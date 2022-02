Il filo invisibile il 21, 22 e 23 febbraio in sale selezionate

EMILIA ROMAGNA – Il filo invisibile di Marco Simon Puccioni uscirà al cinema in sale selezionate il 21, 22 e 23 febbraio distribuito da Europictures e sarà disponibile dal 4 marzo su Netflix. In particolare vi segnaliamo che, in Emilia Romagna, il film sarà programmato nelle seguenti città:

– Bologna – Odeon – 21/22/23 febbraio

– Modena – Vittoria – 21/22/23 febbraio

– Faenza – Cinedream – 21/22/23 febbraio

– Piacenza – Corso – 21 febbraio

– Ravenna – Cinemacity – 21/22/23 febbraio

– Rimini – Le Befane – 21/22/23 febbraio

Il filo invisibile

un film di Marco Simon Puccioni

prodotto da Viola Prestieri e Valeria Golino

con

Filippo Timi Francesco Scianna Francesco Gheghi

Oscar Matteo Giuggioli Giulia Maenza

Jodhi May Gerald Tyler

Emanuele Maria Di Stefano Mauro Conte

Alessia Giuliani

e con

Valentina Cervi

Un film Netflix

Opera realizzata con il sostegno della

Regione Lazio Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo

in cinema selezionati il 21-22-23 febbraio

su Netflix dal 4 marzo

Il TRAILER (Youtube / download )

SINOSSI

Leone, 16 anni e due papà, Simone e Paolo, è nato in California grazie a Tilly, una donna americana che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo. Leone poi è cresciuto in Italia come tutti gli altri bambini, ma vivendo anche le lotte per i diritti a cui la sua famiglia ha partecipato. Tutto questo è raccontato in un breve video che Leone sta preparando per la sua scuola insieme a Jacopo, il suo migliore amico.

Proprio mentre, schivando pregiudizi ed equivoci intorno alla sua sessualità, Leone sta per vivere la sua prima storia d’amore, la solidità della sua famiglia sembra andare in crisi…

Vivere questa complessa situazione familiare spingerà Leone a riflettere sulla vera natura del “filo invisibile” che lo lega ai suoi papà e a tutti coloro che hanno voluto la sua nascita.

CAST TECNICO

Regia Marco Simon Puccioni

Prodotto da Viola Prestieri e Valeria Golino

Soggetto Marco Simon Puccioni

Sceneggiatura Marco Simon Puccioni Luca De Bei

Produttore esecutivo Davide Bertoni e Gennaro Formisano

Direttore della fotografia Gian Filippo Corticelli

Montaggio Francesco Fabbri

Supervisione al montaggio Giogiò Franchini

Musiche originali Pivio & Aldo De Scalzi

Scenografie Eugenia F. Di Napoli

Costumi Grazia Materia

Suono in presa diretta Guido Spizzico

Montaggio Suono Marta Billingsley

Trucco Sonia Maione

Acconciature Massimo De Pellegrino

Casting Laura Muccino (u.i.c.d.)

Aiuto Regista Giorgio Servillo

Una produzione HT Film

Con il sostegno della Regione Lazio – Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo

Un film Netflix

CAST ARTISTICO

Filippo Timi Paolo Francesco Scianna Simone Francesco Gheghi Leone Valentina Cervi Monica Giulia Maenza Anna Oscar Matteo Giuggioli Dario Emanuele Maria Di Stefano Jacopo Mauro Conte Riccardo Alessia Giuliani Elisa Gianluca De Marchi Domenico Gerald Tyler Leroy Jodhi May Tilly

