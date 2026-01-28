Paolo Fresu al Teatro Bonci con l’omaggio a Miles Davis dal 29 gennaio

CESENA – Teatro Bonci

Piazza Guidazzi – Cesena

29 gennaio – 1 febbraio 2026

da giovedì a sabato ore 20.30; domenica ore 16.00

kind of MILES

di e con Paolo Fresu

durata: 1 ora e 30’

kind of MILES, l’omaggio di Paolo Fresu all’icona del jazz Miles Davis, arriva al Teatro Bonci di Cesena dal 29 gennaio al 1° febbraio (da giovedì a sabato ore 20.30; domenica ore 16.00).

Diretta dal regista di prosa e lirica Andrea Bernard, l’opera teatrale e musicale composta da Fresu è interpretata dal musicista (alla tromba, flicorno e multieffetti) con un ensemble di sette strumentisti che collaborano da sempre con lui e partecipano alla scrittura, intessuta di brani originali, ampi spazi di improvvisazione e interpretazioni di cover: Bebo Ferra (chitarra elettrica), Christian Meyer (batteria), Dino Rubino (pianoforte e Fender Rhodes Electric Piano), Federico Malaman (basso elettrico), Filippo Vignato (trombone, multi-effetti, synth), Marco Bardoscia (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria). Una formazione musicale d’elezione, composta da personalità diverse e strumenti acustici ed elettrici che esplorano il percorso discografico e live del “Prince of darkness” sotto il profilo del suono e della ricerca.

Nell’ambito della rassegna DAL PALCO ALLO SCHERMO, sabato 31 gennaio alle ore 17.30 al Cinema Eliseo è in programma la proiezione del film documentario Berchidda Live (2023) di Michele Mellara, Alessandro Rossi e Gianfranco Cabiddu, che raccoglie e rielabora più di 1500 ore di materiali d’archivio girati in 25 anni di edizioni di Time in Jazz, il festival musicale creato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale, Berchidda. Introduce Paolo Fresu in dialogo con il direttore del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini Gabriele Giampaoletti.

Geniale innovatore, Davis è stato una delle personalità artistiche più influenti del Novecento, ha scritto la storia del jazz, stimolando lo sviluppo e il successo della musica afroamericana. Lo spettacolo intreccia il racconto dedicato alla eccentrica figura del trombettista statunitense con la ricostruzione del suo universo sonoro.

La narrazione, puntellata da momenti di vita reale (soprattutto l’apprendistato del jazz tra gli anni ’70 e ’80) è in costante dialogo con la musica e le suggestioni delle video proiezioni. La scatola scenica è abitata dai visual di Marco Usuelli e Alexandre Cayuela. L’installazione immersiva Ēkhō, realizzata per lo spettacolo dal Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione con il Comune di Bolzano e la Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano, utilizza i segnali biometrici e acustici per generare componenti del racconto visivo: le emozioni e i suoni prendono così forma e movimento, per evocare l’universo creativo di Davis. Il disegno luci, pensato per completare il dispositivo scenico, è di Marco Alba e i costumi originali che rievocano gli anni Settanta sono di Elena Beccaro.

«Chet Baker e Miles Davis sono stati i miei artisti di riferimento, – scrive Fresu, protagonista nel 2018 anche dello spettacolo Tempo di Chet – due artisti che ho molto amato e ai quali mi sono sentito molto vicino. Miles ci ha insegnato ad andare sempre avanti. Credo che in questo momento storico, al di là dell’estetica, ci sia un bisogno impellente di vedere oltre le cose. Forse saranno proprio la visionarietà, la poesia e il coraggio a darci la possibilità di salvare il pianeta».

In occasione del debutto in prima assoluta dello spettacolo, il 24 ottobre 2024 a Bolzano, è stato pubblicato l’album doppio kind of MILES (CD e vinile) con tracklist differenti.

Paolo Fresu, trombettista e compositore, ha iniziato lo studio dello strumento nella Banda Musicale della sua città, Berchidda in Sardegna, per poi diplomarsi al Conservatorio di Cagliari nel 1984. Nello stesso anno vince i premi RadioUno jazz, Musica jazz e RadioCorriere TV come miglior talento del jazz italiano.

Nel corso della sua carriera ha suonato in tutti i continenti e con nomi internazionali come Michael Nyman, Evan Parker, Farafina, Ornella Vanoni, Alice, Trilok Gurtu, Gunther Schüller, Negramaro, Stadio. È stato ospite in grandi organici quali la G.O.N. – Grande Orchestra Italiana, l’ONJ – Orchestra nazionale di jazz francese, la NDR – orchestra della Radio tedesca di Amburgo, l’Instabile Orchestra.

