane emergenti della scena nazionale, che lasciano un segno indelebile tra percezione e sensi con le loro performance in natura. Il Collettivo Micorrize, Flavia Zaganelli/Ceci Stuck, Chiara Marolla e Cinzia Sità sostenute da Sosta Palmizi animeranno i giovedì di ogni Campeggia alle 19.30.

Tanti seminari e pratiche condivise accompagneranno le giornate di festival: una formazione reciproca tra performer e pubblico attivo proposta dal collettivo Boomerang di Roma (Lorenzo Giansante e Simona Lobefaro), il seminario di trascrizione e di scrittura come pratica compositiva diretto da Lucrezia Rosellini, Laureata in Scienze Filosofiche nel 2019 a Bologna e specializzata presso l’Università Roma 3 seguendo il Master di II livello PACS e il seminario di improvvisazione e composizione con Paolo Cingolani (Berlino) il 10 e 11 Giugno. Oltre a queste proposte ci saranno lezioni di Qi Gong in natura e tutte le domeniche pratiche di condivisione comunitarie per tessere le fila del racconto estivo e DOSE l’appuntamento di letture a voce altra attorno al fuoco.

Un’attenzione particolare anche per i più piccoli con La Campeggia Baby il 17-18 Giugno, due giorni e una notte sotto le stelle per giocare a fare domande all* scienziat* nel laboratorio “Si accendono lucciole” organizzato dalla Ricordi Music School: sguardi e conversazioni tra bambin*, scienziat* e artist* in un evento musicale in movimento nel parco.

Uno spettacolo di danza “Un corpo mai visto“ di e con Martina Delprete, la proiezione dell’ironico ma saggio film “Il pianeta verde” di C. Serreau.

IL PROGRAMMA

LA CAMPEGGIA FS #1

8-11 giugno

Si inaugura giovedì 8 Giugno alle ore 19.30 con la performance di danza del Collettivo Micorrize “KODAMA_minuta liturgia silvestre” con Marta Lucchini e Rosa Lanzaro.

KODAMA è una minuta liturgia di trasfigurazioni, un rito semplice, un canto alla natura e alla sua forza creatrice. Spirito che risiede nell’albero, KODAMA è alla ricerca della sua forma terrestre, piano si trasforma e si incarna, in un delicato equilibrio con l’ecosistema.

A seguire alle 21.30, DOSE_ Letture a voce alta attorno al fuoco, un momento a sostegno dell’indipendenza del pensiero e dell’immaginazione, incontrandosi sotto le stelle, attorno al

fuoco, cullati dalle parole e ricordando gli antichi riti delle civiltà legate alla terra.

Venerdì 9 e Sabato 10 Giugno alle 18.30 hanno inizio gli incontri di parola con l’attivista ecologista bolognese Davide Celli che affronta il tema “Gli Ecosistemi Danneggiati”.

Sempre Venerdì 9 Giugno alle 21.30 ABO apre la serata con un Dj set seguito alle 23.00 da

un open mic per raccogliere diverse testimonianze sull’impatto che ha l’uomo e le sue opere

di antropizzazione sul territorio. Abo è deejay e producer che seleziona, ricerca e suona dischi in vinile spaziando dalle sonorità worldmusic a quelle trance, rave e techno, con particolare attenzione agli anni ’90, adattandosi alle diverse situazioni e muovendosi tra club, teatri e rave party con agilità e naturalità.

Sabato 10 e Domenica 11 Giugno ospite da Berlino il performer Paolo Cingolani con un seminario sulla composizione istantanea e l’improvvisazione. Il seminario ha l’obiettivo di introdurre la composizione istantanea e l’improvvisazione come una pratica artistica e performativa. Le lezioni sono aperte a danzatori/danzatrici, attori/attrici, musicisti/e e a chiunque voglia esplorare il teatro della danza per creare performances in “tempo reale”.

Il seminario è preceduto da una pratica di Qi Gong per la comunità con Sandra Mulazzani che verrà proposto anche domenica 11 alle 18.00.

La giornata di Sabato 10 Giugno vede alle ore 21.30 l’onirico concerto di Piero Bittolo Bon, organizzato in collaborazione con la Ricordi Music School. “Spelunker” è la sua proposta artistica dove il Sax alto aumentato diviene creatore di immagini e suggestioni profonde. Piero Bittolo Bon è uno dei musicisti italiani più impegnati e richiesti nel panorama jazz e d’avanguardia italiano. Suona principalmente il sassofono contralto, ma è anche a suo agio con il sassofono baritono, i flauti e i clarinetti. Appassionata e vibrante, la sua musica, densamente composta o totalmente improvvisata, riverbera con echi del meglio del free jazz, torride improvvisazioni e composizioni da camera, attacchi taglienti e continue invenzioni battuta dopo battuta.

