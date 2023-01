Il mago delle bolle MICHELE CAFAGGI in “A mezz’ora da tutto” il 7 gennaio a Piacenza

PIACENZA – PIACENZA – PALAZZO SCOTTI DI VIGOLENO

Salone d’onore della Prefettura di Piacenza

sabato 7 gennaio 2023, ore 16

EVENTO SPECIALE PER LE FAMIGLIE organizzato da TEATRO GIOCO VITA

Michele Cafaggi il mago delle bolle

A MEZZ’ORA DA TUTTO

giocoleria, bolle di sapone, magia e tanto altro

di e con Michele Cafaggi – produzione Studio Ta-Daa!

tout public, da 3 anni

A Piacenza Palazzo Scotti di Vigoleno si apre ancora una volta alle famiglie grazie al teatro: giocoleria, bolle di sapone, magia e tanto altro per trascorrere un pomeriggio in compagnia, piccoli e grandi.

Sabato 7 gennaio alle ore 16 il Salone d’onore della Prefettura di Piacenza, grazie alla sensibilità del Prefetto Daniela Lupo e alla disponibilità di tutto il personale, ospiterà un evento speciale per le famiglie organizzato da Teatro Gioco Vita. Protagonista Michele Cafaggi, il mago delle bolle, sempre molto amato dal pubblico piacentino: presenterà “A mezz’ora da tutto”, uno spettacolo tout public a partire dai 3 anni.

Lo spettacolo è a pubblico limitato e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, in caso di esubero di adesioni sarà effettuata una seconda recita alle ore 17.30.

Protagonista di “A mezz’ora da tutto” l’artista Michele Cafaggi, famoso in tutto il mondo per i suoi spettacoli con le bolle di sapone. In questa occasione è un personaggio arrivato dalla profonda provincia con il vestito “della festa”. Tra goffi tentativi di simulare disinvoltura e intraprendenza tenterà di farsi apprezzare dal sofisticato pubblico cittadino. Uno spettacolo, nel quale un clown fantasista sfida le arti della giocoleria, dell’equilibrismo, delle bolle di sapone, della magia e della parola per divertire e coinvolgere il pubblico. Piccoli e grandi, perché l’incanto del teatro non ha età. Lo spettacolo è stato presentato in Italia, Francia, Svizzera, Spagna, Brasile, Nepal e Giappone.

Con il mago delle bolle il Salone d’onore di Palazzo Scotti di Vigoleno torna ad aprirsi alle famiglie dopo il 1° giugno quando, alla vigilia della Festa della Repubblica, ha ospitato uno spettacolo di Ferruccio Filipazzi, sempre proposto con Teatro Gioco Vita. L’evento del 7 gennaio sarà anche occasione per augurare un buon 2023 al termine delle vacanze natalizie, prima della ripresa della scuola per tanti bambini e bambine.

Michele Cafaggi è attivo nel panorama teatrale dai primi anni Novanta. È stato il primo artista in Italia a creare uno spettacolo intero dedicato alle bolle di sapone. Ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie e improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia. Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. È Dottor Sogno presso i reparti pediatrici dove opera la Fondazione Theodora Onlus.

Michele Cafaggi ha ricevuto il Premio nazionale Franco Enriquez nel 2016 con la seguente motivazione: “Il suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli, sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità, mimico-attoriale, raggiunta. La sua arte è a disposizione di eventi benefici a favore dei bambini: ricordiamo la sua opera presso la Fondazione Theodora Onlus, per la quale veste presso i reparti pediatrici i panni del Dott. Sogno, un grande esempio di impegno sociale e civile”.

Informazioni

Spettacolo a pubblico limitato, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

In caso di esubero di adesioni sarà effettuata una seconda recita alle ore 17.30.

La prenotazione potrà essere comunicata a partire dal 15 dicembre a Teatro Gioco Vita:

fino al 23 dicembre contattando la biglietteria (info@teatrogiocovita.it, tel. 0523.315578 da martedì a venerdì ore 10-16); successivamente solo inviando email a ufficiostampa@teatrogiocovita.it o via messenger Teatro Gioco Vita).