Oltre alla partecipazione a importanti festival nel mondo, nel 1988 a Berchidda ha fondato Time in Jazz, un progetto culturale dall’ampio respiro dedicato alla promozione dei luoghi attraverso la musica, punto di riferimento culturale in Sardegna. Il festival è stato inserito tra le manifestazioni musicali e operistiche di rilievo internazionale dalla Commissione Cultura di Camera e Senato.

Tra gli altri riconoscimenti, ha ricevuto il Premio come miglior musicista europeo della Académie du jazz di Parigi (1996) e il prestigioso Django d’Or (2001). Nel 1990 è stato premiato col Top jazz della rivista musica jazz come miglior musicista italiano, miglior gruppo (Paolo Fresu Quintet) e miglior disco (Live in Montpellier). Ha ricevuto anche le Lauree Honoris Causa dell’Università Bicocca di Milano e della Berklee School of Music americana.

Nel 2010 ha aperto l’etichetta discografica Tŭk Music. Attualmente ha registrato quasi cinquecento dischi, di cui molti per etichette francesi, tedesche, giapponesi, spagnole, olandesi, svizzere, canadesi, greche. Considerato uno dei massimi virtuosi su scala internazionale del proprio strumento, oggi si esibisce in circa 200 concerti all’anno. Vive tra Parigi, Bologna e la Sardegna. Alla carriera artistica affianca l’attività didattica e incursioni in progetti cinematografici, televisivi, di danza e di teatro.

Andrea Bernard, è regista e architetto.

Inizia la sua carriera con il Teatro Stabile di Bolzano debuttando nella stagione 2015/16 con Brattaro mon amour di Paolo Cagnan e nell’opera lirica grazie alla vittoria dell’European Opera-directing Prize nel 2016. Mette in scena La Traviata al Festival Verdi di Parma, in coproduzione con la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento e il Teatro Comunale di Bologna. Per la stagione 2023/24 del Circuito Lombardo, cura il nuovo allestimento di Don Carlo al Teatro Fraschini di Pavia, con il quale vince il Premio Abbiati della critica musicale nazionale come miglior regista. Nel 2023 debutta al Teatro La Fenice con Ernani di Verdi in coproduzione con il Palau de Les Arts di Valencia e nel 2020 con Don Pasquale, al Maggio Musicale Fiorentino e al Carlo Felice di Genova. All’estero lavora all’Opera di Francoforte, al Teatro di Biel e Solothurn (La Cenerentola, L’italiana in Algeri, La fille du reggiment, Le Chalet Swiss) e in altri diversi teatri francesi e a Salisburgo (Carmen, Viaggio a Reims). Per il Festival Donizetti di Bergamo e il Teatro Verdi di Trieste mette in scena Lucrezia Borgia; dirige La Bohème all’Opera di Astana e una nuova produzione di La Traviata per il Festival di Como.

Collabora con il Teatro Stabile di Bolzano da diversi anni per i progetti speciali (Sogno di una notte di mezza estate, Dell’Inferno e altri demoni, All you need is love).

Oltre alla regia, si occupa anche di performance, organizzazione artistica e allestimento di mostre per diversi musei italiani.

kind of MILES

di e con Paolo Fresu – tromba, flicorno e multi-effetti

e con Bebo Ferra – chitarra elettrica

Christian Meyer – batteria

Dino Rubino – pianoforte e Fender Rhodes Electric Piano

Federico Malaman – basso elettrico

Filippo Vignato – trombone, multi-effetti, synth

Marco Bardoscia – contrabbasso

Stefano Bagnoli – batteria

regia Andrea Bernard

new media artist Marco Usuelli, Alexandre Cayuela

disegno luci Marco Alba

costumi Elena Beccaro

produzione Teatro Stabile di Bolzano

Informazioni:

Teatro Bonci piazza Guidazzi 8, 47521 Cesena – tel. 0547 355959 info@teatrobonci.it

Orari biglietteria (giorni feriali)

dal martedì al sabato ore 10.00-13.00 e 16.00-19.00 e fino a inizio spettacolo nei giorni di rappresentazione serale. Domeniche e festivi di rappresentazione: apertura da un’ora prima a inizio spettacolo.

Online: cesena.emiliaromagnateatro.com | vivaticket.com

Ingresso a teatro: da 8 a 30 €, esclusi diritti di prevendita; ridotto con biglietto del film € 15.

Ingresso al cinema: 6,50 €; ridotto con biglietto dello spettacolo € 4.

Prenotazione consigliata: Cinema Eliseo, Viale G. Carducci 7 – tel. 0547 21520 eliseocesena@gmail.com