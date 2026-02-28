“Il libro dopo il libro”, al via domenica 1 marzo la rassegna “Che cosa fanno oggi i filosofi?” con il dialogo tra Faggiolani e Cimatti

CATTOLICA (RN) – Ogni libro è una comunità. E non solo perché ogni libro racconta una storia che crea un legame tra l’autore e i suoi lettori, ma perché oggi, più che mai, è attorno a una storia che può nascere una rete di persone che è anche una rete di emozioni, di linguaggi condivisi e di riconoscimenti reciproci. Tutti i luoghi possono diventare infatti luoghi di lettura. Questa è una delle lezioni principali che le nuove comunità della conoscenza stanno dimostrando: dai parchi pubblici alle portinerie dei condomini, la lettura, quando diventa protagonista di un luogo, può riabilitarlo e restituirgli un significato completamente nuovo. “Il libro dopo il libro” è il tema del primo appuntamento della rassegna “Che cosa fanno oggi i filosofi? La filosofia in dialogo” che vede protagonisti Chiara Faggiolani e Felice Cimatti questa domenica, 1 marzo, alle ore 17.00, al Centro Culturale Polivalente. A moderare il dibattito, il curatore della rassegna Claudio Paolucci, professore ordinario di Semiotica e Filosofia del linguaggio all’Università di Bologna.

Il secondo appuntamento della rassegna sarà domenica 8 marzo, (ore 17), con il dialogo dedicato al tema della “Metamorfosi della Bellezza” in occasione della Giornata internazionale della donna. Protagonisti del confronto, Giovanni Matteucci (Università di Bologna), e la giornalista del Post, Beatrice Mautino.

“Conoscenza: scuola, università, Intelligenza Artificiale” è l’argomento al centro del dibattito dei nostri giorni che affronteranno domenica 15 marzo, Riccardo Manzotti (IULM, Milano) e Gianna Angelini (Accademia delle arti e nuove tecnologie, Roma). Ultima puntata della rassegna, domenica 29 marzo, con un originalissimo dialogo-concerto dal titolo “Com’è umano l’AI” che vedrà protagonista Rocco Tanica di “Elio e le storie tese” intervistato dal curatore Claudio Paolucci (Università di Bologna) sul tema della “Creatività”.

BIO:

CHIARA FAGGIOLANI

È Professoressa di Biblioteconomia al Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università di Roma Sapienza dove dirige il Laboratorio di Biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche BIBLAB e il Master in Editoria, giornalismo e management culturale. Dirige la rivista scientifica “AIB studi”. È Presidente del Forum del Libro. Le sue ricerche sono da sempre state orientate al management dei servizi bibliotecari, in particolare attraverso l’applicazione delle tecniche della ricerca qualitativa all’analisi dell’utenza dei servizi bibliotecari. Tra le ultime pubblicazioni: “Libri insieme. Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza” (Laterza, 2025); “Il problema del tempo umano. Le biblioteche di Adriano Olivetti: storia di un’idea rivoluzionaria” (Edizioni di Comunità, 2024); “Come un Ministro per la cultura. Giulio Einaudi e le biblioteche nel sistema del libro” (FUP, 2020).

FELICE CIMATTI

Insegna Filosofia del Linguaggio all’Università della Calabria, dove è uno dei fondatori del Centro Studi Filosofia e Psicoanalisi; dirige la Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Musatti dalla Società Psicoanalitica Italiana, è docente dell’Istituto Freudiano di Roma. È uno dei conduttori del programma Fahrenheit, Radio3 e scrive per le pagine culturali de il manifesto. Fra le sue pubblicazioni: Il senso della mente. Per una critica del cognitivismo (Bollati Boringhieri, 2004); Il volto e la parola. Per una psicologia superficiale (2007); Filosofia della psicoanalisi. Un’introduzione in ventuno passi (con S. Vizzardelli, 2012), Corpo, linguaggio e società (con A. Luchetti, 2013) per Quodlibet; La vita che verrà. Biopolitica per Homo sapiens (ombrecorte, 2011); Filosofia dell’animalità (Laterza, 2013); A come animale. Per un bestiario dei sentimenti (con L. Caffo Bompiani, 2015).