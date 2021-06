Incontri in Cortile, i prossimi appuntamenti

Dal 25 giugno nuove presentazioni con autori nel Cortile della Civica

PARMA – Prosegue, con nuove occasioni di incontro e approfondimento culturale, la rassegna estiva di presentazioni letterarie “Incontri in Cortile” organizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con le Biblioteche Comunali nel suggestivo Cortile della Biblioteca Civica.

Venerdì 25 giugno alle 20.45 l’autore Ciro Bertinelli presenterà al pubblico Nero su Tela (Massimo Soncini Editore – Giallo Parma); l’incontro è a cura di La Bottega del Libro.

Seguirà poi giovedì 1° luglio, alle ore 19, la presentazione del libro Attivarsi! (Mimesis – Il Caffè dei Filosofi) di Francesco Cirillo in cui interverranno anche l’assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra e il filosofo Stefano Bonaga.

Venerdì 2 luglio alle 20.45 sarà presente l’autrice Sarah Savioli che, in dialogo con la giornalista Chiara Cacciani, presenterà il suo ultimo romanzo, appena pubblicato per Feltrinelli, Il testimone chiave; l’incontro è a cura di Libreria Feltrinelli.

La rassegna Incontri in Cortile proseguirà nel mese di luglio con altre presentazioni di libri in cui gli autori incontreranno il pubblico a partire dalle loro ultime pubblicazioni.

Per partecipare agli incontri gratuiti, si raccomanda la prenotazione tramite App Parma 2020+21.

Per informazioni: info.cultura@comune.parma.it

Venerdì 25 giugno ore 20.45

Nero su tela – Massimo Soncini Editore / Giallo Parma

Incontro con Ciro Bertinelli

Marco Giusti, voce narrante del romanzo, si fa coinvolgere in una indagine non ufficiale che lo porta, insieme all’amica di gioventù Giulia e all’enigmatico Sergio, da Parma a Firenze, alla scoperta di una verità inquietante, con radici nel passato, fatta di dipinti rubati e bambini rapiti, suicidi misteriosi e crudeli delinquenti internazionali, dove nessuno è chi dice di essere. Un giallo parmigiano tra Parma, Napoli e Firenze, opera prima di un giovane e talentuoso scrittore.

Evento a cura di La Bottega del Libro

Giovedì 1° luglio ore 19.00

Attivarsi! – Mimesis / Il Caffè dei Filosofi

Incontro con Francesco Cirillo

Intervengono Michele Guerra e Stefano Bonaga

La politica tradizionale non funziona più, ha bisogno di essere rigenerata. Come? Le risposte arrivano dalla cittadinanza sempre più consapevole della sua capacità di influire sulle cose e sul proprio destino. Una cittadinanza in grado di attivarsi, di incoraggiare il cambiamento e di fare politica nella sua accezione più nobile, ossia l’arte di governare la vita pubblica.

Venerdì 2 luglio ore 20.45

Il testimone chiave – Feltrinelli

Incontro con Sarah Savioli

Dialoga con l’autrice, Chiara Cacciani

Anna, Cantoni e Tonino vengono ingaggiati dai figli di un anziano suicida, Luigi Barani, per investigare su una possibile truffa testamentaria. Barani, industriale vedovo molto benvoluto, ha disposto infatti un lascito in denaro a favore della collaboratrice domestica e i due figli sono convinti che la donna abbia manipolato il padre a suo favore. Grazie al suo talento molto speciale, Anna trova ben presto il modo di interrogare il cane di Barani – un carlino con l’idea fissa del sesso -, scoprendo che la domestica è innocente, ma soprattutto che qualcosa di ben più grave si annida in quella morte.