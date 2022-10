Interventi di manutenzione alla cabina di Via Toscana

Rete riconfigurata per i lavori: alcune interruzioni in città

PARMA – Domenica di lavoro per le squadre di IRETI, che dalle prime ore della mattina hanno iniziato ad effettuare lavori di manutenzione alla cabina primaria di Via Toscana, programmati da tempo.

La cabina, che preleva l’energia dalla rete di Terna alla tensione di 132.000 Volt per trasformarla e distribuirla in cittá, é stata staccata per consentire gli inteventi e la rete elettrica riconfigurata per potere essere alimentata dalle altre cabine primarie in grado, grazie alla giornata festiva, di sopportare il carico. Durante le operazioni di riconfigurazione, sono intervenute le protezioni in una parte della rete del centro (Piazza Duomo) e nella zona di Via Calatafimi/Via Spezia, determinando anche un leggero calo della pressione dell’acqua in ragione della disalimentazione delle pompe che assicurano la erogazione dell’acquedotto.

Il problema é stato risolto in breve tempo e la situazione é stata ricondotta alla normalità I lavori di manutenzione alla cabina di Via Toscana sono poi proseguiti senza altri particolari intoppi fino alle ore 18, quando la rete è stata riallineata nella normale configurazione. IRETI si scusa per le temporanee interruzioni e ringrazia i cittadini per la collaborazione .