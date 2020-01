Il giocoliere della scienza domani a Reggio Emilia

Il Nuovo Teatro San Prospero domenica 12 gennaio alle 11.00 e alle 17.00 presenta lo spettacolo per bambini e adulti, di e con Federico Benuzzi

REGGIO EMILIA – Ne Il giocoliere della scienza uno scienziato un po’ svitato mette in evidenza i molteplici collegamenti tra i due mondi, piccoli e grandi segreti che millanta di aver scoperto, alternando divertenti monologhi teatrali di stampo divulgativo a esibizioni tecniche di altissimo livello, travolgendo il pubblico con la sua energia e la sua parlantina e portandolo a capire quanto si celi dietro alle apparenze.

Continuamente in bilico tra lezione e spettacolo, questo buffo personaggio, giocando con palline di varie dimensioni, camminando su globi da equilibrismo e facendo roteare diablo da giocoliere, riesce a far capire al pubblico cosa voglia dire rappresentare, estrapolare leggi da regolarità per arrivare a predire comportamenti, lavorare assecondando le leggi della fisica per creare qualcosa di artisticamente bello.

Divertente, energico, istruttivo, interessante, sorprendente ma al contempo rigoroso, Il giocoliere della scienza è stato pensato per avvicinare alla fisica i bambini delle scuole elementari, ma è adattissimo ad un pubblico di tutte le età.

Info e prenotazioni:

0522/439346 – WA 342 1791236 biglietteria@teatrosanprospero.it