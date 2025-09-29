“In Centro al Foro”: inaugurato il nuovo look del Foro Annonario

CESENA – Curiosità e applausi per il nuovo aspetto del Foro Annonario di Cesena, che è stato inaugurato ufficialmente domenica 28 settembre, dopo i lavori di riqualificazione.

Alla breve cerimonia sono intervenuti il Sindaco, Enzo Lattuca, e l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta.

Tra i presenti anche l’assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari, l’artista Lucio Bolognesi, che ha firmato i dipinti murali che decorano gli interni e l’architetta Lara Bissi, dello studio Officina Meme Architetti che ha guidato i lavori di riqualificazione effettuati in tutta l’area, per un investimento complessivo di circa mezzo milione di euro.

Seguitissimo lo spettacolo di apertura affidato al cabarettista Carlo Frisi e al Bimbobell show.

Con l’inaugurazione del nuovo look ha preso il via il piano eventi curato da Via Bagutta Consulting. Nuovo anche il marchio commerciale “In Centro al Foro”, scelto con un sondaggio aperto a tutti i cittadini.

Da qui a dicembre 2026 è in programma una quarantina di appuntamenti, in collaborazione con partner e associazioni locali. Per aggiornamenti è possibile seguire il sito www.alforocesena.it.

L’intervento di rigenerazione si è concentrato soprattutto su finiture, arredi e illuminazione della piazza coperta dal lato di piazza del Popolo. All’interno sono stati montati sistemi di automazione degli accessi e dei servizi per aumentare il comfort e la sicurezza, insieme a schermi interattivi per la promozione della città e del territorio cesenate.

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete dei negozi è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2024 si è attestato a circa 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2023. La cooperativa associa una rete multicanale di 257 punti vendita al 31/12/2024; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.