Serie B: PromoPharma, match importante a San Mauro Pascoli

Serie D femminile: La Titan Services vuole i tre punti contro Forlì

SAN MARINO – Serie B masch. La bella vittoria casalinga di sabato scorso contro Ferrara ha parzialmente risistemato la classifica della PromoPharma. L’incontro di sabato prossimo con il Rubicone a San Mauro Pascoli diventa così uno “spareggio salvezza” tra due compagini che stanno lottando con tutte le loro forze per rimanere in serie B. “In più è un derby e sarà sicuramente molto sentito da ambedue le squadre – sottolinea Marco Ricci, allenatore della PromoPharma. – Durante la sosta il Rubicone ha acquistato un opposto sul quale appoggia molto il gioco e hanno ripreso da Grottazzolina, in A2, un loro schiacciatore. Il resto dei giocatori è molto esperto del campionato. Sono una squadra difficile da affrontare. Dovremo usare tecnica e intensità, sfruttando le loro pecche. E’ una partita importante per tutte e due le società e, vista la classifica, dovremo fare il massimo per portare a casa il miglior risultato possibile”. La PromoPharma dovrà sicuramente fare ancora a meno dell’opposto Frascio e del centrale Zonzini. Arbitrano Eleonora Nassiz (1° arbitro) e Alessandro Scarpinello (2°).

Classifica. Begin Volley Collemarino 34, Sabini Castelferretti 34, 4 Torri Ferrara 31, La Nef Osimo 29, Paoloni Macerata 23, Loreto 21, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 16, Potenza Picena 16, PromoPharma 14, Pietro Pezzi Ravenna 14, Querzoli Forlì 13, Lube Civitanova 13, Novavetro San Severino Marche 12.

Prossimo turno. Sab Group Rubicone – PromoPharma. Sabato 24 febbraio, ore 17.30, a San Mauro Pascoli.

Serie D femm. La partita contro Forlì è il classico incontro casalingo da vincere per allontanare i fantasmi che aleggiano sulla Titan Services nell’ultimo periodo. La squadra deve temporaneamente fare a meno di alcune giocatrici ma chi è andata in campo ha sempre dato il massimo. Però ora si deve muovere la classifica e la partita con lo Sport VillageForlì è l’occasione giusta. “Sarà una partita che deve servirci per riscattare un periodo sfortunato, pieno d’infortuni e malattie – conferma Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Abbiamo diverse giocatrici fuori rosa ma la bella prestazione di sabato ci fa ben sperare, nonostante la sconfitta. Per noi è importante questo match perché produciamo bel gioco ma non facciamo punti da un po’. All’andata vincemmo al tie-break faticando molto. Il Forlì è una squadra esperta e per batterla dovremo fare il ritmo e spingere su battuta, attacco e primi e secondi tocchi”.

Classifica. Flamigni San Martino in Strada 41, Fulgur Bagnacavallo 36, Figurella Rimini 36, Ke Car Volley Rimini 28, Alfonsine 20, Unica Volley Riccione 19, Mosaico Ravenna 17, Titan Services 15, Longiano 13, Idea Volley Santarcangelo 12, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno: Titan Services – Sport Village Forlì. Sabato 24 febbraio, ore 19, a Serravalle.