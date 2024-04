Pendragon-Libreria Nanni: il 24 aprile presentazione di Istruzioni matematiche per sopravvivere al pianeta

BOLOGNA – Un’altra data del Pendragon Book Club

Mercoledì 24 aprile ore 18.00

Portico della Morte, via De’ Musei 8

in collaborazione con la libreria Nanni, incontro con l’autore

ROBERTO BOCCAFOGLI

in occasione dell’uscita del suo nuovo ibro

Istruzioni matematiche per sopravvivere al pianeta

Romanzo

Intervengono: Federico Miceli e Mattia Santori

Il librio: Denis è scontento della vita che conduce. Una modesta carriera, un matrimonio praticamente fallito, un’emicrania e amnesie che fanno pensare al peggio. Barbara, sua moglie, sa. Sa, ma per quarant’anni ha fatto finta di nulla. E di notte sparisce senza dire niente. Loro, invece, dicono qualcosa a lei. Terremoti, uragani, voragini che si aprono improvvisamente. Il mondo si sta ribellando. Ma alcuni, questo, lo avevano già previsto… Cosa puoi fare quando sei a conoscenza che nel giro di poche ore moriranno milioni di persone? un romanzo distopico sul Pianeta di oggi, come potrebbe diventare domani se non ci affrettiamo a salvarlo.

Roberto Boccafogli, giornalista bolognese milanesizzato, ha una grande passione per l’automobilismo e soprattutto per la Ferrari, della quale oggi gestisce la Comunicazione Formula 1. Per quattordici anni ha commentato i Gran Premi sui canali RAI. Autore di vari libri sulle corse, con Pendragon ha già pubblicato i romanzi Eterno Rosso (2013), Virtual Senna (2015).