LA CAMPEGGIA BABY #2

17-18 giugno

Sabato 17 Giugno

11.00 LABORATORIO di movimento con EKODANZA

18.00 LABORATORIO “Si accendono lucciole” a cura di Ricordi Music School Sguardi e conversazioni tra bambin*, scienziat* e artist* in un evento musicale in movimento nel parco

21.00 Proiezione “Il Pianeta Verde” di Coline Serreau

Domenica 18 Giugno

10.00 LABORATORIO "Si accendono lucciole" a cura di Ricordi Music School Sguardi e conversazioni tra bambin*, scienziat* e artist* in un evento musicale in movimento nel parco

17.30 SPETTACOLO di danza e parole (per bambini dai 5 anni) “Un corpo mai visto!” di EKODANZA di e con Martina Delprete

LA CAMPEGGIA FS #3

29 giugno – 2 luglio

Giovedì 29 Giugno

19.30 DANZA Performance di Collettivo Micorrize "KODAMA_minuta liturgia silvestre" con Marta Lucchini e Rosa Lanzaro

21.30 DOSE_Letture a voce alta attorno al fuoco

Venerdì 30 Giugno

10.00 SEMINARIO Isabella Pinto "Seminare mondi con la turbolenta famiglia queer di Donna Haraway”

16.00 LABORATORIO di movimento e incorporazione Haraway “Seminare Mondi” EKODANZA

21.30 DOSE_Letture a voce alta attorno al fuoco

22.30 OverDose LIVE MUSIC_sound ambient con A LOW TIDE

Sabato 1 Luglio

10.00 LABORATORIO di movimento e incorporazione Haraway “Seminare Mondi” EKODANZA

16.00 SEMINARIO con Isabella Pinto “Seminare mondi con la turbolenta famiglia queer di Donna Haraway”

21.30 CONCERTO_live set elettroacustico con Nicola Amato

Domenica 2 Luglio

10.00 SEMINARIO con Isabella Pinto “Seminare mondi con la turbolenta famiglia queer di Donna Haraway”

15.00 Ricreazione_spazio di condivisione e creazione collettiva 18.00 Balli Popolari con GDB Giovani Danzatori Bolognesi

LA CAMPEGGIA FS #4

13 luglio – 16 luglio

Giovedì 13 Luglio

10.30 CONDIVISIONE PRATICHE di movimento per tutt* “E tu cosa vedi?” con Chiara Marolla e Cinzia Sità

19.30 DANZA Performance “Αλς – Forme di vita” con Chiara Marolla, accompagnamento di Cinzia Sità, sostegno alla produzione di Sosta Palmizi

Venerdì 14 Luglio

10.00 LABORATORIO di scrittura e trascrizione “Senza Fine” con Lucrezia Rosellini

16.00 LABORATORIO Boomerang/Traiettorie, pratiche di movimento e osservazione attiva con Lorenzo Giansante e Simona Lobefaro 21.30 DOSE_Letture a voce alta attorno al fuoco

22.30 Overdose LIVE MUSIC_live set elettronica GIADA TURINI

Sabato 15 Luglio

10.00 LABORATORIO Boomerang/Traiettorie, pratiche di movimento e osservazione attiva con Lorenzo Giansante e Simona Lobefaro 16.00 LABORATORIO di scrittura e trascrizione “Senza Fine” con Lucrezia Rosellini

21.30 SILENT CONCERT_performance musicale immersiva di MESSNR

Domenica 16 Luglio

10.00 LABORATORIO di scrittura e trascrizione “Senza Fine” con Lucrezia Rosellini

15.00 Ricreazione_spazio di condivisione e creazione collettiva 18.00 Circle singing con Giulia Matteucci

INFORMAZIONI GENERALI PER PARTECIPARE:

La Campeggia FS avrà luogo all’interno di un parco pubblico ed è così chiamata perché l’invito è di condividere l’esperienza con ekodanza h24. È possibile dunque dormire al parco

con la propria tenda personale o all’interno del centro culturale con sacco a pelo, compartecipando ad uno spazio-tempo per riflettere insieme su ecosistemi, relazioni, convivenza attraverso la capacità trasformativa dell’arte. Il parco sarà luogo ospitante con amache, tavolini, spazi esterni ed interni, ma anche luogo in cui praticare cura, protezione, rispetto. VENITE QUANDO E QUANTO VOLETE! La Paleotta, punto ristoro vegetariano, sarà sempre aperta nei giorni de La Campeggia, dalla colazione alla cena e a 5 minuti da Rastignano, con tutti i servizi e negozi necessari. Sarà possibile lasciare l’auto in paese e raggiungere La Campeggia a piedi (5 minuti).

Il Parco del Paleotto è raggiungibile in sicurezza a piedi da via Toscana, con il bus 13 e 96 dal centro città e il Bus Notturno N6, con il treno scendendo alla fermata Rastignano, dove si trova un ampio parcheggio per chi arriva in auto.

La Campeggia FS fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosse e coordinate dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana Territorio Turistico Bologna Modena. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Pianoro, con la collaborazione di NaturaSì e AICS. Ideato e organizzato dall’Ass. culturale Selene Centro Studi Ekodanza APS in collaborazione con la Ricordi Music School e le associazioni della rete Paleotto11.

Per acquistare i biglietti dei concerti e delle performance utilizzare la biglietteria oooh.events.it (https://oooh.events/organizzatore/selene-centro-studi-eko-aps/). Molte iniziative sono gratuite e con la tessera CARD CULTURA del Comune di Bologna si ha il 50% di riduzione.

La Campeggia FS è un progetto culturale ideato e curato da ass. culturale Selene Centro Studio Ekodanza APS. Con la direzione di Martina Delprete e Roberta Kamila Zerbini. Un progetto che crea mondi, comunità temporanee, nodi e intrecci, tesse visioni, pone domande.

Per maggiori informazioni: promozione@ekodanza.it | www.ekodanza.it | 370 3664343